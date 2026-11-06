Престрелка в САЩ: Полицай загина, трима бяха ранени

Е дин полицейски служител е загинал, а трима негови колеги са ранени при престрелка с мъж в предградие на Денвър, в американския щат Колорадо. Инцидентът е станал вчера вечерта, а стрелецът е бил убит от полицията, съобщиха правоохранителните органи, цитирани от Асошиейтед прес (АП).
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Служители на полицията в Лейкууд се отзовали на сигнал за подозрително лице, което се опитвало да се качи в автобус на градския транспорт. Това съобщи говорителят на местната полиция Джон Ромеро на пресконференция.
По думите му е възможно мъжът да е бил замесен в пътнотранспортно произшествие. Разследващите проверяват и версията, че в инцидента е участвал още един човек.
Когато полицаите пристигнали при автобуса около 18:30 ч. местно време в четвъртък (03:30 ч. българско време в петък), мъжът открил огън по тях, заяви Ромеро. Засега не е ясно дали стрелбата е започнала вътре в автобуса или в непосредствена близост до него.
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Тримата ранени служители на реда са откарани в болница. Към момента на съобщението състоянието им не е било оповестено.
При инцидента е пострадал и още един човек, но засега не е ясно при какви обстоятелства е получил нараняванията си, съобщи говорителят на полицията.
Полицията в Лейкууд разследва стрелбата и призова гражданите да избягват района. Имената на загиналия полицай, ранените служители и стрелеца засега не са обявени.
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Местната транспортна служба изрази дълбоко безпокойство във връзка със стрелбата.
„Наши служители реагираха незабавно на сигнала за инцидента. Оказваме пълно съдействие на полицейското управление в Лейкууд в хода на разследването“, се посочва в изявлението на службата.