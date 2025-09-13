След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

П олитическият градус на напрежение след внесения пети вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков продължава да се покачва. След острите критики на опозицията при внасянето на мотивите, отговорът на управляващите не закъсня. Премиерът постави под въпрос дали този вот е легитимен, съобщи NOVA.

„Внесеният вот на недоверие повтаря в голяма степен вече случили се вотове. И тук стои въпросът ще бъде ли допуснато разглеждането в противоречие с Конституцията на въпроси, които вече са разгледани. Това е алманах на всички проблеми, които в момента занимават съдебната ни система”, поясни Желязков.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи предупреждение към ПП-ДБ, че този вот ще се отрази на решенията на формацията му за президентските избори.

„С кои очи те ще свалят правителството и утре ще седнат и ще кажат „ГЕРБ да гласуват за нашия кандидат”. Така ще се затичаме към урните, че не могат да си го представят. Не мога да разбера АПС.Всички ме упрекват , че не позволявам на ГЕРБ да гласуват имунитетите. Те дават ли си сметка, че когато излязат да говорят срещу правителството може да се събудя с друг акъл”, заяви той.

Коалиционните партньори от БСП също защитиха правителството, като според вицепремиера Атанас Зафиров то няма алтернатива.

„Абсолютно неефективна опозиция, която не предлага никаква алтернатива, освен рушене крещене, викане и всячески опити за дестабилизация. Това правителство може да е трудно, може да скърца, но няма алтернатива”, заяви той.

„Мотивите, които срещнахме, са разказвателни неща. Дори няма доказателствен материал по тях. Аргументите лесно ще бъдат оборени”, коментира Иван Иванов, министър на регионалното развитие.

Петият вот срещу кабинета на Росен Желязков да бъде обсъден и гласуван още идната седмица. А в дебата опозицията вече включи и актуални теми като побоят над шефа на полицията в Русе. И тук дойдоха критики от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, но към реакцията на ръководството на МВР.

„Грешката в Русе е, че МВР избърза. Който и да е човек пребит да лежи в болницата ,осъждаме ако то му се случи. Но понеже сутринта говори областният управител, после говори кметът. И каквото се е случило, всеки разказва по някаква версия. Какъв е авторитетът на шефа на полицията след като не го познават в града и след като могат 15-20 годишни младежи да го бият. Върху това трябва също да разсъждава МВР”, добави Борисов.