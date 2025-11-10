България

Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл"

Идеята за назначаването на особен представител идва от германското право

10 ноември 2025, 21:24
Какви правомощия ще има особеният управител на „Лукойл"
В ече са обсъдени имена за позицията на особен управител на рафинерията в Бургас. Това заяви премиерът Росен Желязков. Назначаването му е условие, за да може „Лукойл” в България да продължи да работи и след 21 ноември. Тогава влизат в сила санкциите на САЩ срещу руската петролна компания и дружествата ѝ. Какви правомощия ще има този управител и кой ще го контролира?

Идеята за назначаването на особен представител идва от германското право. Разликата е, че там те се назначават от общите събрания на дружествата, а не от държавата, какъвто е нашият случай. Иначе, според приетия в петък закон, той ще управлява компания изцяло с цел да може да се контролира паричният поток и трансакциите да не са в полза на Русия. Проблем обаче може да се окаже краткият срок, след който санкциите ще влязат в сила, защото най-вероятно ще трябва време и за допълнителна административна работа след промените в управлението, предава NOVA.

Кой ще поеме ръководството на рафинерията в Бургас? Този въпрос се очаква да намери своя отговор скоро. „Има имена, които обсъждаме, така че в момента, в който влезе законът в сила, ще обявим техните имена”, посочи министър-председателят.

С вписването му в Търговския регистър особеният управител ще действа от името на акционерите, съдружниците и собствениците. Същите няма да имат право на глас и няма да се разпореждат с акциите и дяловете си след назначаването на особения управител от Министерския съвет.

„Едва ли не е налице национализация - че особеният управител ще може да встъпи в правата на акционерите, на тези, които са собственици на капитали, и след неговото вписване - дори да извършва цялостно управление”, коментира преподавателят по конституционно право Христо Орманджиев.

Така особеният управител на „Лукойл” ще може да извършва сделки с акции и дялове от капитала, както и да заявява вписването на промените в управлението. Средствата от продадените акции и облигации пък ще отиват в сметка в Българската банка за развитие. „Не може да бъде безконтролен, защото той ще действа единствено в рамките на закона”, подчерта премиерът.

Въпреки това, името на избраните е важно. „Съединените щати ще се произнесат тогава, когато има избрани конкретни лица. Аз силно съветвам нашите управляващи да бъдат поне двама човека - единият да бъде представител на авторитетна западна компания. Така ще се вдъхне доверие в обективността”, смята председателят на Българския енергиен и минен форум д-р Иван Хиновски. Според експерта каквото и да прави България, не трябва да разваля отношенията си с „Лукойл”, а времето, което остава до  санкциите, може и да не е достатъчно за промените. „Избиране на процедури, приемане на наредба, провеждане на търгове за доставка на гориво, избиране на организационна структура и т.н. Ще се ползват кадрите от „Лукойл”, но въпреки всичко има нужда от нова организация на работа”, категоричен е той.

Според закона особеният управител няма да може да се разпорежда с имуществото на дружеството и да поема финансови задължения. „Отчуждаването на имоти за държавна и общинска нужда може да стане само въз основа на закон, при положение, че тази нужда не може да бъде задоволена по друг начин, след предварително и равностойно обезщетение”, обясни конституционалистът Орманджиев.

Източник: NOVA    
