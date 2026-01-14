Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в "12 без 5"

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

"ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето".

Асен Василев и "Информационно обслужване" влязоха в спор за машините за гласуване

Това заяви във Фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

ЦИК отказа публично да провери машините за гласуване

"В случай, че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини. Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" непосредствено преди изборите", добави Борисов.