България

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

Мнозинството и стабилността в България са важни, за да има с кого да разговаряме, каза Силяновска

24 април 2026, 16:46
Източник: БГНЕС

П резидентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска е поздравила Румен Радев за изборния успех на парламентарните избори, които се проведоха на 19 април, и му е пожелала успех, подчертавайки, че „регионалният подход е важен” и Северна Македония иска „приятелски и конструктивни отношения, както и разбиране за необходимостта от разширяване” на ЕС.

В отговор на журналистически въпрос след участието си в конференция на президентите и председателите на парламентите на страните, участващи в "Адриатическо-Йонийската инициатива", домакин на която е парламентът в Скопие, Силяновска обясни, че след изборите е изпратила съобщение на Румен Радев, след което е получила обаждане от него. 

Радев се срещна с президента на РС Македония

„Пожелах му успех, изразих убеждението си, че щом е получил толкова голяма подкрепа, това е гаранция за стабилност, че българските граждани вероятно са разпознали в него стабилен елемент за държавата и нацията, че вероятно ще може лесно да сформира правителство, за да реализира програмата си. Очаквам, разбира се организиране на среща”, каза пред журналисти Силяновска.

Силяновска: Имах приятен разговор с Росен Желязков

В интервю за ТВ Сител снощи и премиерът на страната Християн Мицкоски заяви, че е честитил изборната победа на Румен Радев и е подчертал необходимостта от диалог и добросъседските отношения.

Коментарите и анализите в Северна Македония, свързани с изборните резултати в България, са през призмата на това възможна ли е промяна в българската позиция по отношение на евроинтеграцията на страната.

Източник: БТА,  Маринела Величкова    
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България Преди 1 час

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание

Свят Преди 1 час

"Не ни е нужно това", каза Тръмп

Свят Преди 2 часа

Израелският премиер разкри, че е претърпял лечение на злокачествен тумор, но вече е в отлично състояние и болестта е зад гърба му

Любопитно Преди 2 часа

Това предвижда договор, подписан от генералния директор на общественото радио Милен Митев и програмния директор на Nova Radio Group Тодор Милиев

Свят Преди 2 часа

Позицията на Великобритания за Фолклендските острови остава непроменена

Любопитно Преди 2 часа

В тази роля банката подкрепи придобиването на допълнителни акции на eBag на стойност 5 милиона евро

Свят Преди 3 часа

Европейските лидери искат да се ангажират още повече с деескалацията на напрежението в Близкия изток

Любопитно Преди 3 часа

Участниците запретват ръкави в новото предизвикателство – „Кухня"

Свят Преди 3 часа

Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари

Свят Преди 3 часа

Пекин определи и като "напълно неоснователни" обвиненията на Белия дом

Свят Преди 3 часа

Дипломатически искри между Вашингтон и Киев: Доналд Тръмп поряза принц Хари след призивите му за спазване на договорите с Украйна. Скандалът избухна точно преди историческата визита на крал Чарлз III в Белия дом

България Преди 3 часа

В момента се събират подписи за обявяване на ефективни протести

Свят Преди 4 часа

Според Геодинамичния институт земетресението е било с магнитуд 5 по Рихтер

Любопитно Преди 4 часа

Конкурсът кани компании, стартъпи, образователни и научни организации, НПО, индивидуални участници и студентски екипи да подадат своите проекти в осем категории

България Преди 4 часа

Атанас Калчев благодари за подкрепата, която е получил, и обяви, че продължава да ръководи общината

Любопитно Преди 4 часа

Новият биографичен филм „Майкъл" предизвика скандал с опита си да превърне Майкъл Джексън в божество, игнорирайки тъмната страна на неговата история. Лентата е визуално блестяща, но според критиците подменя фактите с квазирелигиозна измислица

Всичко от днес

От мрежата

