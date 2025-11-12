Свят

Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"

Според енергийния експерт изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс

12 ноември 2025, 09:19
О собен управител на "Лукойл" можеше да бъде назначен на 22 октомври, тъй като и към момента има законодателство, което позволява това. Той ще се разпореди с управлението на активите на компанията, така че да се гарантира сигурността на доставките. Решенията на бъдещия управител, при новоприетото законодателство, не подлежат на съдебен контрол, а това може да стане обект на арбитражен иск от страна на Русия. Това каза енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията в студиото на NOVA Мартин Владимиров.

По думите му изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс и кандидати, които да представят ясната си визия. А целият избор може да се реализира в рамките на 48 часа. "Разширяването на правомощията на изпълняващия тази длъжност е необходимо, но Министерството на финансите на САЩ първо трябва да даде отсрочка на санкциите. Бързането не бива да е за свръхправомощията, а да получим генерален лиценз за управлението на активите. Нямам обяснение защо се бави назначаването на особен управител. Предполагам, че ще се поиска отсрочка от шест месеца", добави Владимиров.

Критичен срок: Кой ще оглави "Лукойл" като особен управител?

Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

Според енергийния експерт след продажбата на активите на "Лукойл" те могат да се национализират, но след това държавата се задължава да ѝ изплати компенсация. "В сегашния си вид, нашият закон противоречи на двустранните спогодби с Русия, а това може да се използва като инструмент за политическо влияние. Трябва изрично да се упомене, че ще бъде изплатена компенсация", обясни Владимиров.

На първо четене: НС прие промените в Закона за правомощията на особения управител на "Лукойл"

От своя страна Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива смята, че изключение за България ще се направи и ще бъде прието искането за дерогация, т.е. отсрочка за санкциите. "Въпросът е дали след агресивната политика, която водим срещу "Лукойл", от компанията няма да отвърнат по същия начин. Например, ако Русия реши да я посъветва да блокира работата на рафинерията? Трябва да има разговори, за да има и приемственост. Приехме доста агресивен закон, който застрашава "Лукойл". Възможно е да има саботаж", допусна Хаджидимитров.

Относно информациите, че Иво Петров ще заеме поста на особен управител, Хаджидимитров уточни, че той се намира в Италия и никой не му се е обаждал за заемане на длъжността. "Ако искаме да използваме резервите на гориво на "Лукойл", трябва да им бъдат платени. Около половината са нейни. При нужда могат да се докарат запаси от чужбина - с влакове от Гърция и Румъния - в рамките на 48 часа. От Турция и Египет също е възможно - с танкери", допълни той.

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл“

На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване, и го е приело. 

Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании. На 21 ноември ще бъдат прекратени текущите сделки с "Лукойл".

