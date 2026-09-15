Парите ни

Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември

Инспекторите проверяват и като „таен клиент“, а глобата може да стигне 20 000 евро

Маргарита Костадинова

15 септември 2026, 10:42
Цветя без касов бон: НАП откри десетки нарушения преди 15 септември
Източник: iStock/GettyImages

Н АП установи 42 нарушения при 88 проверки на търговци на цветя в страната в навечерието на първия учебен ден.

Проверките продължават и на 15 септември, когато традиционно продажбата на цветя е най-активна, съобщи Страхил Дончев, началник на отдел в Главна дирекция „Фискален контрол“ на приходната агенция.

Инспекторите следят основно дали търговците издават касови бележки и отчитат коректно продажбите.

Най-честото нарушение е липсата на касова бележка

От установените 42 нарушения 19 са за неиздаване на фискален бон.

При три от тези случаи търговците изобщо не са разполагали с фискално устройство.

Още 8 нарушения са за разминаване в касовата наличност.

НАП разкри над 250 нарушения на търговци във Варненска област

Само в София са извършени 33 проверки, при които са установени 19 нарушения. Осем от тях са за неиздаване на касова бележка.

По думите на Дончев нарушенията са повече спрямо предходни години, но окончателният анализ ще бъде направен след приключването на всички проверки.

Проверяват и като „таен клиент“

Част от контрола се извършва и по метода „таен клиент“.

При него инспектори на НАП посещават търговските обекти като обикновени клиенти и проследяват как се отчитат продажбите и дали се издава фискален бон.

Проверките се правят без предварително предупреждение и продължават в цялата страна.

Глобата може да стигне 20 000 евро

За търговци, които не издават касова бележка, санкцията е между 500 и 2000 евро. При повторно нарушение глобата може да достигне 20 000 евро.

НАП откри куп нарушения в заведения в центъра на София

От НАП напомнят, че клиентите могат да подават сигнали при съмнения за нарушения чрез официалния сайт на приходната агенция или на посочените от нея телефони.

След подаден сигнал НАП може да извърши проверка на съответния търговски обект.

Редактор: Маргарита Костадинова
НАП Проверки Търговци на цветя Нарушения Касова бележка Фискален контрол Глоби Таен клиент Първи учебен ден Фискален бон
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Мъж си мислел, че има обикновен зъбобол - броени дни по-късно лекари спасиха живота му със сложна сърдечна операция

Мъж си мислел, че има обикновен зъбобол - броени дни по-късно лекари спасиха живота му със сложна сърдечна операция

Убийство след скандал край беседка в Димитровград, задържаният е направил самопризнания

Убийство след скандал край беседка в Димитровград, задържаният е направил самопризнания

Newsweek: Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

Newsweek: Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Какво означава позата, в която спи котката ми

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 4 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 4 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 4 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жената, която излъга целия свят: Нов документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Жената, която излъга целия свят: Нов документален филм за фалшивата оцеляла от 11 септември

Любопитно Преди 12 минути

Без да спечели и един цент, Таня Хед изгражда една от най-разтърсващите истории в историята на атентатите, преди разследване на The New York Times да срути кулата ѝ от лъжи

Нов удар за Мерц: „Алтернатива за Германия“ с рекордните 30% подкрепа

Нов удар за Мерц: „Алтернатива за Германия“ с рекордните 30% подкрепа

Свят Преди 15 минути

В същото време подкрепата за ХДС/ХСС пада до рекордно ниските 18%

<p>Хаос с влаковете в Нидерландия: Подозират саботаж на поне 20 места</p>

Предмети върху релсите блокираха влакове в Нидерландия, подозират саботаж

Свят Преди 48 минути

Инцидентът се случва в деня, в който в парламента в Хага ще бъде представен проектобюджетът на страната за 2027 г

Доналд Тръмп

„Страхът от ИИ е измама!“: Тръмп го разбирал генетично, защото чичо му преподава в MIT

