България почита паметта на 13-те военнослужещи, загинали в Ирак през 2003 г.

27 декември 2025, 15:42
Източник: БТА

В оеннослужещи от Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) участваха във възпоменателни церемонии в Карлово и Русе за почитане на паметта на 13-те български военнослужещи, загинали в операцията на коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003 – 2008 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

В Русе бе почетена паметта на загиналия преди 22 години при нападението над база "Индия" в Кербала, Ирак, офицерски кандидат Антон Петров. Пред гроба му се поклониха роднини, приятели и негови бойни другари, които положиха венци и цветя. 

В Карлово във възпоменателната церемония пред Паметника на загиналите в борбата срещу световния тероризъм участваха военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада. В знак на преклонение пред паметта на загиналите те отдадоха воински почести и поднесоха венци и цветя.

Утре в Крумовград командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и военнослужещи от специалните сили ще участват във възпоменателната церемония в памет на старши лейтенант Николай Саръев, загинал след атентата срещу база „Индия“ на 27 декември 2003 г.

В понеделник в Плевен военнослужещи от Пето бригадно командване ще отдадат воински почести и ще поднесат венци и цветя пред паметната плоча в района на командването в памет на военнослужещите от Пета Шипченска механизирана бригада, загинали в Ирак - офицерските кандидати Иван Инджов, Свилен Киров, Гърди Гърдев и Димитър Димитров. В тяхна памет ще бъде отслужена панихида.

На 27 декември 2003 г. в Кербала в 12:45 ч. местно време при терористично нападение срещу българската база загиват Георги Христов Качорин - командир на рота, старши сержант Иван Христов Инджов - командир на отделение, младши сержант Антон Валентинов Петров - командир на отделение и Свилен Симеонов Киров - мерач на отделение, пише в информация от отдел "Справочна" на БТА. Ранени са 27 военнослужещи, разрушена е сградата на щаба на батальона.

България участва в операцията на Коалиционните сили за стабилизиране и възстановяване на Ирак от август 2003 г. до декември 2008 г. За този период Българската армия губи 13 военнослужещи.

В Пантеона на бойната слава, редом със загиналите на 27 декември 2003 г., ще останат: офицерски кандидат Димитър Иванов Димитров, офицерски кандидат Владимир Неделев Пашов, офицерски кандидат Гърди Христов Гърдев, офицерски кандидат Преслав Йорданов Стоянов, офицерски кандидат Валентин Николаев Донев, офицерски кандидат Марин Милев Милев, офицерски кандидат Цветан Стоянов Камов, офицерски кандидат Паун Стоянов Георгиев.

Източник: Николай Трифонов/БТА    
Възпоменателни церемонии Загинали в Ирак Български военнослужещи Операция в Ирак Кербала 2003 Терористично нападение База Индия Министерство на отбраната Воински почести Българска армия
