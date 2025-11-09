България

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

9 ноември 2025, 20:28
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"
Източник: БГНЕС

Д АНС, МВР и МО са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, включително по вода и въздух, в района на обектите на Лукойл - елементи на критичната инфраструктура на територията на България, съобщи пресслужбата на Министерски съвет.

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

„След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложи санкции на руската  компания „Лукойл“ и в контекста на инциденти в обекти на „Лукойл“ в няколко европейски държави“, се казва в позицията.

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

От МС допълват: Извършва се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в Лукойл Нефтохим Бургас АД и Лукойл-България ЕООД. ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.

Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас. Подготвени са и екипи на Военна полиция, които при нужда имат готовност да окажат  помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.

Източник: БГНЕС    
Лукойл Санкции на САЩ Сигурност Критична инфраструктура МВР ДАНС
Последвайте ни
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Разкриха кой е мистериозният мъж с шапка пред Лувъра в деня на обира

Разкриха кой е мистериозният мъж с шапка пред Лувъра в деня на обира

Трима загинали и най-малко 15 ранени в Тенерифе след гигантски вълни

Трима загинали и най-малко 15 ранени в Тенерифе след гигантски вълни

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Повече хора ще се пенсионират с малък стаж

Повече хора ще се пенсионират с малък стаж

pariteni.bg
7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

carmarket.bg
<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Ексклузивно

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Преди 11 часа
Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Ексклузивно

Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

Преди 10 часа
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Ексклузивно

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Преди 13 часа
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Ексклузивно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Преди 11 часа

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

България Преди 1 час

В един от учебните центрове вече са издадени 3 акта, а за други 8 санкционирането предстои

Германия отбеляза 36 години от падането на Берлинската стена

Германия отбеляза 36 години от падането на Берлинската стена

Свят Преди 1 час

Берлинската стена разделя Берлин - на столицата на Германската демократична република Берлин и на град Западен Берлин от Федерална република Германия, в продължение на 29 години

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Ебру гостува минути след отпадането си в най-известната къща в България в „Голямата сестра Podcast“ с водещ Елена Сергова

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

Свят Преди 3 часа

Досега "Хамас" никога не е потвърждавала смъртта му, нито че притежава останките му

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Свят Преди 4 часа

Множество дронове бяха забелязани над летища и военни бази в Белгия през последната седмица

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Свят Преди 4 часа

Нанесени са щети и на жилищни сгради и превозни средства

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

България Преди 4 часа

Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

България Преди 4 часа

„За първи път от месеци имаме надежда. Но лечението е дълго, скъпо и непосилно за нашето семейство.", разказва дъщерята на Митко

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Свят Преди 4 часа

Пожарникарите започнаха да се борят вчера с пожара в парка "Тонгариро", а около 40 туристи трябваше да бъдат евакуирани по въздух

Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

Свят Преди 5 часа

Хиляди хора днес се сбогуваха с Итай Чен на траурна церемония в Тел Авив

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Любопитно Преди 5 часа

В церемонията участваха и други членове на кралското семейство

Супертайфун "Фунуон" отне 2 живота, над 1 милион евакуирани във Филипините

Супертайфун "Фунуон" отне 2 живота, над 1 милион евакуирани във Филипините

Свят Преди 5 часа

"Фунуон" е 21-вата буря, която връхлита Филипините от началото на годината

<p>Костадин Ангелов не изключва възможността БЕХ да купи &quot;Лукойл&quot;&nbsp;</p>

Костадин Ангелов за "Лукойл": Назначаването на особен управител гарантира стабилност на доставките на горива

България Преди 5 часа

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Свят Преди 6 часа

Досега от водата са извадени едва 10 оцелели и тялото на една жертва

Земетресение разтърси Андаманските острови в Индия

Земетресение разтърси Андаманските острови в Индия

Свят Преди 6 часа

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 10 км

Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Русия съобщи за нова голяма победа в украинската Запорожка област

Свят Преди 6 часа

Междувременно украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж

Всичко от днес

От мрежата

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

Ебру от Big Brother: Ако липсва секс, значи връзката е изчерпана! (ВИДЕО)

Edna.bg

6 закона за "там долу", които всяка жена трябва да спазва

Edna.bg

Станаха ясни печелившите от поредния въпрос на Нашата игра

Gong.bg

Неубедителен Реал Мадрид засече на "Вайекас"

Gong.bg

МВР, ДАНС и МО с допълнителни мерки за сигурността на обектите на „Лукойл” у нас

Nova.bg

Разкриха нарушения в автошколи, след като техни курсисти предизвикаха катастрофи с жертви

Nova.bg