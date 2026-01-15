България

Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

От ПП-ДБ са предложили 100% контролно преброяване, за да може, ако има масово изкривяване, то да се установи, уточни той

15 януари 2026, 09:32
Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща
Киселова: БСП ще оттегли предложението за активна регистрация на граждани, негласували на предишни избори

Киселова: БСП ще оттегли предложението за активна регистрация на граждани, негласували на предишни избори
Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират
Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари
Протест за машинен вот в центъра на София

Протест за машинен вот в центъра на София
Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в

Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в "12 без 5"

К огато се въведе изцяло нова изборна технология, каквито биха били скенерите, това означава, че те трябва да се купят, настроят, да се промени начинът, по който изглежда бюлетината и по който хората гласуват. ЦИК трябва да промени толкова много неща за кратък период от време, че има риск времето да не е достатъчно и да се мине на хартия. В сегашния проект за Изборния кодекс се казва точно това – сегашните машини отпадат и се въвеждат само скенери. Това каза Божидар Божанов от ПП-ДБ в ефира на NOVA.

Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в "12 без 5"

„Заради протеста вчера беше отменена правна комисия и започнаха да дават назад, поне се правят, че чуват хората и дават сигнали, че поне няма да направят по-лошо гласуването”, посочи той.

Припомняме, че ако вотът остане такъв, какъвто е сега, ще имаме възможност да избираме между машина и хартия при гласуването. Машината обаче принтира бюлетината и се брои хартията. Машината не смята протокола. Божанов каза, че това, което искат от ПП-ДБ, е броенето да не се извършва от хора, тъй като се правят грешки.

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Политикът коментира твърденията, че машината не брои както трябва и че всеки, който има кода за тях, може да направи промени. Той каза ,че когато е имало разминаване между броенето на машина и от хора, е доказано, че грешното смятане е при човека.

„Машината има флашка и тя е за контролни цели. Данните от флашката се публикуват и те могат да се сравнят с това, което са преброили хората. И винаги, когато има разминаване, може да се провери, като се оказва, че хората са броили грешно, а не машината”, обясни още той.

Божинов каза, че достъп до кода на машините имат всички политически партии. Този код всъщност показва как функционира машината, той се проверява от експерти преди избори. „Затова предложихме на ЦИК да направи публично тестване – който иска да отиде и да му бъде предоставен достъп, Изборният кодекс позволява това. И който твърди, че машините манипулират вота, да отиде и да го докаже”, допълни още депутатът.

И ПП внасят законопроект за поправки в Изборния кодекс

Божанов обясни, че от ПП-ДБ са предложили 100% контролно преброяване, за да може, ако има масово изкривяване, то да се установи. Но подчерта, че опит за промяна на кода не може да бъде успешен. Той допълни, че такъв тест се прави – взима се кодът, изгражда се отделно и се опитва да се инсталира на машината. Това инсталиране обаче не може да се случи, защото ключовете-паролата, с които се отключват машините, са разпределени между няколко членове на ЦИК, които са от различни квоти и които знаят само част от нея.

Скандал заради спешни промени в Изборния кодекс

Божанов коментира още защо скенерите, които се предлагат сега, не са добро решение.

„Има няколко причини. Едната е като технология. Трябва да се променят много неща. Как ще изглежда тайната на вота, като не можеш да прегъваш бюлетината? Това, което се казва в проекта за Изборния кодекс, е, че втори печат върху бюлетината не трябва да има. Вторият печат е мярка за спиране на т.нар. "български влак" – измамата, при която се внасят попълнени бюлетини и се изнасят празни. При това, което се предлага в Изборния кодекс, не може да се засече дали бюлетината, която са ти дали, е тази, която връщаш”, каза още той.

Депутатът подчерта, че машините също така пречат на купения вот, защото при тях няма тъмна стаичка, в която да снимаш бюлетината, да направиш такъв „български влак”, да погледнеш как да гласуваш.

Божанов коментира и казуса с вота във Венецуела. Той обясни, че Николас Мадуро е спечелил изборите благодарение на Централната избирателна комисия, която е фалшифицирала резултатите от машините. А благодарение на машинните протоколи, опозицията е установила, че Мадуро губи изборите.

Политикът каза, че предишните два протеста са постигнали отмяна на бюджета и оставка на правителството, а този в сряда – отмяна на правна комисия. „В предизборна ситуация, това да подобриш огромни дефицити на изборния процес, е важна кауза. Затова толкова много хора вчера изпълниха площада при минусовите температури и казаха, че искат машинно гласуване”, допълни още той.

Той коментира темата за Румен Радев и негова политическа формация.

Божанов каза, че към момента такава партия не съществува и ако бъде създадена, ще стане ясно каква ще бъде тя, кои ще бъдат лицата, каква ще бъде програмата. Депутатът не коментира дали от ПП-ДБ биха работили заедно с Радев, ако той влезе в парламента.

Във връзка със закриването на КПК Божанов каза, че има два проекта – на Делян Пеевски и на „Демократична България”.

„На Пеевски законопроектът прехвърля  бухалката – оперативни издиравтелни и разследващи, СРС-та, в ДАНС, където те физически се намират. В нашия проект, при закриването на КПК, хората се освобождават и се преназначават след тестове за интегритети, както се прави в сериозните западни служби. Другото са оперативните дела – компроматите, събрани официален ред, да бъдат извадени, да минат през комисия и тя да ги сортира. Тези, за които може да последва наказателно преследване – да ги изпрати в прокуратурата, а другите, които се използват само за шантаж – да бъдат унищожени”, обясни още политикът.

