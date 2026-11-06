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"Просто се наслаждавах на пастата и хляба с квас": Никълъс Кейдж качи 11 кг за ролята на Джон Мадън

Звездата признава, че след края на снимките прекарва по 2 часа на ден на кростренажора, за да свали излишното тегло

6 ноември 2026, 12:31
"Просто се наслаждавах на пастата и хляба с квас": Никълъс Кейдж качи 11 кг за ролята на Джон Мадън
Източник: Getty Images

Н икълъс Кейдж разкри как се е подготвил физически за ролята на легендата от НФЛ Джон Мадън в новия си филм и през какви трудности преминава, за да се отърве от излишните килограми след края на снимките, съобщава People.

62-годишният актьор стъпи на червения килим в Лос Анджелис за премиерата на биографичната драма „Madden“ заедно със съпругата си Рико Шибата. Пред журналисти Кейдж сподели, че е трябвало да качи над 11 килограма (25 паунда), за да пресъздаде образа на легендарния треньор на „Оукланд Рейдърс“ и обичан спортен коментатор.

„Просто се наслаждавах на пастата и содената си питка - неща, които обикновено не ям. Обикновено спазвам доста брутален режим - два протеинови шейка и само едно хранене на ден, най-често салата 'Цезар'. Но заради ролята се насладих на пастата. Разбира се, на 62 години няма да кача 25-30 килограма, защото това е опасно за здравето. Затова останалата част от визията бе постигната със специални протези“, разказа Кейдж. 

Трънливият път обратно към формата

За постигането на автентичния външен вид Кейдж е работил с гримьора и специалист по протези Адриен Моро. Именно Моро стои зад невероятната физическа метаморфоза на Брендън Фрейзър във филма „Китът“, донесла му „Оскар“ през 2023 г.

След края на снимките обаче връщането към старото тегло се оказало истинско предизвикателство. На въпроса дали е свалил килограмите лесно, Кейдж бе категоричен: „Изобщо не. Все още прекарвам доста дни във фитнеса на кростренажора - понякога по два часа на ден“.

От пълно незнание до любов към спорта

Носителят на „Оскар“ признава, че преди да приеме ролята, не е знаел абсолютно нищо за Джон Мадън, нито се е вълнувал от американски футбол.

„Спортът никога не е бил в сферата на интересите ми. Но когато разбрах, че в основата на Мадън лежи любовта му към живота, огромната енергия, чувството за хумор и най-вече фактът, че той е бил учител по призвание, се влюбих в този образ. Ролята беше далеч извън зоната ми на комфорт, но реших, че това е риск, който искам да поема“, сподели Кейдж, припомняйки, че неговият собствен баща също е бил преподавател.

Във филма участват още Кристиян Бейл (в ролята на бившия собственик на „Рейдърс“ Ал Дейвис), Катрин Хан, Сиена Милър и Джон Мълейни.

Филмът „Madden“ излиза в избрани кина и стартира световно излъчване в платформата Prime Video на 18 ноември.

Източник: People    
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