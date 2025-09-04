България

Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

Борисов припомни, че социалистите бяха коалиционен партньор и на ПП-ДБ.

Обновена преди 54 минути / 4 септември 2025, 09:50
Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет

Премиерът Желязков ще се срещне с председателя на Европейския съвет
Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

Отсечките за средна скорост - къде има тол камери

"Първоначално помислих, че е вълк": Човекът, заснел черния леопард край Дупнишко
Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата

Правителството на Тръмп сезира Върховния съд по въпроса за митата
Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил

Бабата на обвинения за трамвая: Добро дете - опитал се да го спре, после се скрил
НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен

НС изслушва премиера за GPS смущенията на полета на фон дер Лайен
Нов протест на

Нов протест на "Правосъдие за всеки"
Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Почина майката на 4-годишния Мартин, пометена от АТВ в Слънчев бряг

Н икой не може да спре лидер на една партия да отиде в Пекин. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпрос дали одобрява посещението на Атанас Зафиров в Китай.

Всяка партия има свои лидери и своя политика, каза Бойко Борисов. Доколкото знам, Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия е столетница и винаги е имала такава политика. Те бяха и коалиционен партньор на "Продължаваме промяната - Демократична България", аз не се меся в работата на други партии. Не знам Китай да е обявен за вражеска държава, доколкото знам Асен Василев работи много добре с Китай и самият той казва, че с Китай трябва да се работи. За да не бъде обвързано правителството, са отишли докато са в отпуск и със собствени средства, каза още Борисов.

Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин и проведе разговор с президента Си Дзинпин

От ГЕРБ не съм изпратил хора там, защото имаме много работа, но България не е излязла от формата 17 плюс 1 и не съм чул Европейската комисия (ЕК) да има в лицето на външния министър директива относно посещение в Китай. Шефът на Европейската централна банка също беше в Пекин, отбеляза Борисов. Опитвате се да направите скандал от нещо, в което няма нищо скандално, обърна се той към журналистите.  Борисов посочи още, че в Китай не са изпратени представители на ГЕРБ и заради това, че там е имало лидери, които не са приемливи за тяхната външнополитическа ориентация.

На въпрос дали е редно Атанас Зафиров да продължи да бъде вицепремиер, Борисов каза, че разликата между него и другите политици в България е неговият опит и затова не е изпратил представители на ГЕРБ.  

„По същата логика преди дни президентът Путин беше в САЩ с президента Тръмп и се е наредил до него, ние трябва да започнем да питаме защо наши хора са били в САЩ", каза още Борисов.

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

За упреци към него, че е иззел функциите на премиера по време на посещението на Урсула фон дер Лайен в България, а премиерът бил като фигурант, Борисов каза, че е бил поканен и е информирал какво са се разбрали с представителите на „Райнметал“. Аз достатъчно мощ и сила имам и като обикновен депутат, добави той.

На въпрос как ще коментира вчерашния и предстоящ протест, който ще бъде под наслов „Вън Борисов и Пеевски от властта“, Борисов каза, че вчера е имало протести, организирани от различни партии и вече всички са професионални протестиращи. „Винаги и навсякъде има недоволни, а двамата които посочвате – Борисов и Пеевски, нито един не е в изпълнителната власт. От коя власт да излязат, искат да ми забранят да съм депутат – мен ме избират хората и то с два пъти повече гласове отколкото тях. Най-голямото беззаконие да завладеят държавата беше нашият арест, но народът ги наказа с повече гласуващи за ГЕРБ“, каза още Борисов. Протестите ме притесняват, когато съм премиер, сега ми се ходи и на мен на протест, добави Борисов и допълни, че би протестирал срещу завладяната държава.

Източник: БТА, Десислава Пеева    
Бойко Борисов Атанас Зафиров ГЕРБ БСП ПП-ДБ Китай Политически скандал Оставка Вицепремиер Външна политика
