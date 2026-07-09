България и Сърбия дадоха зелена светлина за „Калотина 2“

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М инистърът на вътрешните работи на България Иван Демерджиев и министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха меморандум за откриване на нов граничен пункт "Калотина 2 – Градина 2".

На съвместен брифинг след церемонията министър Демерджиев отбеляза, че всяка година трафикът през пункта нараства. През миналата година през него са преминали над 5 млн. души и над 2 млн. превозни средства.

"Нашата задача е да облекчим този трафик", каза министър Демерджиев. По думите му сигурността на границата е важна, но и достъпността е нещо, за което се борят.

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"Разговаряхме и за останалите пунктове, които се планират на българо-сръбската граница и те не са малко. Вярвам, че взаимоотношенията са на много добро ниво, както и желанието взаимно да развиваме тези отношения", отбеляза Демерджиев.

Двамата вътрешни министри са набелязали мерки и са създали контакти между професионалните ръководства на полицията, така че да може този процес да се ускори и хората от двете страни на границата да преминават по-лесно.

"След като през 2022 г. беше направена реконструкцията, пропускливостта му е много добра. Благодаря и на колегата ми Иван Шишков, с когото започнахме реконструкцията и модернизацията и сега виждаме завършения резултат. Този втори етап, който сега предстои, ще улесни още повече достъпа между Сърбия и България и възможността двете страни да си разменят гостувания", допълни Демерджиев.

По неговите думи тези погранични райони - едни от най-бедните в двете държави, могат да се превърнат в проспериращи и заяви, че имат волята да го направят.

"Подаването на сигнал от страна на Калин Стоянов за мен е индикация за "натискане на бутон" от страна на Делян Пеевски", коментира още министърът на вътрешните работи в отговор на въпроси на журналисти.

"Нямам време да чета безплодните писания на Калин Стоянов. Нито един от неговите сигнали до момента не е съдържал нищо релевантно", заяви Демерджиев.

"Има проверка, възложена на дирекция "Вътрешна сигурност", каза той за полетите на Пеевски.

"Ще изясним абсолютно всички обстоятелства. Прави се опит да се отклони вниманието от важната тема - как човек като Делян Пеевски успява да плати милиони за стотици полети с частен самолет, как успява да обиколи санкциите "Магнитски" и кой му помага за това", поясни министър Демерджиев.

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"Следващата седмица ми предстои посещение в САЩ, където ще разговаряме с представители на ОФАК по темата какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по "Магнитски" да избягват санкциите чрез различни действия", подчерта Демерджиев.

"Такива хора – санкционирани, не могат да изграждат структури, които в сянка да управляват държавата. Спомняте си кабинета "Желязков" аз го наричам кабинета "Пеевски", посочи вътрешният министър.

Демерджиев заяви, че има много неща, които не се знаят.

"Някои грешно разтълкуваха думите ми към Десислава Атанасова. Те не представляваха заплаха, а опит тя да не подпомага размиването на вниманието. Всички въпроси, които Десислава Атанасова постави, ще намерят техния отговор", каза Демерджиев.

По отношение на издирването на 11-годишната Наталия Асенова министърът заяви, че има развитие и са включени допълнителни сили, включително техника и сили на "Гранична полиция".

"Правим всичко възможно, вярвам, че ще доведе до положителен резултат", добави Демерджиев.

"Централният граничен пункт на границата между Сърбия и България е "Градина-Калотина" и се радвам, че имаме възможността да отворим втора част на този пункт. Преди началото на летния сезон тази година вече 3 млн. души са преминали през границата. Искаме да облекчим по най-добрия начин хората и стоките, които преминават и да се противопоставим на трансграничната престъпност", каза от своя страна министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич.

"Това е първата ни среща, но ще имаме и друга в Белград, за да говорим за сътрудничеството в борбата с организираната престъпност и с нелегалната миграция. Успяхме да спрем вълната от мигранти", каза още Дачич. По неговите думи за първите шест месеца на тази година са намалени с 55,9 процента опитите за нелегално преминаване на границата и това се дължи на доброто сътрудничество на всички линии и сектори.

Дачич коментира и обвиненията от Европейския парламент към Сърбия за подкопаване на суверенитета на съседните държави.

"Дали Сърбия някога е признавала държава, която не е член на ООН, Сърбия направила ли е нещо против териториалната цялост на някоя държава. Как не го е срам да говори за това някой, който е нарушил териториалната цялост на Сърбия, признавайки Косово. Лесно е да се обвинява без основание. Сърбия вече е имала своя държава векове наред, както и България", заяви Дачич.

"Очевидно не оспорваме суверенитета на никоя държава, не знам за коя държава става въпрос. Над 30 процента от населението на Черна гора са сърби и ние нямаме право да се грижим за тях? Или за Република Сърбска, която е част от Дейтънското споразумение? Въз основа на какво някой има право да признае Косово за независима държава при положение, че Югославия беше създадена от шест републики?" запита Дачич.

Той допълни, че ако целта на ЕС е да наруши териториториалната цялост на Сърбия, първо трябва да приемат резолюция, с която осъждат признаването на Косово.