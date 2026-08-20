„Оглушително мълчание“: Асен Василев атакува Йотова заради „Безмер“

Асен Василев обвини Илияна Йотова в липса на реакция след информацията за възможна иранска заплаха към американски активи в България и по-специално авиобаза „Безмер“.

Василев настоява за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност и за публична информация за предприетите мерки, докато правителството заявява, че около „Безмер“ вече са въведени засилени мерки за сигурност.

Темата предизвика политически спор и международни реакции – информацията за потенциални удари е от „Financial Times“, а представители на НАТО и Гърция също са коментирали случая.

Остри реакции на опозицията след статията в FT, Гърция обеща помощ

Оглушително мълчание от върховния главнокомандващ на България Илияна Йотова – 24 часа след новината за „Безмер“, написа лидерът на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев в публикация във Фейсбук. „Няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност. Няма изявление какви мерки ще бъдат предприети. Пълна тишина“, допълни той.

С такъв главнокомандващ не ми се мисли какво ще се случи, ако има истинска атака, коментира още Василев.

Припомняме, че вчера на сайта на в. „Файненшъл таймс“ бе публикувано, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво“. Британското издание се позовава на два „вътрешни източника, близки до режима“ в Техеран. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви след заседание на Министерския съвет, че за базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили с мерки, които са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва по линия на службите и постъпващата информация.

Публикацията беше коментира от представители на правителството, а опозицията настоя за обяснения и по-конкретни действия. Реакция имаше от НАТО и от Гърция.

За 100 дни управление правителството на Радев ни вкара и във война, казаха от ПП в сряда.„Financial Times намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери", коментира лидерът на формацията Асен Василев.