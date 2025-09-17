Борисов определи вота на недоверие като "безотговорност"

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

Д али може да се коментира вотът с друга дума освен безотговорност, нямам друго определение. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в кулоарите на парламента във връзка с внесения вот на недоверие срещу кабинета.

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

По думите му мнозинството не е стабилно от самото начало и не трябва да се рискува изготвянето на държавния бюджет.

"Представете си, че падне кабинетът и почваме да правим бюджет, който да гарантира влизането в еврозоната - как ще се покрие 3% дефицит, някой дава ли си сметка", попита Борисов.

"Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира утре правителството, в смисъл да не мине вотът, очакваме ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8%-9%", коментира той.

По думите му „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), които са инициатори на вота на недоверие, са се качили на „руското влакче срещу еврото“.

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

На въпрос относно фабриката на „Райнметал“ в България и коментари на държавния глава Румен Радев по темата, лидерът на ГЕРБ отговори: „Може би това е поредният подарък, не знам, не съм бил на тая среща, за да кажа какъв е сигналът“.

„Знам, че от пет години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ), за да коментираме какъвто и да е сигнал. Предполагам вече е даден на службите, така че да го гледат“, коментира Борисов.

Той каза, че Радев е като партиен лидер. Борисов добави, че всички опити да не се състои сделката с „Райнметал“ целят да се подплашат инвеститорите. "Аз бих коментирал, ако нещо за „Боташ“ е казал", каза също Борисов.

Относно съдбата на Антикорупционната комисия лидерът на ГЕРБ заяви, че неговата позиция е, че комисията не трябва да остане в сегашния си вид, "защото тя беше правена по време на сглобката, за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички служби и комисии от ПП-ДБ", каза Борисов.

Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Попитан дали ГЕРБ-СДС ще води преговори с опозицията за попълване състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС, лидерът на ГЕРБ запита с кого да води преговори, след като се е наслушал на разговорите за съдебна реформа на ПП-ДБ.

Той добави, че с „Възраждане“ имат идеологически различия, за да водят преговори по тази тема.