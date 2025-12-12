България

Рисковете от забавен бюджет: Процедура, практика и исторически примери в България

Държавата продължава да работи по временни правила, но забавянето на бюджета носи фискални и социални предизвикателства

12 декември 2025, 10:45
Рисковете от забавен бюджет: Процедура, практика и исторически примери в България
Източник: iStock photos/Getty images

Н яма нищо необичайно държавата да влезе в нова година без приет бюджет – законът изрично допуска подобна ситуация. В периода 1992–1998 г. забавяне в приемането на бюджета е регистрирано шест пъти, като причините се свързват основно с икономическа и политическа нестабилност в страната. През последното десетилетие подобна ситуация е възниквала три пъти.

Това се казва в анализ на Фискалния съвет.

Ако Народното събрание не успее да приеме нов бюджет до началото на годината, държавата не спира да работи. Вместо това се прилага следната временна процедура:

Държавните приходи продължават да се събират по същите правила и закони, които важат в момента.

Разходите могат да се правят само до толкова, доколкото са правени за същия период на предходната година. Тоест: ако миналата година през януари са изхарчени 100 млн. лева за дадена дейност, тази година без нов бюджет не може да се изхарчи повече от тези 100 млн. В допълнение, разходите не могат да надвишават реално постъпилите приходи. Държавата може да харчи само това, което реално е събрала като приход.

Корекции – ако има нови закони или решения, които вече са влезли в сила и изискват повече или по-малко средства, държавата трябва да се съобрази с тях.
Фискална дисциплина – дори в тази извънредна ситуация се спазват всички правила за стабилни държавни финанси (например ограниченията за дефицита и дълговото правило).

Държавен дълг – Министерският съвет може да взема нов заем, но само за да изплати стар дълг, който изтича същата година. Тоест: не може да се взема нов дълг за нови разходи, а само да се “превърта” старият.

Колко дълго може да продължи това?

– Тази временна схема може да се използва най-много три месеца.
– Ако обаче няма избрано Народно събрание (например по време на избори), този период не се брои.

А какво става след тези три месеца, ако още няма бюджет?

Народното събрание, по предложение на правителството, трябва да вземе специално решение, с което определя нов срок, през който държавата може да продължи да събира приходи и да прави разходи при тези временни правила.

Исторически случаи в България за неприет навреме бюджет през последните десет години

Закон за държавния бюджет за 2022 г.

Причина за забавянето на ЗДБ е, че през 2021 г. има няколко парламентарни избори и краткотрайни парламенти, които не успяват да формират стабилно правителство. Това забавя внасянето на проектобюджет — правителство се сменя към края на 2021, което оставя малко време за подготвяне и внасяне на бюджет до края на годината. В резултат на това, срокът по закон (до 31 октомври) за внасяне на бюджетния проект, не е спазен. В следствие, парламентът приема бюджета за 2022 г. на 25 февруари 2022 г.

Заради забавянето на бюджетната процедура автоматично е активирана процедурата, предвидена в чл. 87 от ЗПФ. Законът е публикуван в Държавен вестник, бр. 18 от 04.03.2022 г. 

Закон за държавния бюджет за 2023 г.

Проектобюджетът за 2023 г. е внесен от служебното правителство през април 2023 г. — значително след официалния срок. Основната причина: страната има няколко парламентарни избори (в края на 2022 г. и през 2023 г.) и отсъствие на трайно функциониращо правителство и редовен парламент, което пречи на навременното разработване и внасяне на бюджетния проект. В резултат, окончателното приемане на бюджета се забавя — Законът е приет едва в края на юли 2023 г.: първо четене на 12 юли 2023 г., второ — и окончателно — в ранните часове на 28 юли 2023 г.

Забавянето на Закона за държавния бюджет за 2023 г. се дължи основно на политическата несигурност — избори, липса на стабилно правителство и парламент — в комбинация с финансови и фискални натиски (дефицит, спад в приходите). В резултат на това, бюджетът е приет, но с доста закъснение, което създаде временни предизвикателства за управлението на публичните финанси и реализацията на държавните политики..

За разлика от 2022 г. се взема решение да се внесе и гласува удължаващ закон, който е приет на 28 юли 2023 г.  Законът е публикуван в “Държавен вестник”, брой 66 от 1 август 2023 г. 

Закон за държавния бюджет за 2025 г. 

Забавянето на бюджета за 2025 г. се дължи основно на политическа нестабилност — множество избори, коалиционни преговори и смяна на правителство, което е основна пречка да се внесе навреме и приеме бюджетният проект. В резултат държавата стартира годината чрез временни рамки, а окончателният бюджет влиза в сила през пролетта.

Взема се отново решение да се гласува отделен нормативен акт, Закон за събирането на приходите и извършването на разходите през 2025 г. Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г. е обнародван в Държавен вестник — брой 26 от 27 март 2025 г.

Какви плюсове и минуси има закъснялото приемане на бюджета?

Плюсове:

- По-точно планиране, основно защото се знаят приходите и разходите от предходната година. Разполага се с по-ясна икономическа среда и с актуални данни за инфлацията.

- Преодолява се по принцип излишно увеличаване на разходите. Тъй като се работи с бюджетни дванадесетини се отлагат ненужни разходи, изразходват се по-малко средства, следователно, временното отлагане създава условия за временно по-добра и стегната фискална дисциплина.

- За коалиционните правителства, а в повечето държави са такива, се предоставя повече време за допълнителни преговори с цел намаляване на риска от направени набързо промени и се създава възможност за увеличаване на подкрепата за приемането на бюджета.

