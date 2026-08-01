България и 21 страни поискаха, а ЕС свиква спешна среща заради Сеута

Л идерите на 22 държави членки на Европейския съюз, сред които българският премиер Румен Радев, италианската му колежка Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц, настояха днес в обща декларация за провеждането на спешна конференция след нахлуването на хиляди мигранти в испанския ексклав Сеута в Африка.

В отговор Ирландия, която в момента председателства Съвета на ЕС, съобщи, че свиква видеоконферентно заседание по правосъдие и вътрешни работи, което ще се проведе на 4 август и ще бъде председателствано от ирландския министър на правосъдието.

ЕК: Нито един мигрант от Сеута не е влязъл в Европа

Декларацията бе адресирана до председателя на Европейския съвет Антониу Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и настоящия председател на Съвета на Европейския съюз Микеал Мартин.

Тя касае последните събития на външната граница на Европейския съюз в Сеута и необходимостта от предотвратяване на неконтролирани незаконни преминавания, борба с мрежите за трафик на мигранти, премахване на всички фактори, които могат да стимулират нови незаконни влизания, и осигуряване на единен и ефективен европейски отговор, посочва италианското правителство.

Оттам добавят, че тази инициатива, предложена от Италия и Дания и подписана от общо 22 европейски държавни и правителствени ръководители, призовава ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз спешно да свика извънредна видеоконференция на министрите на вътрешните работи, за да се направи съвместна оценка на ситуацията и да се определи координиран европейски отговор.

"Пишем Ви, за да изразим сериозната си загриженост относно последните събития на външната граница на Европейския съюз в Сеута. Решени сме да попречим на трафикантите да нарушават целостта на външните граници на Съюза. Признаваме, че неотдавнашното решение на Върховния съд на Испания беше използвано за предизвикване на тази атака и злоупотреба с нашата система за миграция и убежище. Същевременно имаме задължението ефективно да възпираме и безмилостно да се борим с незаконната миграция, като координираме действията си, укрепваме външните си граници и се занимаваме с всички политики, които могат да послужат като притегателни фактори, като например узаконяването на много голям брой незаконни мигранти", се посочва в декларацията.

"Не можем да позволим неконтролираните масови преминавания, инструментализирането на миграцията или други хибридни заплахи да създават усещането, че незаконното влизане в Европейския съюз е възможно. Че незаконното влизане на мигрант може да се превърне в законен престой. Подобно възприятие би насърчило по-нататъшни опити, би подкопало доверието в общата ни миграционна политика и би имало последици за всички държави членки. Настоящата ситуация също така подчертава значението на Декларацията от Кишинев за миграцията и необходимостта от нейното бързо и ефективно прилагане", се посочва в декларацията.

"Събитията от последните дни изискват незабавен и координиран европейски отговор. Приветстваме факта, че Испания и Мароко си сътрудничат тясно, за да осигурят бързото връщане на мигрантите, влезли незаконно, и че голям брой от тях вече са върнати. Очакваме, че с подкрепата на Европейския съюз настоящата ситуация ще бъде напълно овладяна. В светлината на сериозността на ситуацията, бихме искали от ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз да свика, по спешност, извънредна видеоконференция на министрите на вътрешните работи. Тази среща би трябвало да позволи обща оценка на ситуацията и споразумение за координиран европейски отговор, включително бързо мобилизиране на наличните инструменти на ЕС и необходимата подкрепа за Испания за възстановяване на ефективния контрол на външната граница на Съюза и предотвратяване на по-нататъшни неконтролирани преминавания. Министрите следва по-специално да разгледат засилената подкрепа на Фронтекс и ефективността на сътрудничеството на ЕС с Мароко", се подчертава в текста на декларацията.

"Отбелязваме, че не са регистрирани неразрешени по-нататъшни движения към Европа. Потвърждаваме готовността си да предприемем всички необходими мерки, в съответствие с правото на Съюза и Кодекса на шенгенските граници, за да защитим обществения ред и да се справим с рисковете, произтичащи от вторичните придвижвания, включително чрез засилване или повторно въвеждане на временен граничен контрол по вътрешните граници. Европейският съвет последователно е подчертавал, че защитата на външните граници на Съюза, предотвратяването на незаконната миграция и вторичните придвижвания и осигуряването на солидарност с държавите членки, които са на граничната линия или са под силен натиск, са споделени европейски отговорности. Настоящата ситуация изисква единство, решителност и неотложност. Разчитаме на вашето лидерство, за да гарантираме, че Европейският съюз ще реагира бързо, ефективно и координирано", завършва декларацията.

Почти всички мигранти се върнаха от Сеута в Мароко

Декларацията е подписана от лидерите на Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция.

Припомняме, че през последните дни около 60 000 мигранти, предимно млади мъже, нахлуха от Мароко в испанския ексклав Сеута в Северна Африка заради слух, че съд в Испания е забранил депортирането на нелегално пребиваващите. След като стана ясно, че информацията не е вярна и хората няма къде да бъдат настанени в Сеута, те започнаха да напускат ексклава, като мароканските власти ги извозват с автобуси. По време на кризата се стигна до сблъсъци между мигрантите и полицията, като най-малко 67 души са загинали, много от които са се удавили, опитвайки се да преплуват от Мароко до испанската територия.

Италия затвори всичките си граници с Испания

Същевременно Франция и Италия въведоха граничен контрол по границите си с Испания заради опасения за вълна от нелегални мигранти. Испанските власти обаче информираха, че нито един от нахлулите в Сеута не е стигнал от малкия град в Северна Африка до Европа. Ексклавът се намира на полуостров, разположен на около 20 км от континентална Испания, разделени от водите на Гибралтарския проток.