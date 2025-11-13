Желязков: Проектобюджетът за 2026 г. ще бъде внесен още днес в НС

"Днешното извънредно заседание на МС е посветено на разглеждането на държавния бюджет за 2026 г. Същият още днес ще бъде внесен в Народното събрание". Това каза премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание.

"През тези седмици ние проведохме социалния диалог, независимо, че не се състоя във формат НСТС. Говорихме и с работодателите, и със синдикатите. Чухме аргументи, становища, критики и предложения от всички участници в обществено-политическия живот. Ще дебатираме по параметрите на бюджетите и в НС", посочи Желязков.

Росен Желязков коментира проектобюджета за 2026 г.

"Този бюджет е коалиционен. Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Той не създава политики, а следва политики, които са създадени в законодателството", добави премиерът.

На въпроса "добър ли е бюджетът", отговорът ми е "не". На въпрос дали е лош, всяка една социална, политическа или икономическа група в обществото ще каже "да", каза Желязков.

"Същественият въпрос е "възможен ли е друг бюджет?", и аз съм сигурен, че няма друг човек, който да каже, че при тази геополитическа, национално-политическа ситуация, друг бюджет би бил възможен. От една страна ни упрекват, че няма реформи, от друга страна казват, че има прекалено много реформи, които са се случили през последните години, но не са оправдани в този бюджет. И това са най-вече реформи в разходната част на бюджета", допълни премиерът.

Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)

"Разговорът за реформи се прави в обстановка, когато има достатъчно време за обществено-политически дебат. 2026 г. е времето, когато със социалните партньори ще говорим за реформи - в инвестиции, в пенсионния и здравния модел, в данъчно-осигурителния модел, както и в администрацията и тежестта на държавата. Ако има нещо интересно, което се наблюдава тази година, е тази очаквана несъотносимост на възможности, които могат да се формулират с една дума: очаквания за повече - повече държава, същевременно повече либерална икономика; повече социални разходи, но без промяна в приходите; повече заплати и по-ниско преразпределение; повече инвестиции без промяна на данъчно-осигурителния модел", допълни Желязков.

Желязков: Бюджетът е готов

"Ние не отричаме аргументите на когото и да е от участниците в социалния диалог, но искаме аргументиран такъв, който да може да убеди обществото", каза Желязков.

"Ако се правят реформи - дали обществото е готово да плати цената на тази болезненост на реформите, защото винаги разходите на едно нещо са за сметка на друго нещо. Затова, сигурен съм, че очакванията за бюджета са по-големи, но надеждите са този бюджет да стабилизира публичните финанси през 2026 г., за да можем да проведем дълго отлаганият разговор", завърши премиерът.