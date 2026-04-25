България

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от "преяждане с власт"

По думите ѝ първият проблем, с който ще се срещне Радев в следващите месеци, са президентските избори

25 април 2026, 16:53
След изборния провал: БСП гласува вот на доверие за Крум Зарков
Иван Демерджиев: Правителство до средата на май, няма време за губене
Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи
Борят се за живота на детето, паднало от тераса на НДК
Време за разходка! Радваме се на слънчева събота с пролетни температури
Карлос Насар със злато в изхвърлянето и изтласкването в Батуми
Емил Дечев също защити Кандев: Стари ченгета използват мръсни номера
Трайков: Още няма отговор от турска страна за споразумението с „Боташ”

"Избирателите на Радев са разделени в няколко групи, но доколко техните интереси ще бъдат решени, тепърва ще видим. От една страна, ако видим проучванията за изследване на ценностите, там България поддържа високи нива на управление със силна ръка. През всичките тези 9 години, Радев поддържаше нивото на различен лидер от всички останали партии", заяви в ефира на NOVA NEWS политологът доц. Татяна Буруджиева. 

По думите ѝ първият проблем, с който ще се срещне Радев в следващите месеци са президентските избори. "Най-фаталното е когато имаш толкова много власт, да преядеш с нея", допълни тя.

"Покачването на цените и реформите в съдебната власт са първите две предизвикателства, с които ще се срещне управлението. Бюджета е нещо повече от просто справяне с цените", каза доц. Буруджиева. 

"В първите месеци част от партиите ще се държат с "Прогресивна България" като с истински победител. Някои ще се опитат да прави критики, но няма да са достатъчно мощни. Няма да видим веднага вотове на недоверие. Това спокойствие може да е много голям риск пред едно управление", заяви политологът.

Доц. Татяна Буруджиева коментира и загубата на ГЕРБ. "Тя остана партията с най-много история в парламента. От тях зависи дали ще успеят да се обновят. Това обновяване трябва да стане в тежка опозиционност", каза тя.

Татяна Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от "преяждане с власт"

Майка уби двете си бебета със "здрав разум" и ги погреба в градината си

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

