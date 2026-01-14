България

Асен Василев и "Информационно обслужване" влязоха в спор за машините за гласуване

Компанията никога не е изпълнявала действия по конфигурирането им, заявиха от дружеството

14 януари 2026, 13:54
Асен Василев и "Информационно обслужване" влязоха в спор за машините за гласуване
Л идерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев се усъмни в манипулация на машините от страна на председателя на „Информационно обслужване" Николина Найденова.

Той подчерта, че шефът на дружеството, което се занимава с конфигурацията на машините, не е сменян от времето на второто правителство на ГЕРБ.

Асен Василев: Най-подходящата дата за избори е 29 март

„Ако от ГЕРБ мислят, че някой манипулира машините, да попитат собствения си кадър, който продължава да ръководи „Информационно обслужване", дали той манипулира и дали въобще могат да бъдат манипулирани машините, така че да се спре с тази опорка и да се върнем към 100% гласуване с машини", посочи Василев.

Той припомни, че със 100% машинно гласуване три различни партии спечелиха изборите преди години. Василев каза, че правителството на Борисов е направило обществената поръчка и е избрало машините за гласуване. Ако сега не им харесват, защо са ги избрали тогава, попита още той. 

От „Информационно обслужване" излязоха с остра позиция относно твърденията на председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, които нарече манипулативни и откровени лъжи.

„На компанията никога не е възлагано и никога не е изпълнявала действия по конфигуриране на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частна фирма. „Информационно обслужване" никога не е получавало възлагане и никога не е изпълнявало действия по проверка на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частната фирма, на която се възлага и конфигурирането на машините за гласуване", категорични са от дружеството.

Оттам припомнят, че от въвеждането на машинния вот в България през 2014 г. до сега, доставчик на машините за гласуване, осигуряването на тяхната техническа поддръжка, създаването и поддръжката на софтуера за машинно гласуване, е частната компания „Сиела Норма“, която е единствен партньор на производителя „Смартматик“ за България, предава NOVA.

„Информационно обслужване" уточнява още веднъж, че съгласно Изборния кодекс дружеството е изпълнител единствено и само на организацията и технологията на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване.

„Информационно обслужване" изразява надежда, че в поредната предизборна ситуация в страната, народните представители, тези които пишат Изборния кодекс и тези, които коват законите, ще се информират коректно за фактите, свързани с изборния процес и ангажиментите на всеки един участник в него.

„Крайно време е да се спрат политическите спекулации, които водят само до продължаващо подкопаване на доверието в изборния процес в страната. Не е случаен фактът, че от проведените парламентарни избори през 2021 г. до сега, броят на българските граждани, които упражняват правото си на глас, е намалял с близо 750 000. „Информационно обслужване" няма да позволи да бъде въвличано в очевидно започналата вече предизборната кампания, когато това се прави чрез манипулации, внушения и лъжи", отбелязват от дружеството.

