Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

К огато се въведе изцяло нова изборна технология, каквито биха били скенерите, това означава, че те трябва да се купят, настроят, да се промени начинът, по който изглежда бюлетината и по който хората гласуват. ЦИК трябва да промени толкова много неща за кратък период от време, че има риск времето да не е достатъчно и да се мине на хартия. В сегашния проект за Изборния кодекс се казва точно това – сегашните машини отпадат и се въвеждат само скенери. Това каза Божидар Божанов от ПП-ДБ в ефира на NOVA.

„Заради протеста вчера беше отменена правна комисия и започнаха да дават назад, поне се правят, че чуват хората и дават сигнали, че поне няма да направят по-лошо гласуването”, посочи той.

Припомняме, че ако вотът остане такъв, какъвто е сега, ще имаме възможност да избираме между машина и хартия при гласуването. Машината обаче принтира бюлетината и се брои хартията. Машината не смята протокола. Божанов каза, че това, което искат от ПП-ДБ, е броенето да не се извършва от хора, тъй като се правят грешки.

Политикът коментира твърденията, че машината не брои както трябва и че всеки, който има кода за тях, може да направи промени. Той каза ,че когато е имало разминаване между броенето на машина и от хора, е доказано, че грешното смятане е при човека.

„Машината има флашка и тя е за контролни цели. Данните от флашката се публикуват и те могат да се сравнят с това, което са преброили хората. И винаги, когато има разминаване, може да се провери, като се оказва, че хората са броили грешно, а не машината”, обясни още той.

Божинов каза, че достъп до кода на машините имат всички политически партии. Този код всъщност показва как функционира машината, той се проверява от експерти преди избори. „Затова предложихме на ЦИК да направи публично тестване – който иска да отиде и да му бъде предоставен достъп, Изборният кодекс позволява това. И който твърди, че машините манипулират вота, да отиде и да го докаже”, допълни още депутатът.

Божанов обясни, че от ПП-ДБ са предложили 100% контролно преброяване, за да може, ако има масово изкривяване, то да се установи. Но подчерта, че опит за промяна на кода не може да бъде успешен. Той допълни, че такъв тест се прави – взима се кодът, изгражда се отделно и се опитва да се инсталира на машината. Това инсталиране обаче не може да се случи, защото ключовете-паролата, с които се отключват машините, са разпределени между няколко членове на ЦИК, които са от различни квоти и които знаят само част от нея.

Божанов коментира още защо скенерите, които се предлагат сега, не са добро решение.

„Има няколко причини. Едната е като технология. Трябва да се променят много неща. Как ще изглежда тайната на вота, като не можеш да прегъваш бюлетината? Това, което се казва в проекта за Изборния кодекс, е, че втори печат върху бюлетината не трябва да има. Вторият печат е мярка за спиране на т.нар. "български влак" – измамата, при която се внасят попълнени бюлетини и се изнасят празни. При това, което се предлага в Изборния кодекс, не може да се засече дали бюлетината, която са ти дали, е тази, която връщаш”, каза още той.

Депутатът подчерта, че машините също така пречат на купения вот, защото при тях няма тъмна стаичка, в която да снимаш бюлетината, да направиш такъв „български влак”, да погледнеш как да гласуваш.

Божанов коментира и казуса с вота във Венецуела. Той обясни, че Николас Мадуро е спечелил изборите благодарение на Централната избирателна комисия, която е фалшифицирала резултатите от машините. А благодарение на машинните протоколи, опозицията е установила, че Мадуро губи изборите.

Политикът каза, че предишните два протеста са постигнали отмяна на бюджета и оставка на правителството, а този в сряда – отмяна на правна комисия. „В предизборна ситуация, това да подобриш огромни дефицити на изборния процес, е важна кауза. Затова толкова много хора вчера изпълниха площада при минусовите температури и казаха, че искат машинно гласуване”, допълни още той.

Той коментира темата за Румен Радев и негова политическа формация.

Божанов каза, че към момента такава партия не съществува и ако бъде създадена, ще стане ясно каква ще бъде тя, кои ще бъдат лицата, каква ще бъде програмата. Депутатът не коментира дали от ПП-ДБ биха работили заедно с Радев, ако той влезе в парламента.

Във връзка със закриването на КПК Божанов каза, че има два проекта – на Делян Пеевски и на „Демократична България”.

„На Пеевски законопроектът прехвърля бухалката – оперативни издиравтелни и разследващи, СРС-та, в ДАНС, където те физически се намират. В нашия проект, при закриването на КПК, хората се освобождават и се преназначават след тестове за интегритети, както се прави в сериозните западни служби. Другото са оперативните дела – компроматите, събрани официален ред, да бъдат извадени, да минат през комисия и тя да ги сортира. Тези, за които може да последва наказателно преследване – да ги изпрати в прокуратурата, а другите, които се използват само за шантаж – да бъдат унищожени”, обясни още политикът.