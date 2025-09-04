Борисов за визитата на Зафиров в Пекин: Няма нищо скандално в посещението му

Н икой не може да спре лидер на една партия да отиде в Пекин. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпрос дали одобрява посещението на Атанас Зафиров в Китай.

Всяка партия има свои лидери и своя политика, каза Бойко Борисов. Доколкото знам, Зафиров е там като лидер на партия и тяхната партия е столетница и винаги е имала такава политика. Те бяха и коалиционен партньор на "Продължаваме промяната - Демократична България", аз не се меся в работата на други партии. Не знам Китай да е обявен за вражеска държава, доколкото знам Асен Василев работи много добре с Китай и самият той казва, че с Китай трябва да се работи. За да не бъде обвързано правителството, са отишли докато са в отпуск и със собствени средства, каза още Борисов.

Атанас Зафиров присъства на военния парад в Пекин и проведе разговор с президента Си Дзинпин

От ГЕРБ не съм изпратил хора там, защото имаме много работа, но България не е излязла от формата 17 плюс 1 и не съм чул Европейската комисия (ЕК) да има в лицето на външния министър директива относно посещение в Китай. Шефът на Европейската централна банка също беше в Пекин, отбеляза Борисов. Опитвате се да направите скандал от нещо, в което няма нищо скандално, обърна се той към журналистите. Борисов посочи още, че в Китай не са изпратени представители на ГЕРБ и заради това, че там е имало лидери, които не са приемливи за тяхната външнополитическа ориентация.

На въпрос дали е редно Атанас Зафиров да продължи да бъде вицепремиер, Борисов каза, че разликата между него и другите политици в България е неговият опит и затова не е изпратил представители на ГЕРБ.

„По същата логика преди дни президентът Путин беше в САЩ с президента Тръмп и се е наредил до него, ние трябва да започнем да питаме защо наши хора са били в САЩ", каза още Борисов.

Искат оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай

За упреци към него, че е иззел функциите на премиера по време на посещението на Урсула фон дер Лайен в България, а премиерът бил като фигурант, Борисов каза, че е бил поканен и е информирал какво са се разбрали с представителите на „Райнметал“. Аз достатъчно мощ и сила имам и като обикновен депутат, добави той.

На въпрос как ще коментира вчерашния и предстоящ протест, който ще бъде под наслов „Вън Борисов и Пеевски от властта“, Борисов каза, че вчера е имало протести, организирани от различни партии и вече всички са професионални протестиращи. „Винаги и навсякъде има недоволни, а двамата които посочвате – Борисов и Пеевски, нито един не е в изпълнителната власт. От коя власт да излязат, искат да ми забранят да съм депутат – мен ме избират хората и то с два пъти повече гласове отколкото тях. Най-голямото беззаконие да завладеят държавата беше нашият арест, но народът ги наказа с повече гласуващи за ГЕРБ“, каза още Борисов. Протестите ме притесняват, когато съм премиер, сега ми се ходи и на мен на протест, добави Борисов и допълни, че би протестирал срещу завладяната държава.