Камила Кабело отново става хит с легендарното си „квизмойс“ – ето как започна всичко

Четири години след коледния си гаф в Белия дом, Камила Кабело отново става хит заради необичайното произнасяне на „Коледа“ – "квисмойс", превърнало се в интернет феномен, който певицата вече приема с чувство за хумор

27 декември 2025, 19:04
Източник: Getty Images

И ма моменти със знаменитости, създадени да избледнеят. Има и такива, които стават почти безсмъртни – препускат в интернет като празничен призрак, забравил как да продължи напред.

Легендарното коледно изпълнение на Камила Кабело в Белия дом от 2021 г. е точно от втория вид. Едно леко странно произношение превърна Коледа в празнична приказка – и сякаш се появи нов коледен дух, пише HOLA!

Четири години по-късно певицата на „Havana“ все още се смее, трепва и е неусетно преследвана от този момент. В публикация в TikTok Кабело отново припомни вирусния епизод, след като фен зададе въпроса: „Защо произнасяш Коледа така?“

Тя изрече думите без звук, под аудио, изпълнено с грохотен смях, погледна право в камерата и произнесе шеговита, драматична реплика, която мигновено се превърна в нов емблематичен момент: „Не, не, но в крайна сметка не е смешно, нали? Сериозно е.“ Надписът ѝ допълни иронията: „Декември е вълнуващо време за мен.“

Всичко беше заснето пред светеща коледна елха – финалният щрих, който направи видеото още по-забавно. 

  • Как едно неправилно произношение се превърна в интернет хит

През 2021 г. Кабело участва в празничното тържество в Белия дом. Сцената беше празнична, изискано подредена, сладка и трогателна – докато не изпя думата „Коледа“ по начин, който накара интернет колективно да наклони глава. Звукът приличаше повече на "квисмойс" – и TikTok направи това, което умее най-добре: изряза момента, превърна го в мем и от него се образуваха конфети от поп културата.

Вместо да се преструва, че нищо не се е случило, Кабело избра да прегърне шегата. Този избор направи момента още по-силен – тя превърна малко подхлъзване в пълноценна комедийна ера. 

  • От „грешка“ до короната на кралицата на самосъзнанието

През 2022 г. тя публикува забавно видео, в което играе едновременно себе си и своя въображаем вокален треньор. Кабело внимателно произнася „Коледа“, докато пее „I’ll Be Home for Christmas“, след което сменя тоалетите и опитва отново. И да – "квисмойс" се завръща. След няколко несполучливи опита тя хвърля кърпата и заявява: „Ще бъде страхотно.“

Надписът ѝ гласеше: „Аз, преди да запиша моята версия на „I’ll Be Home for Christmas““. Феновете полудяха от възторг, а интернет я короняса за кралица на самосъзнанието.

  • От Бинг Кросби до Кралицата на "Квисмойс"

Забавното видео се появи приблизително по същото време, когато Кабело издаде собствен кавър на „I’ll Be Home for Christmas“. Песента, популяризирана от Бинг Кросби през 1943 г., днес е обвита в нов, забавен слой модерна поп култура.

Нейната версия се появи в стрийминг платформите и звучеше едновременно носталгично и пакостливо. Беше намигване към всички, които знаеха шегата – а по това време това бе почти целият интернет.

И точно това прави отношението на Кабело толкова очарователно. Тя никога не се е опитвала да заличи случилото се. Позволила е моментът да стане част от историята ѝ – малка, странна глава в голяма кариера.

Сега всеки декември, когато се украсяват елхи и коледните плейлисти изплуват отново, призракът на "квисмойс" тихичко се връща в емисиите ни. И честно – празниците нямаше да са същите без него.

Някои призраци са страшни. Някои са досадни. А някои просто те карат да се усмихнеш всеки път, когато ги чуеш. Призракът на миналото "квисмойс" принадлежи точно към последната категория – звънтейки щастливо из поп културата, без план някога да си тръгне.

