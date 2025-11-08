България

Йотова: Ако загубим "Лукойл", България ще се окаже в изключително трудна ситуация

Решението за бъдещето на рафинерията е от национално значение, отбеляза вицепрезидентът

8 ноември 2025, 12:10
Източник: БТА

Р ешението за бъдещето на рафинерията "Лукойл" е от национално значение, този въпрос изисква нещо много повече от парламентарен консенсус - изисква национален консенсус. Защото ако загубим рафинерията, България ще се окаже в изключително трудна ситуация. Това каза пред журналисти край село Дебелт, община Средец, вицепрезидентът Илияна Йотова. 

Днес тя пристигна в предприятието "Промет Стиил" край Дебелт, където участва в отбелязването на 1160 години от покръстването в археологическия резерват "Деултум – Дебелт". 

"Първо трябва да видим как самото правителство ще представи приетия закон, защото той ще изисква множество поднормативни актове и наредби, които да гарантират и да определят функциите на т. нар. особен управител", каза  пред журналисти вицепрезидентът. 

Тя коментира и изказванията на политически лидери, според които България е "надградила германската схема" на държавно управление на стратегически обекти.

"Нека не забравяме, че в Германия тази система съществува вече три години. Там държавното управление на рафинерията ще бъде удължено до 2026 г. Не става дума нито за продажба, нито за национализация", посочи Йотова. 

По думите ѝ притеснение буди начинът, по които законът е бил приет.

"Единственото, което ме смути, е скоростта – рекордно, за 30 секунди. Не разбирам защо беше необходима такава спешност. Спокойно можеха да се обсъдят текстовете и да участва цялото Народно събрание", каза тя. 

На две четения в едно заседание вчера парламентът разшири функциите на особения търговски управител на обект от критичната инфраструктура в страната с приети промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на "Лукойл" в България.

Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева    