Източник: NOVA    
Божанов ПП. Изборен кодекс гласуване машини скенери
Последвайте ни
Почина 200-килограмовият пациент, приет по спешност в

Почина 200-килограмовият пациент, приет по спешност в "Пирогов"

Politico: Обединеният Запад е мъртъв

Politico: Обединеният Запад е мъртъв

Парламентът намали лихвата по студентските кредити от 7 на 3 процента

Парламентът намали лихвата по студентските кредити от 7 на 3 процента

„Молеше за помощ“: Мъж загина в завод, след като се заклещи в индустриален миксер

„Молеше за помощ“: Мъж загина в завод, след като се заклещи в индустриален миксер

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

pariteni.bg
8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 4 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 3 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 4 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 3 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Робърт Кенеди младши

„Не знам как още е жив, но има физика на божество“ – Робърт Кенеди за Тръмп

Свят Преди 11 минути

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди младши направи сензационни изявления за президента Доналд Тръмп

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

Свят Преди 16 минути

Кранът е използван за строеж на експресен път в Самут Сакон

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Ванеса и Кай Тръмп блеснаха на пищния 50-ти рожден ден на Тайгър Уудс (СНИМКИ)

Свят Преди 40 минути

На бляскавото събитие – което се състоя в луксозния курорт "The Breakers" във Флорида в сряда, 14 януари – присъстваха 300 високопоставени госта, сред които и Ванеса, на 48 години, и Кай, на 18 години

Томи Лий Джоунс с дъщеря си Виктория

Томи Лий Джоунс е искал попечителство над дъщеря си преди смъртта ѝ

Свят Преди 41 минути

Носителят на „Оскар“ е предприел съдебни действия в опит да защити дъщеря си Виктория

Сърбия позволи на шпионите на Путин да тестват "звукови оръдия" върху кучета

Сърбия позволи на шпионите на Путин да тестват "звукови оръдия" върху кучета

Свят Преди 51 минути

Документи показват, че Белград е привлякъл руската ФСБ за експерименти върху животни

Ето с кого всъщност говори Леонардо ди Каприо във видеото за K-pop от „Златен глобус“

Ето с кого всъщност говори Леонардо ди Каприо във видеото за K-pop от „Златен глобус“

Любопитно Преди 53 минути

Тейана Тейлър разкри, че именно тя е човекът, с когото Леонардо ди Каприо разговаря в вирусния клип от „Златен глобус“ 2026, слагайки край на спекулациите около момента с K-pop

Доналд Тръмп

CNN: Лудият свят на Тръмп - Иран, Гренландия и глобалното напрежение

Свят Преди 1 час

По думите на Доналд Тръмп: това е „луд свят!“. Изключителният, и направо изтощителен, захват на американския президент върху глобалната психика се засили в сряда

Изборите в Уганда: промяна или задълбочаване на трудностите?

Изборите в Уганда: промяна или задълбочаване на трудностите?

Свят Преди 1 час

Само най-големите оптимисти вярват, че предстоящите избори могат да донесат желаната промяна в Уганда

Данъчна кампания 2026: Как, кога и в каква валута подаваме декларациите

Данъчна кампания 2026: Как, кога и в каква валута подаваме декларациите

България Преди 1 час

Декларирането на доходи през 2026 г. започна - вижте важните срокове, 5% отстъпка и как се плаща данъкът в евро

Сирийската армия отваря коридор за евакуация на цивилни в провинция Халеб

Сирийската армия отваря коридор за евакуация на цивилни в провинция Халеб

Свят Преди 2 часа

Правителството в Дамаск обвини водените от кюрдите сили, че са извършили атаки с дронове в Алепо

Кристалина Георгиева е в Киев за разговори на високо равнище

Кристалина Георгиева е в Киев за разговори на високо равнище

Свят Преди 2 часа

Последното ѝ посещение в Украйна беше през 2023 година

Полицейски автомобил пропадна в дере, пострада полицай

Полицейски автомобил пропадна в дере, пострада полицай

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в участък, на който е имало паднали камъни на пътя

САЩ официално започнаха продажбата на венецуелски петрол

САЩ официално започнаха продажбата на венецуелски петрол

Свят Преди 2 часа

Очаква се в следващите дни и седмици да последват и допълнителни продажби на петрол

Тръмп наложи 25% мита върху вноса на някои усъвършенствани чипове

Тръмп наложи 25% мита върху вноса на някои усъвършенствани чипове

Свят Преди 2 часа

Тръмп мотивира тази мярка със защитата на националната сигурност на САЩ

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

Заради дискотеката, превърнала се в крематориум: Забраниха фойерверки на закрито в Швейцария

Свят Преди 2 часа

Смята се, че пожарът в бар "Le Constellation" е избухнал, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилка шампанско, е подпалил шумоизолираща пяна по тавана

<p>Президентът на Колумбия обяви кога ще се срещне с Тръмп</p>

Президентът на Колумбия ще се срещне с Тръмп на 3 февруари

Свят Преди 2 часа

Имам желанието колумбийците във всички части на страната да не страдат и да могат да живеят в мир, заяви Густаво Петро

Всичко от днес

От мрежата

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Астронавт засне ослепителното полярно сияние

sinoptik.bg
1

Търсят име на старозагорското бенгалско тигърче

sinoptik.bg

Американската певица Джени Луис се омъжи за... кучето си

Edna.bg

Зоуи Салдана влезе в историята като най-касовия актьор на всички времена

Edna.bg

Росиниър: Имахме проблеми със състава, но показахме готовност да се борим

Gong.bg

Левски със съобщение за Даниел Боримиров

Gong.bg

Къща пламна в София, двама пострадаха

Nova.bg

Лихвата по кредитите за студенти пада от 7 на 3%

Nova.bg