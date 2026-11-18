Б ританска телевизионна водеща остави колегите си без думи, когато обяви бременността си в ефир на живо.

На 14 ноември 59-годишната д-р Рене Хьондеркамп, медицинска сестра в Националната здравна служба (NHS) и ководеща в телевизия GB News, разкри по време на предаване на живо, че е бременна с третото си дете - почти 40 години след раждането на първото си бебе.

Разговорът започна, докато Хьондеркамп обсъждаше, че е „дълбоко разгневена“ от решението на министъра на жилищното строителство Анджела Рейнър да осигури жилища за около 1200 мъже, търсещи убежище, в Пидингтън.

„Не можех да повярвам. Причината за това е, че очевидно съм жена, но съм и майка - майка съм на пораснало момче и на съвсем малко момиченце. И днес имам да съобщя една новина на панела, за която нито те знаят, нито всъщност някой друг знае“, каза тя.

„Всъщност съвсем скоро ще стана майка на три деца“, заяви Хьондеркамп, разкривайки, че е бременна в 12-ата седмица.

Тя добави, че кръвта ѝ „кипи“, когато мисли за Пидингтън във връзка с бъдещето на децата си, преди да забележи реакциите на своите ководещи.

„Всички много притихнахте“, каза Хьондеркамп.

Изцяло мъжкият панел започна да говори един през друг, като един от водещите призна: „Объркан съм“. Друг попита дали казва истината.

В крайна сметка всички поздравиха Хьондеркамп, а един от тях стана от мястото си зад масата, за да я прегърне. Друг нарече бременността ѝ „чудо“.

Хьондеркамп, която има 37-годишен син и 8-годишна дъщеря, по-късно коментира реакциите както в личните си профили в социалните мрежи, така и в писмо, публикувано от вестник Daily Mail.

В публикация в социалната мрежа X (Twitter) от 15 ноември тя сподели, че е била заета със спортно събитие на дъщеря си и за известно време не е имала „никаква връзка с интернет“, което „вероятно е било за добро“.

GB News co-host Renée Hoenderkamp revealed during a live broadcast that she is 12-weeks pregnant at 59 years old, nearly 40 years after giving birth to her first child. https://t.co/tSgPERmxOK https://t.co/wzFvyiOZdM — E! News (@enews) November 18, 2026

„Сега отново съм онлайн - за всички хиляди съобщения, с които ме поздравявате за новината за новата ми дъщеря: БЛАГОДАРЯ ВИ!!!! За останалите - не ме интересува какво мислите“, написа тя в X.

Тя написа и статия за Daily Mail, в която разказа как в много от получените съобщения са я нарекли „отвратителна“ и „гнусна“.

„Признавам, че имаше един необичаен детайл. На 59 години съм значително по-възрастна от средностатистическата бъдеща майка - и вече съм майка на 37-годишен син и осемгодишна дъщеря. Когато бебето ми се роди догодина, вече ще съм отпразнувала 60-ия си рожден ден“, написа Хьондеркамп.

Хьондеркамп определи като „болезнено“ да чува, че да даде живот на „толкова желаното си дете“ на 59-годишна възраст е „егоистично“.

В дългото си есе Хьондеркамп обясни, че макар да е била достатъчно финансово стабилна, за да издържа сина си, тя и баща му се разделили скоро след раждането и тя оставяла детето предимно на грижите на бавачка, след като се върнала на работа, когато момчето било едва на 28 дни.

„Но с напредването на 40-те ми години нещо се промени. Почувствах се улегнала, кариерата ми беше установена и тиктакането на биологичния ми часовник започна да се чува“, разказа тя, добавяйки, че дъщеря ѝ се е родила, когато е била на 50 години.

Хьондеркамп дължи бременността си на факта, че е замразила яйцеклетки в 30-те си години и се е подложила на процедури за инвитро оплождане.

След това ембрионите са били изследвани за хромозомни аномалии и при третия си опит тя установява, че е бременна.

Хьондеркамп сподели, че в момента очаква „момиченце, което се развива отлично“, и че макар да не може да обещае, че ще бъде жива, когато детето ѝ стане на 30 или на 20 години, „кой изобщо може?“.

Since revealing her pregnancy, Dr. Renee Hoenderkamp said she has received both congratulatory and happy messages, as well as negative backlash. Read more: https://t.co/MTIac2kwUe — Good Morning America (@GMA) November 17, 2026

„На 21 години младостта беше на моя страна, но имах много по-малко разбиране за това какво изисква майчинството от мен. Почти четири десетилетия по-късно, макар да имам по-малко години пред себе си, притежавам и мъдростта, търпението и свободата да се насладя максимално на всеки миг“, написа Хьондеркамп.

„Новата ми дъщеря ще дойде в семейство, където е отчаяно желана, заобиколена от хора, които вече я обичат. В свят, в който голяма част от новините са повод за огромен мрак, нима това не е нещо, което си струва да отпразнуваме?“, добави тя.