Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС

Това заяви премиерът в началото на днешното заседание на Министерския съвет

Обновена преди 1 час / 13 ноември 2025, 11:16
НС отхвърли ветото на президента Радев върху закона за нефтените продукти

Фалшива новина за смъртта на актрисата Лара Златарева разтърси мрежата

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд

Полицията откри 761 антични монети в Поморие, могат да променят историята

Обсъждат поскъпване на зоните за платено паркиране в София

Съдят Габриела и Красимир от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

Започва делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови

"Днешното извънредно заседание на МС е посветено на разглеждането на държавния бюджет за 2026 г. Същият още днес ще бъде внесен в Народното събрание". Това каза премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание.

"През тези седмици ние проведохме социалния диалог, независимо, че не се състоя във формат НСТС. Говорихме и с работодателите, и със синдикатите. Чухме аргументи, становища, критики и предложения от всички участници в обществено-политическия живот. Ще дебатираме по параметрите на бюджетите и в НС", посочи Желязков.

Росен Желязков коментира проектобюджета за 2026 г.

"Този бюджет е коалиционен. Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Той не създава политики, а следва политики, които са създадени в законодателството", добави премиерът.

На въпроса "добър ли е бюджетът", отговорът ми е "не". На въпрос дали е лош, всяка една социална, политическа или икономическа група в обществото ще каже "да", каза Желязков.

"Същественият въпрос е "възможен ли е друг бюджет?", и аз съм сигурен, че няма друг човек, който да каже, че при тази геополитическа, национално-политическа ситуация, друг бюджет би бил възможен. От една страна ни упрекват, че няма реформи, от друга страна казват, че има прекалено много реформи, които са се случили през последните години, но не са оправдани в този бюджет. И това са най-вече реформи в разходната част на бюджета", допълни премиерът. 

Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)

"Разговорът за реформи се прави в обстановка, когато има достатъчно време за обществено-политически дебат. 2026 г. е времето, когато със социалните партньори ще говорим за реформи - в инвестиции, в пенсионния и здравния модел, в данъчно-осигурителния модел, както и в администрацията и тежестта на държавата. Ако има нещо интересно, което се наблюдава тази година, е тази очаквана несъотносимост на възможности, които могат да се формулират с една дума: очаквания за повече - повече държава, същевременно повече либерална икономика; повече социални разходи, но без промяна в приходите; повече заплати и по-ниско преразпределение; повече инвестиции без промяна на данъчно-осигурителния модел", допълни Желязков.

Желязков: Бюджетът е готов

"Ние не отричаме аргументите на когото и да е от участниците в социалния диалог, но искаме аргументиран такъв, който да може да убеди обществото", каза Желязков.

"Ако се правят реформи - дали обществото е готово да плати цената на тази болезненост на реформите, защото винаги разходите на едно нещо са за сметка на друго нещо. Затова, сигурен съм, че очакванията за бюджета са по-големи, но надеждите са този бюджет да стабилизира публичните финанси през 2026 г., за да можем да проведем дълго отлаганият разговор", завърши премиерът.

Драма с щастлив край: 32-годишна родилка и бебе спасени в София

„Много е неудобно“: Съпругата на Новак Джокович е излизала с негов съперник

Въоръжен грабеж в заведение в Монтанско, задържан е 16-годишен

Семейство живя пет години с над 2000 отровни паяка в дома си

Свалят лихвата върху неплатени задължения

Как да се грижим за котка със специални нужди?

Почитаме паметта на един от най-видните отци, кой има имен ден
Тръмп: Никога няма да позволим това да се случи отново
13 ноември: „Българите имат благородна душа. Аз ги обичах и те ми отвръщаха с обич“
Мистерията на „изгубения град Z“ и изчезналия изследовател

За съвременния пътешественик тази джунгла остава изключително предизвикателна

DARA се сблъсква със Златния шалтер в “Пееш или лъжеш”

Тази неделя към панела се присъединяват Саня Армутлиева и Вениамин

Трите деца на Иванка Тръмп наследиха височината ѝ като супермодел в рядка семейна снимка

Иванка Тръмп и децата ѝ впечатляват с височина и стил на футболния терен

Skims на Ким Кардашиян вече струва 5 милиарда долара

Очаква се приходите на марката да надхвърлят 1 милиард долара до края на годината

Внимание: Измамници използват еврото, за да източват сметки

Фалшиви обаждания на английски заплашват, че ще закрият сметаката ви

iPhone

$230 за „разрязан чорап“ – подигравки за новия iPhone Pocket на Apple онлайн

Apple се оказа под вълна от подигравки в интернет след обявяването на нов калъф за iPhone

<p>Антъни Джошуа готви завръщане на ринга</p>

Джошуа не е излизал на ринга, откакто претърпя поражение в петия рунд от сънародника си Даниел Дюбоа през септември миналата година

Мащабно военно учение за реакция при авиокатастрофа се провежда край Велинград

Целта му е повишаване на готовността за реакция при извънредни ситуации

Какво слагат в кравето сирене

Малко са ресторантите и туристическите обекти в България, които купуват истинско сирене, казва Димитър Зоров

Изненадващо лекарство спасява от инфаркт и инсулт, според ново проучване

Хората, които приемали ниски дози колхицин, по-рядко получавали инфаркт или инсулт. На всеки 1000 души били предотвратени 9 инфаркта и 8 инсулта в сравнение с тези, които не получавали лекарството

Радев удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти (СНИМКИ)

Церемонията се проведе в Гербовата зала на президентската институция

„Много мил и необикновен“: Дженифър Анистън похвали новата си любов

Двойката за първи път се появи в заглавията през юли

Адолф Хитлер

Трите му основни характеристики са: престъпност, аутизъм и психопатия. Това е изключително сложна комбинация – Хитлер е един на милион, може би един на милиард

Край на гратисния период: Солени глоби грозят търговците за необосновано повишаване на цените

Ефективните проверки вече са в ход

Освобождаването на Шон „Диди“ Комбс от затвора е отложено заради нарушения на правилата

Новата дата на освобождаването му е пренасрочена за 4 юни 2028 г.

Урсула фон дер Лайен

Председателят на ЕК представи три варианта за финансова подкрепа на Украйна, включително използване на замразени руски активи

