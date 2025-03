Блокираните на МКС астронавти се завръщат след 9 месеца

Д вамата американски астронавти, останали блокирани повече от 9 месеца на Международната космическа станция (МКС) заради техническа повреда на кораба им "Старлайнър", поеха по обратния път към Земята, предадоха световните осведомителни агенции.

Бари Юджийн "Бъч" Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс напуснаха МКС с космическия кораб "Дракон" на компания "Спейс Екс", като НАСА показа на живо тяхното заминаване.

Заедно с тях към Земята поеха американският астронавт Ник Хейг и руският космонавт Александър Горбунов. Очаква се те да се спуснат край бреговете на Флорида в 18:00 ч. (22:00 по Гринуич) тази вечер.

Crew-9 astronauts including the two Boeing astronauts Butch and Suni have undocked from ISS and are on there way back to earth @SpaceX Dragon Freedom will be back on Tuesday. Wishing the team safe travels. pic.twitter.com/IHs6ssuLXz

Бъч Уилямс и Суни Уилмор пристигнаха на Международната космическа станция в началото на юни по време на първия пилотиран изпитателен полет на космическия кораб "Старлайнър" на компания "Боинг".

Те трябваше да останат в Космоса само една седмица, но многобройни технически проблеми наложиха престоят им да бъде удължен.

