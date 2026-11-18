„Малък жест, който говори много“: Премиерът Моди вдигна индийското знаменце-маркер по време на обща снимка на лидерите от Четворката (Quad), Тръмп му каза: „Запази го“.

В знак на уважение премиерът Нарендра Моди вдигна във вторник индийското национално знаме, използвано като маркер за позиция на пода, докато лидерите на Четворката (Quad) се подреждаха за обща снимка в Манила. Жестът му предизвика реакцията на американския президент Доналд Тръмп, който му каза: „Запази го“.

Моментът се разигра, докато премиерът Моди, президентът на САЩ Доналд Тръмп, министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе и японският премиер Санае Такаичи позираха заедно преди срещата си на върха в рамките на форума на АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия).

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Случката напомни за подобен широко обсъждан момент по време на 15-ата среща на върха на БРИКС в Йоханесбург, Южна Африка, през август 2023 г., когато Моди отново вдигна индийско знаменце-маркер от сцената. Общата снимка в Манила събра лидерите на четирите държави по време на посещението на Тръмп във Филипините и отбеляза първата присъствена среща на върха на формата по време на настоящия му президентски мандат.

#WATCH | Manila, Philippines | PM Narendra Modi picks up the Indian flag used as the spot marker as QUAD leaders arrive for the meeting. US President Donald Trump says, "Save it (the flag) (Video Source: The White House) https://t.co/rBMUmghSIY — ANI (@ANI) November 17, 2026

По време на разговорите Моди определи Четворката като „конструктивно и надеждно партньорство“ за Индия и подчерта ролята ѝ за справяне с ключовите предизвикателства в Индо-Тихоокеанския регион.

Припомняйки историческата връзка на Манила с формата, индийският премиер отбеляза, че представители на четирите държави за първи път са се срещнали в града през 2007 г. и са възобновили диалога си именно там през 2017 г.

„Днешното ново заседание на Четворката в този град бележи пореден важен етап“, заяви той.

Очертавайки областите на сътрудничество, Моди посочи, че форматът работи за предоставяне на надеждни решения в сферата на морската сигурност, веригите за доставки, новите технологии и реакцията при бедствия. Той допълни, че външните министри на четирите страни са се срещали пет пъти от януари миналата година насам, което е доказателство за политическата воля и споделения ангажимент към партньорството.

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Междувременно Доналд Тръмп потвърди четири ключови резултата от срещата: създаването на Бизнес форум на лидерите от Четворката, Ускорител за суперинтелект, Корпорация за обмен на морска разузнавателна информация и сътрудничество в областта на киберразузнаването.

Източник: БГНЕС

Първоначално сформирана през 2007 г. и възродена през 2017 г., Четворката (обединяваща Индия, САЩ, Япония и Австралия) постепенно разшири обхвата си от диалог за регионална сигурност до цялостна архитектура, обхващаща здравеопазването, инфраструктурата, икономиката и новите технологии. С конкретните механизми, договорени на срещата в Манила, форматът затвърди решимостта си да гарантира мира, свободната търговия и устойчивото развитие в Индо-Тихоокеанския регион.

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След приключването на срещите в Манила премиерът Моди отпътува обратно за Ню Делхи, като се очаква да кацне във военновъздушната база „Палам“.