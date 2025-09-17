България

Борисов определи вота на недоверие като "безотговорност"

По думите му мнозинството не е стабилно от самото начало и не трябва да се рискува изготвянето на държавния бюджет

Обновена преди 27 минути / 17 септември 2025, 11:18
Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър

Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър
След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп
Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София
Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"
Рязка промяна: Жълт код за силен вятър, температурите падат до 5°

Рязка промяна: Жълт код за силен вятър, температурите падат до 5°
„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите

„ДПС-Ново начало“ създава интерактивна карта на водите в помощ на институциите
Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Момчета в София: Давай парите, едно намушкване и си дотам

Д али може да се коментира вотът с друга дума освен безотговорност, нямам друго определение. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента във връзка с внесения вот на недоверие срещу кабинета.

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

По думите му мнозинството не е стабилно от самото начало и не трябва да се рискува изготвянето на държавния бюджет.

"Представете си, че падне кабинетът и почваме да правим бюджет, който да гарантира влизането в еврозоната - как ще се покрие 3% дефицит, някой дава ли си сметка", попита Борисов.

"Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира утре правителството, в смисъл да не мине вотът, очакваме ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8%-9%", коментира той.

По думите му „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), които са инициатори на вота на недоверие, са се качили на „руското влакче срещу еврото“.

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

На въпрос относно фабриката на „Райнметал“ в България и коментари на държавния глава Румен Радев по темата, лидерът на ГЕРБ отговори: „Може би това е поредният подарък, не знам, не съм бил на тая среща, за да кажа какъв е сигналът“.

„Знам, че от пет години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ), за да коментираме какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат“, коментира Борисов.

Той каза, че Радев е като партиен лидер. Борисов добави, че всички опити да не се състои сделката с „Райнметал“ целят да се подплашат инвеститорите. "Аз бих коментирал, ако нещо за „Боташ“ е казал", каза също Борисов.

Относно съдбата на Антикорупционната комисия лидерът на ГЕРБ заяви, че неговата позиция е, че комисията не трябва да остане в сегашния си вид, "защото тя беше правена по време на сглобката, за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички служби и комисии от ПП-ДБ", каза Борисов.

Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Попитан дали ГЕРБ-СДС ще води преговори с опозицията за попълване състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС, лидерът на ГЕРБ запита с кого да води преговори, след като се е наслушал на разговорите за съдебна реформа на ПП-ДБ.

Той добави, че с „Възраждане“ имат идеологически различия, за да водят преговори по тази тема.

Източник: Борислава Бибиновска/БТА    
Борисов вот на недоверие
Последвайте ни
Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Тийн-хакери са на път да доведат JLR до пълен крах

Тийн-хакери са на път да доведат JLR до пълен крах

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 13 минути

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Любопитно Преди 16 минути

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Любопитно Преди 36 минути

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

България Преди 41 минути

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 57 минути

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 1 час

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

Румъния е на ръба на рецесията

Румъния е на ръба на рецесията

Свят Преди 1 час

Инфлацията в Румъния продължава да расте с бързи темпове

Снимката е архивна: На 4 юни резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп дават вечеря в Winfield House за принц Чарлз, принц на Уелс, и Камила, херцогиня на Корнуол, по време на държавната им визита в Лондон, Англия

Тайната парти резиденция на Америка в Лондон: Къде отседна Тръмп

Свят Преди 1 час

Имението Winfield House: Лондонската крепост на САЩ с градина за хеликоптери

Снимката е илюстративна

Арестуваха пиян украинец, паркирал колата си на детска площадка в Несебър

България Преди 1 час

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а превозното средство е иззето от органите на реда

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Свят Преди 1 час

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан е освободен от германски затвор

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Свят Преди 1 час

Демонстрацията се проведе в района на прочутия археологически обект в Перу

Чарли Кирк

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк призна в скрита бележка

Свят Преди 2 часа

„Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам“

<p>Зеленски алармира за плановете на Русия</p>

Зеленски: Русия подготвя още 2 тежки офанзивни кампании

Свят Преди 2 часа

„Те подготвят още две офанзивни операции през есента“, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

България Преди 2 часа

Тя е задържана за срок до 24 часа

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

България Преди 2 часа

Това заяви държавният глава по време на форум в София, посветен на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността. Организатор е Посолството на Чехия в България

Снимката е илюстративна

Охранител наръга с нож мъж след спор в Морската градина в Бургас

България Преди 2 часа

Пострадалият не е получил сериозни наранявания

Всичко от днес

От мрежата

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

Това са ранните признаци на деменция преди 65 г. възраст: Не ги подминавайте!

Edna.bg

Тези три зодии с големи изпитания до края на 2025

Edna.bg

Джаксън: Не се замисляш при обаждане от Байерн

Gong.bg

Обрат: Ивелин Попов води преговори с български евроучастник

Gong.bg

"Ще дам 200 000 лева, за да те убият": Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван

Nova.bg

„Дай ми пистолета, скъп е”: От училището, в което стреля дете, твърдят, че майка му се е държала безочливо

Nova.bg