Свят Преди 54 минути

„Единственият контрол или „ограничения“, от които ИИ се нуждае, е СИЛЕН И УМЕН (с висок IQ!) ПРЕЗИДЕНТ, а САЩ разполагат с такъв в изобилие!“, написа Тръмп в Truth Social, където често публикува генерирани от ИИ свои изображения и видеа

Елизабет Танд Рингквист

Запознайте се с най-влиятелната жена в Швеция

Свят Преди 1 час

54-годишната лидерка отказва да работи както с крайнодесните „Шведски демократи“, така и с Лявата партия

ВСС върна Теодора Георгиева като съдия в Административния съд в София

ВСС върна Теодора Георгиева като съдия в Административния съд в София

България Преди 1 час

Решението е взето единодушно, след като от Европейската прокуратура са постъпили документите по дисциплинарното производство срещу нея

,

Аномалия в Атлантика: Океанът счупи 60-годишен рекорд за най-дълъг период без урагани

Любопитно Преди 1 час

Учените са изумени от необичайното затишие, но предупреждават, че феноменът „Ел Ниньо“ може бързо да преобърне климатичната картина

Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември

Над 127 000 ученици са получили еднократна помощ преди 15 септември

България Преди 1 час

Средствата се предоставят на две части - в началото на учебната година и в началото на втория срок

Бюджетът за 2027 г. влиза в ход: Гълъб Донев с важна заявка за дефицита

Бюджетът за 2027 г. влиза в ход: Гълъб Донев с важна заявка за дефицита

България Преди 1 час

Правителството работи за сваляне на дефицита от 3,8% в рамките на критериите от Маастрихт, заяви финансовият министър

Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО

Пентагонът сваля секретността: Разрешиха на военни и чиновници да разкриват тайните за НЛО

Любопитно Преди 1 час

Историческа правна вратичка освобождава свидетелите на аномални явления от наказателна отговорност, а Доналд Тръмп настоява за пълна прозрачност

Илюстративно изображение

„Никой няма да ме убие“: Зловещият край на мафиотския бос Кармайн „Лило“ Галанте

Свят Преди 1 час

Галанте се издига в семейство Бонано, превръща хероина в основа на мафиотската си империя и е застрелян в ресторант в Бруклин

Осама бин Ладен през 2001 г.

Защо Осама бин Ладен звънял на майка си ден преди атаките от 11 септември

Свят Преди 1 час

В семейството на Мохамед бин Ладен и съпругата му Алия Ганем, сирийка, се ражда син - Осама („млад лъв“ на арабски) в Рияд на 10 март 1957 г. Той е седемнадесетото от 52-те деца на бин Ладен-баща, който през годините има общо 11 различни съпруги

Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове

Huawei WATCH GT 7 Pro става още по-прецизен за повече спортове

Любопитно Преди 2 часа

ИИ може да унищожи човечеството: Реален риск или истерия?

ИИ може да унищожи човечеството: Реален риск или истерия?

Любопитно Преди 2 часа

Изследователи и разработчици в областта на ИИ предупреждават за огромните рискове

Патриарх Даниил към учениците: Образованието е повече от знания

Патриарх Даниил към учениците: Образованието е повече от знания

България Преди 2 часа

Негово Светейшество призова децата да избират доброто и възрастните да възпитават у тях любов, доброта и нравствени ценности

Унгария

Безгранично: Как се кандидатства в унгарски университет и колко струва обучението

БезГранично Преди 2 часа

ELTE, университетите в Сегед, Дебрецен, Будапеща и Печ сред водещите избори за обучение

Всичко от днес

От мрежата

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Актьори от Народния театър се върнаха в детството

Edna.bg

8 фрази, които могат да провалят първата среща

Edna.bg

Скоро завършва грубият строеж на новия стадион във Варна (видео)

Gong.bg

Стилиян Петров с култов разказ за ЦСКА и две торби с пари (видео)

Gong.bg

Почти всеки втори търговец на цветя - в нарушение, показаха проверки на НАП

Nova.bg

Разбиха прозорци в банков клон в София и проникнаха в два банкомата (СНИМКИ)

Nova.bg