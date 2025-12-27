Свят

Кадър на 2025: Страх, ужас и моментите, които ни вдъхновиха да продължим

Снимки, които разтърсиха 2025 – от ужас и страх до човечност и надежда

27 декември 2025, 12:46
Кадър на 2025: Страх, ужас и моментите, които ни вдъхновиха да продължим
Източник: БТА

2025 година не просто се случи - тя се отпечата. В кадри, които не питат дали сме готови да ги видим. В мигове, уловени точно тогава, когато реалността говори по-силно от думите.

Това не са просто снимки. Това са секунди, в които светът замлъква. Лица, в които има повече истина, отколкото в хиляди анализи. Жестове, които разказват за страх, надежда, гняв, човечност. И събития, които ще помним не по датите им, а по начина, по който са ни накарали да се почувстваме.

През 2025 година фотографите бяха там - на първа линия на историята. В центъра на събития, които разтърсиха общества, промениха съдби и оставиха белези. Те натиснаха спусъка не за да шокират, а за да свидетелстват. Защото понякога една снимка казва онова, което думите не успяват.

В тази селекция няма „красиви“ кадри в традиционния смисъл. Има честни. Има тежки. Има такива, които болят. И такива, които дават надежда. Това са образи, които ни спряха, накараха ни да поемем дъх - и да го задържим.

Вижте кадрите, които белязаха 2025 година в нашата ГАЛЕРИЯ

Кадър на годината: Снимките, които спряха дъха ни през 2025 година
96 снимки
снимки
снимки
снимки
снимки
2025 година снимки реалност емоции свидетелство история събития истина запомнящи се кадри галерия
Последвайте ни
Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

Еврото идва: български програмисти създадоха безплатен калкулатор за ресто

Почина народната певица Мария Карафезиева

Почина народната певица Мария Карафезиева

„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

„Температурата не е спешна“: Д-р Николова предупреждава за грип и новия щам на COVID

Чарлз III разкри причината да жертва пръстите си

Чарлз III разкри причината да жертва пръстите си

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
Колко бързо могат да тичат кучетата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 1 ден
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 1 ден
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 1 ден
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-голямата семейна тайна: кой изяде последното парче.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп и крал Чалрз

„Чарова офанзива“: Крал Чарлз и принц Уилям готвят визити в САЩ заради Тръмп

Любопитно Преди 18 минути

Крал Чарлз III и принц Уилям вероятно ще посетят САЩ догодина на отделни визити, планирани около 250-годишнината от независимостта. Лондон се надява чрез кралска дипломация да ускори търговска сделка със САЩ на фона на напрегнати преговори

Мъж е открит мъртъв в хотел в Банско

Мъж е открит мъртъв в хотел в Банско

България Преди 28 минути

,

Какво да не изхвърляте от къщата преди Нова година: Народни знаци и забрани

Любопитно Преди 1 час

Новогодишният и коледният период отдавна се смята за време на магически преходи, когато всяко действие е имало влияние върху съдбата на следващата година

Какво да облечем на Нова година, за да посрещнем годината на Огнения кон

Какво да облечем на Нова година, за да посрещнем годината на Огнения кон

Любопитно Преди 1 час

Вижте кои цветове да изберете и кои да избягвате не само в новогодишната нощ, но и през цялата година

Празнични рискове у дома: какво може да съсипе празниците ви

Празнични рискове у дома: какво може да съсипе празниците ви

България Преди 1 час

Празниците обикновено се свързват с почивка, но за дома това е период на сериозно натоварване

Зимна буря блокира Ню Йорк, отменени са над 1500 полета в САЩ

Зимна буря блокира Ню Йорк, отменени са над 1500 полета в САЩ

Свят Преди 2 часа

Националната метеорологична служба на САЩ прогнозира до 13 сантиметра снежна покривка в Ню Йорк, а в районите северно и североизточно от града до 28 см.

<p>Трагедия на Коледа &ndash; две жени загинаха при пожари</p>

Трагедия на Коледа – две жени загинаха при пожари

България Преди 2 часа

За изминалото денонощие звената за ПБЗН са реагирали на 136 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 69 пожара

Каролайн Левит

Каролайн Левит е бременна с второ дете, влиза в историята на Белия дом

Любопитно Преди 4 часа

Верижна катастрофа на магистрала в Япония

Верижна катастрофа с над 50 превозни средства взе жертва в Япония

Свят Преди 4 часа

Верижната катастрофа е започнала със сблъсък между два камиона в град Минаками

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Русия удари Киев с ракети и дронове преди ключовата среща Зеленски-Тръмп

Свят Преди 5 часа

Въздушната тревога остана в сила в Киев около четири часа след обявяването ѝ

Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

Внимание, шофьори! Пътните настилки са мокри и заледени

България Преди 5 часа

АПИ предупреждава за пътната обстановка в страната на 27 декември

Стефановден: Какви са традициите, забраните и кой празнува имен ден

Стефановден: Какви са традициите, забраните и кой празнува имен ден

България Преди 6 часа

Днес почитаме първият християнски мъченик. Започват т.нар. „мръсни дни“

Примирие между Камбоджа и Тайланд

Мир по Коледа: Тайланд и Камбоджа договориха примирие

Свят Преди 6 часа

Преяждане, алкохол и стрес - как празниците удрят организма ни

Преяждане, алкохол и стрес - как празниците удрят организма ни

Любопитно Преди 6 часа

С атмосферата на радост, за много хора идва и един по-неприятен спътник – подуване на корема, газове и храносмилателен дискомфорт

Дядо Коледа

Децата имат нужда от Дядо Коледа, кога да кажем истината - отговорът на психолога

Любопитно Преди 6 часа

За децата в предучилищна възраст вярата в чудеса е напълно нормална, а и тя развива психологическа устойчивост

Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи

Слънчево, но студено време в събота. Очакват ли се валежи

България Преди 6 часа

Максималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

ЕКСКЛУЗИВНО! След концерта си в София: Хаусер развълнуван от среща с Евгени Генчев! (ВИДЕО)

Edna.bg

След години тишина: Дженифър Анистън празнува Коледа с новия си любим! (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Нотингам - Манчестър Сити, съставите

Gong.bg

Спартак Варна подкрепи призива на Лудогорец и Ботев Пд

Gong.bg

Бази и хижи в Осоговската планина останаха без ток, осигурени са им генератори

Nova.bg

Засилен трафик на ГКПП „Капитан Андреево” в посока Турция

Nova.bg