Ректорът на УНСС при представянето на бюджета от кабинета: „Всички обичат УНСС“

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В Университета за национално и световно стопанство (УНСС) се провежда официалното представяне на държавния бюджет на Република България, събирайки на едно място министър-председателя, министри, ректори, преподаватели и студенти. Откривайки събитието, ректорът на висшето училище отбеляза с чувство за хумор реакцията в общественото пространство след обявяването на визитата:

„Вчера след излизането на новината за представянето на бюджета тук в тази зала, в Аула „Максима“, настъпи оживление в социалните мрежи и различни политически партии, но това е разбираемо - всички обичат УНСС“, заяви ректорът.

Източник: БГНЕС

Той подчерта дълбоката символика на това държавният бюджет да бъде представен именно в сърцето на икономическата мисъл у нас:

„Вече повече от век нашият университет е място, където се създават знания, срещат се идеи и се подготвят хората, които носят отговорност за икономиката и публичните финанси на страната. Тук знаем, че зад всяко число в бюджета стои решение, а за всяко решение - човешка съдба, обществено очакване и отговорност за бъдещето“.

Източник: БГНЕС

По думите на ръководството инициативата е стартирала преди няколко месеца съвместно със Съвета на настоятелите и неговия председател Максим Бехар, когато е била отправена покана към правителството. Присъствието на целия кабинет обаче е надхвърлило първоначалните очаквания на академичната общност:

„Искам да ви кажа, че още преди няколко месеца съвместно със Съвета на настоятелите и неговия председател г-н Максим Бехар, ние отправихме покана да бъде представена икономическата политика на правителството тук в УНСС пред нашите преподаватели и студенти, но това надмина нашите очаквания - целият Министерски съвет да дойде тук да представи проектобюджета“.

Източник: БГНЕС

В заключение от ръководството изразиха надежда, че форумът ще се превърне в поле за съдържателен диалог:

„Убеден съм, че днешната среща ще даде възможност за съдържателна и открита дискусия с уважение към различните позиции и с общо разбиране за отговорността към обществото. Приемаме този избор като признание за авторитета на нашия университет и за приноса на академичната общност към развитието на България“.