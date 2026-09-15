Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Н АП установи 42 нарушения при 88 проверки на търговци на цветя в страната в навечерието на първия учебен ден.

Проверките продължават и на 15 септември, когато традиционно продажбата на цветя е най-активна, съобщи Страхил Дончев, началник на отдел в Главна дирекция „Фискален контрол“ на приходната агенция.

Инспекторите следят основно дали търговците издават касови бележки и отчитат коректно продажбите.

Най-честото нарушение е липсата на касова бележка

От установените 42 нарушения 19 са за неиздаване на фискален бон.

При три от тези случаи търговците изобщо не са разполагали с фискално устройство.

Още 8 нарушения са за разминаване в касовата наличност.

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Само в София са извършени 33 проверки, при които са установени 19 нарушения. Осем от тях са за неиздаване на касова бележка.

По думите на Дончев нарушенията са повече спрямо предходни години, но окончателният анализ ще бъде направен след приключването на всички проверки.

Проверяват и като „таен клиент“

Част от контрола се извършва и по метода „таен клиент“.

При него инспектори на НАП посещават търговските обекти като обикновени клиенти и проследяват как се отчитат продажбите и дали се издава фискален бон.

Проверките се правят без предварително предупреждение и продължават в цялата страна.

Глобата може да стигне 20 000 евро

За търговци, които не издават касова бележка, санкцията е между 500 и 2000 евро. При повторно нарушение глобата може да достигне 20 000 евро.

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От НАП напомнят, че клиентите могат да подават сигнали при съмнения за нарушения чрез официалния сайт на приходната агенция или на посочените от нея телефони.

След подаден сигнал НАП може да извърши проверка на съответния търговски обект.