Кадър на 2025: Страх, ужас и моментите, които ни вдъхновиха да продължим

2025 година не просто се случи - тя се отпечата. В кадри, които не питат дали сме готови да ги видим. В мигове, уловени точно тогава, когато реалността говори по-силно от думите.

Това не са просто снимки. Това са секунди, в които светът замлъква. Лица, в които има повече истина, отколкото в хиляди анализи. Жестове, които разказват за страх, надежда, гняв, човечност. И събития, които ще помним не по датите им, а по начина, по който са ни накарали да се почувстваме.

През 2025 година фотографите бяха там - на първа линия на историята. В центъра на събития, които разтърсиха общества, промениха съдби и оставиха белези. Те натиснаха спусъка не за да шокират, а за да свидетелстват. Защото понякога една снимка казва онова, което думите не успяват.

В тази селекция няма „красиви“ кадри в традиционния смисъл. Има честни. Има тежки. Има такива, които болят. И такива, които дават надежда. Това са образи, които ни спряха, накараха ни да поемем дъх - и да го задържим.