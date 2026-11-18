П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обеща в сряда да разшири сътрудничеството в областта на отбраната с Филипините, докато се стреми да защити интересите на Вашингтон в Азия преди пътуването си до Шънджън за решаващи преговори с китайския и руския си колега.

Във встъпителните си думи на срещата си с филипинския президент Фердинанд Маркос-младши в Манила Тръмп приветства това, което нарече един от най-старите и най-важни съюзи на Америка в Тихоокеанския регион.

Американският президент се опитва да овладее тлеещото напрежение с Пекин, допълнително изострено от търговските ограничения след обвиненията, замесващи основателя на Nvidia Дженсън Хуанг и предполагаем китайски шпионин, пише агенция Ройтерс (Reuters).

„Също така разширяваме нашето сътрудничество в областта на отбраната, което винаги е било ключов стълб на сигурността за тази част на света“, каза Тръмп и добави, че САЩ са подкрепили историческо увеличение на военното финансиране за Манила.

„Можете да погледнете отбранителните оръжия, можете да погледнете и нападателните оръжия. Никой не прави оръжия като нас и ние ги правим много по-бързо. Всички ги искат, а ние работим само с приятели“, заяви той.

Тръмп пристигна в Азия разтърсен от тежки междинни избори, на които републиканците претърпяха съкрушителни поражения, което повдигна въпроси относно вътрешнополитическите му позиции.

Срещите му с регионалните лидери и най-вече с китайския президент Си Дзинпин ще бъдат тест за това дали той все още може да демонстрира сила и да упражнява влияние на световната сцена.

Търкания в Южнокитайско море

Във вторник Тръмп даде старт на азиатската си обиколка с първата си среща с лидерите на Четворката (Quad) – индо-тихоокеанската група, включваща Съединените щати, Япония, Индия и Австралия. Дневният ред включваше критичните минерали, които движат високотехнологичните индустрии, морската сигурност и изкуствения интелект.

Докато лидерите на Четворката се събираха, Тръмп каза пред репортери, че иска да гарантира, че бъдещето на изкуствения интелект ще бъде оформено от държави, които споделят ценностите на САЩ.

Срещите ще бъдат следени отблизо за признаци на ангажираността на Вашингтон към Индо-тихоокеанския регион, тъй като съюзниците търсят уверения за американската сигурност и икономическо участие в регион, където Китай остава доминиращ търговски партньор.

За Маркос, един от най-близките партньори на Вашингтон в сферата на сигурността в региона, преговорите идват на фона на нарастващи търкания с Пекин заради спорни обекти в Южнокитайско море. Филипините търсят по-ясни уверения относно готовността на САЩ да защитават филипинските сили и плавателни съдове в спорните води съгласно техния Договор за взаимна отбрана, като се очакваше Маркос да настоява именно за това.

Попитан от репортер за напрежението в Южнокитайско море, Тръмп отговори: „Изобщо не съм притеснен“.

По-късно Тръмп ще пътува до Шънджън за срещата си със Си в четвъртък в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Очаква се двамата лидери да обсъдят търговските и икономическите отношения, като ограниченията на Китай върху износа на редкоземни елементи и американските рестрикции върху продажбите на усъвършенствани полупроводници са сред централните въпроси.

Среща със севернокорейския лидер Ким?

Тръмп също така лансира възможността за среща със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, като заяви, че е помолил Си да помогне за организирането на такъв разговор. Среща не е потвърдена, а Северна Корея показва слаб интерес към подновяване на дипломацията.

„Той може да дойде. Не знам. Това зависи от президента Си“, каза Тръмп пред репортери, преди да напусне Вашингтон в понеделник.

Очакваше се Тръмп да доведе в Китай Илон Мъск, милиардера начело на Tesla и SpaceX, където компаниите му имат значителни търговски интереси. Главният изпълнителен директор на Mastercard Майкъл Мибах и главният изпълнителен директор на FedEx Радж Субраманиам също се очакваха на събитията, свързани с АТИС, според хора, запознати с подготовката.

Дженсън Хуанг, който беше редовен участник в срещи на високо ниво с участието на Тръмп и азиатски лидери, не се очаква да се присъедини към делегацията, след като подаде оставка като главен изпълнителен директор на Nvidia на фона на твърдения, че жена, с която е имал връзка, е била свързана с китайското разузнаване. Хуанг отрече да е извършил нещо нередно. Преди да напусне Вашингтон, Тръмп заяви, че би подкрепил връщането на Хуанг на поста му.

Скандалът добавя допълнителна чувствителност към дискусиите относно американските ограничения върху усъвършенстваните чипове за изкуствен интелект и достъпа на Китай до технологията.

Планирано е също така Тръмп да участва в тристранна среща със Си и руския президент Владимир Путин в четвъртък, която ще събере лидерите на три големи ядрени сили. Тръмп заяви, че дискусиите могат да засегнат контрола върху ядрените оръжия и Иран, като войната в Украйна също може да присъства в дневния ред. Официални лица и анализатори омаловажиха перспективите за постигане на мащабни споразумения.

Срещата може да разтревожи съюзниците на САЩ, които наблюдават как Тръмп управлява връзките с двама от най-големите стратегически съперници на Вашингтон.

„Готовността му да взаимодейства по този начин предполага отвореност към идеята за „Г-3“ между САЩ, Китай и Русия. Интересът му към подобни договорености изнервя съюзниците и партньорите на САЩ, които се питат какво ще се случи с техните интереси, ако тези три сили се опитат да маневрират около и над тях“, каза Олег Игнатов, старши анализатор за Русия в Международната кризисна група.