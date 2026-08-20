България

Борисов: Има ли заплаха? Ако няма проблем, защо не свикват КСНС?

Борисов: Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските

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20 август 2026, 20:30
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Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов попита защо президентът Илияна Йотова не свиква Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) във връзка с информацията за заплахи към България. Той говори пред журналисти в Русе. 

„Едни от най-уважаваните медии в света пишат за заплахи към България“, посочи Борисов по повод публикуваната информация на сайта на „Файненшъл таймс“, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“.

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„Няколко дни подред министри излизат и започват да говорят неща, които още повече засилват страховете, съмненията, дават възможност за манипулации, дават възможност всякакви хора да се изказват“, заяви Борисов.

Той посочи, че е чул от един от министрите от кабинета, че доклади от службите са изпратени до президента, премиера и председателя на Народното събрание. 

„Уважаеми, това са заместниците на Радев. Всъщност ти си изпратил доклад на един човек.Нито една опозиционна партия, нито една друга партия не е видяла какво пишат службите. Има ли заплаха?“, попита Борисов и добави, че ако няма заплаха, защо премиерът Радев днес е говорил с НАТО. 

„Ако няма проблем, защо не свикват КСНС, защо не ни успокоят, защо говорят с НАТО като няма проблем?“, продължи с въпросите Борисов.

„Не се свиква, защото там трябва да се извадят реалните заплахи. Аз през Австрия разбирам, че от австрийските служби има сигнали до българските“, посочи той. 

Борисов след нотата от Иран: Президентът Йотова да свика КСНС

„Като казва Демерджиев, че са взели мерки и страшно са засилили охраната, това касае тяхната лична охрана“, добави лидерът на ГЕРБ. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Пенев    
Бойко Борисов Национална сигурност КСНС
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