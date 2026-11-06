Китайското чудовище YangWang U9 Xtreme с 3019 к.с. премина границата от 500 км/ч

YangWang U9 Xtreme преминава границата от 500 км/ч и поставя нов световен рекорд за скорост в Абу Даби, където нашата медия има уникалния шанс да се срещне лице в лице с най-бързата серийна кола на планетата и нейните 3019 к.с.! Ще видим и дебюта на най-луксозния китайски автомобил, но за това утре.

Сега целият фокус е върху хиперколата U9 Xtreme, която премина миналогодишното си постижение от 496,22 км/ч, записвайки рекордите 503,17 км/ч, с което за пръв път сериен автомобил успява да премине заветната граница. При това: всичко установено и замерено от Книгата на рекордите Гинес.

Изпълнителният вицепрезидент на BYD Стела Ли получава грамотата за поставения рекорд. Източник: CarMarket.bg

Нещо повече, мощният 3019 к.с. електромобил записва името си срещу четири рекорда ан Гинес: „Най-бърз сериен автомобил“ (включително електрически и такива с двигател с вътрешно горене), „Най-бърз сериен електрически автомобил“, „Най-бързи гуми за електрически автомобил в света“ и „Най-бързи гуми за автомобил, предназначен за движение по пътищата, в света“. Постижението е официално признато и от FIA.

Рекордът е записан на 1 ноември 2026 г. на международния път „Шейх Халифа бин Зайед“ (E11), в района Ал Дафра, Абу Даби. Зад волана отново е Марк Басенг – пилот в състезания със спортни автомобили и надпревари за издръжливост, който управляваше U9X и при предишния рекорд за сериен автомобил на пистата ATP Папенбург през септември миналата година.

Източник: Yangwang

Чрез пълното оползотворяване на технологичната мощ на гиганта BYD в областта на технологиите за батерии и електромотори, инженерите на YangWang влязоха в ерата „500+“ само три години след стартирането на проекта U9.

Марк Басенг, поставил рекорда с U9X, споделя: „Този ​​път се изправихме пред напълно различно предизвикателство – да тестваме границите на скоростта по обществен път в Абу Даби. За разлика от специализирана тестова писта, общественият път поставя съвсем различни предизвикателства, което прави прецизността, стабилността и увереността в автомобила по-важни от всякога.“

Източник: Yangwang

Пътят към 503,17 км/ч

Според стандартите на автомобилната индустрия, развоен процес от три години е много кратко време. Стандартният хиперкар U9 поставя първия си значим резултат през януари 2024 г., достигайки 309 км/ч на летище „Ухан Ханан“ в Китай, а до октомври същата година вече развиваше 391,94 км/ч на изпитателния полигон ATP Papenburg в Германия.

U9X се появява за първи път на същото съоръжение през август 2025 г., постигайки максимална скорост от 472,41 км/ч, а месец по-късно се завлъща, за да постави нов световен рекорд за серийни автомобили – 496,22 км/ч.

Сега, рекордът за Гинес е записан в рамките на два дни, при пълно съдействие от страна на местните власти. За целта е осигурен участък от 10 км, който да бъде затворен за движение, като най-дългата права отсечка за развиване на максимална скорост е седем километра. Поради близостта до пустинята и факта, че пътят се използва ежедневно от обикновени автомобили, преди високоскоростните опити с U9X настилката е трябвало да бъде почистена. Дори след това всеки метър от трасето е бил щателно инспектиран, за да се премахнат евентуални остатъци от телени влакна (от почистващите четки), които биха могли да доведат да спукване на гумите Giti.

Източник: Yangwang

На 31 октомври са направени две серии, при които е достигната максимална скорост от 490 км/ч. След това инженерите на YangWang оптимизират процедурите по подготовка, гарантирайки, че температурите на батерията и електромоторите ще бъдат в идеалните граници в началото на всяко изпитание на следващия ден. Те също така променят ъгъла на задното крило на U9X, за да увеличат притискащата сила върху задната ос, пренастройват софтуера на окачването (за по-добро демпфиране при в обратния ход на амортисьорите, с цел компенсиране на леки неравности по пътя) и прецизират налягането в гумите за още по-добра стабилност при висока скорост.

На 1 ноември са направени още две серии. Вторият води до новия рекорд за скорост от 503,17 км/ч. Това постижение надгражда вече съществуващия рекорд на модела U9X на „Нордшлайфе“. Времето от 6:59,157 минути на легендарното трасе е рекорд за серийни електрически автомобили – при това постигнат със същата спецификация на автомобила, която постави и рекорда за максимална скорост.

