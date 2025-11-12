България

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Според президента упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокарват светкавично законови промени

12 ноември 2025, 07:38
ВСС разглежда освобождаването на Даниела Талева като прокурор, разследващ главния прокурор

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

Караджов: Няма риск инфраструктурни проекти да отпаднат от Бюджет 2026

„Рисков курс и създават опасен прецедент“ - Митрофанова критикува действията на България срещу „Лукойл“

„Оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител (ОТУ), са несъстоятелни”. Това написа президентът Румен Радев във Facebook.

„Ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, трябваше досега да са назначили ОТУ и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври т.г. Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата”, допълни той.

Според него през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокарват светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки.

И попита „А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?”.

Радев Лукойл
Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Средният осигурителен доход достига нов връх през септември

Ципсе: Neue Klasse показва BMW на най-високо ниво, ЕС да преосмисли целите си за EV

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
