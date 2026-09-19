Частица от Честния пояс на Дева Мария пристига във Варна

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Ч астица от Честния пояс на Пресвета Богородица пристига днес във Варна. Светинята се съхранява в девически манастир край Волос, Гърция, и ще бъде изложена за поклонение в катедралния храм „Успение Богородично“ в морската столица.

Поясът ще остане във Варна в продължение на три дни. Заради очаквания интерес храмът ще бъде с удължено работно време и ще приема богомолци до 21:00 часа, съобщава NOVA.

Каква е историята на светинята

Честният пояс е сред най-почитаните християнски реликви, свързвани със земния живот на Пресвета Богородица.

Според православното църковно предание самата Дева Мария е изтъкала пояса от камилска вълна. Впоследствие го предала на апостол Тома.

Преданието разказва, че първоначално светинята се е съхранявала в Йерусалим. По-късно е била пренесена в Константинопол, където е пазена на различни места, сред които Влахернският храм и византийски императорски дворец.

С вековете поясът се превръща в една от най-почитаните реликви в православната традиция.

Днес частици от светинята се съхраняват на различни места, а нейното пристигане в България дава възможност на вярващите да се поклонят пред реликва, свързвана от църковното предание с живота на Божията майка.

Във Варна поклонението ще се проведе в катедралния храм „Успение Богородично“, където вярващите ще могат да се поклонят пред светинята през трите дни на пребиваването ѝ в града.