Източник: Yangwang

Техническите иновации в хиперколата

На теория, увеличаването на мощността е най-очевидният начин за подобряване на динамиката и повишаване на максималната скорост на един автомобил. Но надграждането на стандартния YangWang U9, който разполага с 1287 к.с., не е рутинна задача. При U9 Xtreme инженерите оптимизираj характеристиките на електромоторите на всяко от колелата, позволявайки им да достигат до 30 000 об./мин (едно от многото световни постижения на автомобила) и увеличавайки мощността до 755 к.с. (555 кВт) на всеки от тях.

Технологиите, използвани за постигането на това, включват внедряването в статора – ключовия неподвижен компонент на всеки електродвигател – на най-тънката в света силициева стомана (0,1 мм), използвана в масовото производство. Роторът е изработен от свръхвисокоякостна силициева стомана (970 MPa), а корпусът на двигателя – от алуминий, отговарящ на аерокосмически стандарти. Общата мощност на четирите двигателя надхвърля 3000 к.с. – повече от два пъти над тази на съществуващия модел U9, което представлява истински качествен скок в автомобилостроенето. Благодарение на това съотношението мощност-тегло при U9 Xtreme достига впечатляващите 1217 к.с. на тон.

Източник: Yangwang

Отвъд суровите показатели за мощност, системата за независимо управление на въртящия момент към всяко от четирите колела (част от платформата e4 на U9X) непрекъснато следи обратната връзка от пътя. Тя регулира въртящия момент на всяко колело с изключително висока честота – над 100 пъти в секунда.

U9 Xtreme е първият сериен модел, оборудван с 1200-волтова платформа (за разлика от 800-волтовата при настоящия U9). Системата поддържа ток до 1000 ампера, което подобрява както ефективността, така и управлението на температурата.

U9X запазва основната технология Blade Battery, която е в основата на всички автомобили BYD през последните повече от четири години. Плътността на мощността на отделните клетки е увеличена със 170% в сравнение с 800-волтова система, което позволява скорост на разреждане от 30C. Това е до 10 пъти повече от показателите на конвенционалните батерии за електромобили и два пъти повече в сравнение с други електрически суперавтомобили, което на практика вдига летвата за цялата индустрия.

Източник: Yangwang

Теоретично, 30C означава, че батерията може да се разреди напълно само за две минути; на практика това показва, че тя може да поддържа изключително висок интензитет на тока, без да прегрява или да претърпява значителна деградация. Дори при 20% ниво на заряд (SOC), Blade Battery на U9 Xtreme може да осигури мощност от 1800 kW, докато пиковата мощност при рекуперация на енергия надхвърля 700 kW. Това спомага за намаляване на натоварването върху механичните спирачки и осигурява по-стабилна спирачна ефективност при каране на писта.

1200-волтовата платформа играе важна роля и в управлението на топлинните процеси, като намалява отделянето на топлина с до 67% в сравнение с 800-волтова система при еднаква изходна мощност.

Интелигентната система за управление на каросерията DiSus-X в U9 Xtreme разчита на електронни амортисьори с два клапана и работен диапазон над 12 kN, като е способна да генерира активна сила до 50 kN само за 120 милисекунди.

Тези технически характеристики позволяват на системата DiSus-X да извършва бързи, независими вертикални корекции на окачването във всеки ъгъл на автомобила. Това позволява на U9X да преминава през завои с висока скорост без никакво странично накланяне – или дори с отрицателно такова; на практика автомобилът се накланя навътре в завоя, подобно на мотоциклет, под ъгъл до 2,43° при натоварване от 0,3g.

Източник: Yangwang

Всичко това би било немислимо, ако не се предава подобаващо към пътя. Тук в действие влизат полусликовете на Giti, отличаващи се с оптимизиран състав на каучуковата смес и специално проектиран грайфер. Освен това, иновативна обработка на повърхността в зоната на контакт с джантата, в съчетание със смазочен материал с висок вискозитет, свежда до минимум приплъзването между гумата и джантата при рязко ускорение или спиране. Това намалява загубата на въртящ момент и износването на гумите, като същевременно подобрява предвидимостта и стабилността при екстремни скорости и високи странични натоварвания в бързи завои.

YangWang U9X е ограничен до едва 30 бройки в световен мащаб, като някои клиенти вече са одобрили своите индивидуални спецификации и преминават към подписване на договори и планиране на производството, за да се сдобият с най-бързия автомобил на планетата и най-скъпата китайска хиперкола.