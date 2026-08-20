Борисов: Има ли заплаха? Ако няма проблем, защо не свикват КСНС?

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Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов попита защо президентът Илияна Йотова не свиква Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) във връзка с информацията за заплахи към България. Той говори пред журналисти в Русе.

„Едни от най-уважаваните медии в света пишат за заплахи към България“, посочи Борисов по повод публикуваната информация на сайта на „Файненшъл таймс“, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“.

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„Няколко дни подред министри излизат и започват да говорят неща, които още повече засилват страховете, съмненията, дават възможност за манипулации, дават възможност всякакви хора да се изказват“, заяви Борисов.

Той посочи, че е чул от един от министрите от кабинета, че доклади от службите са изпратени до президента, премиера и председателя на Народното събрание.

„Уважаеми, това са заместниците на Радев. Всъщност ти си изпратил доклад на един човек.Нито една опозиционна партия, нито една друга партия не е видяла какво пишат службите. Има ли заплаха?“, попита Борисов и добави, че ако няма заплаха, защо премиерът Радев днес е говорил с НАТО.

„Ако няма проблем, защо не свикват КСНС, защо не ни успокоят, защо говорят с НАТО като няма проблем?“, продължи с въпросите Борисов.

„Не се свиква, защото там трябва да се извадят реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските“, посочи той.

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„Като казва Демерджиев, че са взели мерки и страшно са засилили охраната, това касае тяхната лична охрана“, добави лидерът на ГЕРБ.