Окръжният съд във Враца остави в ареста българин, осъден на 278 години затвор в Гърция

Н ай-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ постанови Окръжен съд – Враца спрямо български гражданин, издирван от гръцките власти във връзка с изпълнение на присъда за трафик на хора и участие в организирана престъпна група (ОПГ), съобщиха от съда. Мъжът с инициали Ф. А. е обявен за международно издирване въз основа на Европейска заповед за арест, издадена на 7 май т.г. от Апелативната прокуратура в Солун, Република Гърция.

Той се издирва във връзка с изпълнението на общо наказание от 278 години и шест месеца „лишаване от свобода“, с максимален срок за изтърпяване от 20 години. Присъдата е за това, че в периода от 1 януари 2022 г. до задържането им на 11 януари 2024 г. Ф. А. и други съобвиняеми, действайки като структурирана организация с цел икономическа изгода, многократно са подпомагали незаконното влизане в Гърция на граждани от трети страни. Дейността им е осъществявана в Солун, по-широк район в Северна Гърция и в България.

Определението на Окръжен съд – Враца подлежи на незабавно изпълнение, като мъжът ще бъде приведен в Следствения арест към затвора във Враца. Съдебният акт може да бъде обжалван или протестиран в законоустановения срок пред Апелативен съд – София.

Предстои Окръжен съд – Враца да образува и насрочи дело по същинското производство по Европейската заповед за арест, в рамките на което ще бъде разгледан въпросът за предаването на Ф. А. на гръцките власти.

В началото на октомври Окръжен съд – Враца постанови същата мярка спрямо българската гражданка Р. С., обявена за международно издирване въз основа на три европейски заповеди за арест, издадени от Главната прокуратура при Апелативния съд в Перуджа, Италия. Жената е издирвана във връзка с изпълнение на едно общо наказание по три влезли в сила присъди за квалифицирани кражби.