- Слабите правителства правят слаб бюджет, и в такъв случай е по-добре да се изчака да има правителство с ясни ангажименти и визия

Минуси:

- Проявата на политическа нестабилност ерозира общата среда

- Негативен сигнал към инвеститорите и кредитните агенции;

- Забавяне на публичните инвестиции – по-слабо усвояване на външно финансиране (европейски средства), спират и се забавят обществените поръчки, а по този начин се влияе сериозно и негативно върху инвестициите, главно върху стартирането на новите инвестиционни проекти;

-  Забавя се финансирането към общините, следователно и нормалното им функциониране и развитие;

-  Забавят се и социалните политики по отношение на здравеопазване, образование, изплащане на помощи и пенсии, и на управлението на доходите в бюджетната сфера като цяло, а с това се създава и допълнително социално напрежение;

- Засилва се несигурността в бизнеса. Тя е резултат от неизвестността пред очакваните промени в нормативната уредба, в данъчната и осигурителната система и във финансирането от страна на държавата. Всичко това въздържа бизнеса от инвестиции;

-  Забавянето на приемането на бюджета може да доведе и до политически сделки, които да го направят твърде оптимистичен и с това да влошат фискалната позиция на страната, а с това и да предизвикат негативи в много направления. 

Източник: БГНЕС    
Последвайте ни
Задържаха началника на столичното Пето РУ

Задържаха началника на столичното Пето РУ

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да почистим правилно ушите на кучето си

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Любопитно Преди 35 минути

Bad Bunny се подхлъзна и падна на сцената по време на концерт в Мексико Сити, но феновете му продължиха песента и му помогнаха да възобнови изпълнението

Васил Терзиев

София овладява кризата с отпадъците: „Люлин“ вече е на редовен режим

България Преди 39 минути

„Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“, заяви столичният кмет Васил Терзиев

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

България Преди 58 минути

„В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество“

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

България Преди 1 час

Инцидентите са станали между септември и декември 2025 г. в София и Велинград

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

,

Банката на Русия заплаши с правни действия заради замразените руски активи

Свят Преди 2 часа

В отговор на това говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че "никой не иска да споделя отговорност с Белгия за евентуалното изземване на руски активи".

<p>С перука и рибарска лодка: Как&nbsp;Мария Корина Мачадо стигна Осло</p>

Мария Корина Мачадо избяга с перука и рибарска лодка, за да стигне Нобеловата церемония

Свят Преди 2 часа

Мачадо е прекосила бурното открито море, преди да се качи на частен самолет, подпомогната от екип частни американски спасители

Снимката е илюстративна

Украйна ликвидира руски самолет Ан-26 на летище "Кача" във Крим

Свят Преди 2 часа

Отбелязва се, че Ан-26 е съветски военно-транспортен самолет, създаден в конструкторското бюро на Антонов на базата на самолета Ан-24Т. Първият му полет е през 1969 г., а през 1975 г. е приет на въоръжение

БНБ: Рисковете за банковата система остават високи

БНБ: Рисковете за банковата система остават високи

България Преди 2 часа

ЕЦБ предлага опростяване на банковите правила

<p>Кое първо &ndash; плюсът или минусът</p>

Как правилно да свържем кабелите за подаване на ток към изтощен акумулатор

Технологии Преди 2 часа

Стартирането на кола с кабели се предполага, че е бързо и лесно – просто свързвате кабелите и я стартирате. Но при съвременните автомобили, една грешка може да доведе до скъпи последици. Ето стъпките, които трябва да предприемете.

Наричат го "Илон Мъск на Средновековието": Кой е Якоб Фугер

Наричат го "Илон Мъск на Средновековието": Кой е Якоб Фугер

Любопитно Преди 2 часа

Германският предприемач Якоб Фугер, живял преди 500 години в баварския Аугсбург, е определян като най-богатия човек на своето време

<p>Пророк твърди, че предстои световна катастрофа, строи Ноев ковчег</p>

„Потопът идва“: Ганайски пророк предрече световна катастрофа и строи Ноев ковчег

Любопитно Преди 2 часа

Мъж от Гана твърди, че Бог го е предупредил за трирочно наводнение, което ще започне на 25 декември 2025 г.

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

Двама ранени при катастрофата на бул. "Цариградско шосе" в София

България Преди 3 часа

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

Свят Преди 3 часа

"Спестяванията ми, бъдещето ми и резултатите от години на жертви изчезнаха", каза една от жертвите

Мъж с електрошок заплаши с убийство управител на бар в Пловдив

Мъж с електрошок заплаши с убийство управител на бар в Пловдив

България Преди 3 часа

Клиентът на бара е размахвал електрошок и извикал: "Ще го убия този управител"

"Възраждане" внася искане за отлагане с една година на влизането на България в еврозоната

"Възраждане" внася искане за отлагане с една година на влизането на България в еврозоната

България Преди 3 часа

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов потвърди, че ще гласуват "за" оставката на премиера Росен Желязков

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg
1

Безсрочна забрана за улов на есетри

sinoptik.bg

Как да оцелееш по Коледа без мъж ... и дори да си изкараш страхотно!

Edna.bg

Тейт Макрей сe колебаe дали да играе Бритни Спиърс в биографичния ѝ филм (ВИДЕО)

Edna.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов е №1 в Европа в престижна класация

Gong.bg

Обир или коректно решение? При подобни ситуации в Европа българските отбори обикновено са потърпевши

Gong.bg

Задържаха началника и петима служители на Пето районно управление в София

Nova.bg

Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”

Nova.bg