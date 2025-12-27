България

Боровец открива зимния сезон със 130-годишен юбилей

Тази година цената на дневната карта за възрастни е около 105 лева, младежката - 85, а детската - около 63

27 декември 2025, 15:28
Д нес Боровец дава официален старт на зимния сезон с празнична програма през целия ден. Тя ще постави началото на юбилейните чествания по повод 130 години от създаването на първия планински курорт в България и на Балканите, предава NOVA.

Юбилейната година ще премине под мотото „130 години Боровец - легендарно минало, безпределно бъдеще”.За момента е обявено, че се очаква днес да работи ски влек „Маркуджик 0“, както и ски писта „Сухар“, която ще бъде и частично отворена поради недостатъчните снеговалежи.

Боровец празнува 130 години с лазерно шоу, концерти и ски демонстрации

В ниската част на курорта тази сутрин времето беше спокойно. Температурата бе около минус 4 градуса. Имаше и лека мъгла. Максималните температури ще бъдат между минус 1 и минус 4 градуса.

От планинския курорт са обнадеждени. „Поетапно ще отваряме останалите два ски центъра, като се надяваме до Нова година да заработи цялата ски зона”, заяви Ивайло Цветков, изпълнителен директор на „Бороспорт”.

Тази година цената на дневната карта за възрастни е около 105 лева, младежката - 85, а детската- около 63. Има възможност и за закупуване на сутрешна и следобедна карта за лифта.

„Цените на картите са без промяна от миналата година. Едва 5% увеличение”, каза Цветков.

Официалното откриване започва след 16:30 часа. Програмата включва детски спускания, работилници, лазерно шоу, последвано от факелно шествие и концерт на изнесена сцена пред една от пистите. Сред гостите са легендите на зимните спортове Александра Жекова и Петър Попангелов.

„Тук съм, за да поздравя малките, които ще се пуснат по слалома. Вярвам, че в България има голямо бъдеще за малките скиори”, заяви Жекова.

„Радваме се, че от вчера температурите са достатъчно ниски, за да се прави изкуствен сняг. Надявам се на успешен сезон”, заяви Петър Попангелов.

Боровец Зимен сезон 130 години Боровец Планински курорт Ски Ски писти Цени на лифт карти Откриване на сезон Празнична програма Зимни спортове
