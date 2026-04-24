"Пред закона всички сме равни": Глобиха Румен Радев за неправилно паркиране

Л идерът на "Прогресивна България" Румен Радев съобщи, че е платил глоба за неправилно паркиране, наложена му в изборния ден от отдел "Пътна полиция" към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Информацията е публикувана в официалната Facebook страница на Румен Радев.

"Днес платих глобата си за неправилно паркиране в изборния ден, наложена от отдел "Пътна полиция" към СДВР. Вярвам, че пред Закона всички трябва да сме равни", се посочва в публикацията.

Припомняме, че Радев пристигна на 19 април в столичната гимназия по транспорт "Макгахан", за да упражни правото си на вот, като закъсня спрямо предварително обявения час. Той дойде с личния си автомобил.

Румен Радев упражни правото си на глас с машина

Пред медиите Радев коментира "колко трудно се паркира в София", като спря автомобила си на тротоар - действие, което е забранено по закон.