Newsweek: Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

В ладимир Путин притежава най-големия ядрен арсенал в света. Изглежда, че неговите съседи вече не се интересуват от това.

Литва прекара миналата седмица в подготовка за премахването на постсъветско ограничение от своята конституция, което пречи на НАТО да разполага ядрено оръжие там, а след това открито отхвърли последвалата заплаха от Кремъл, пише Newsweek.

Кремъл с ядрена заплаха към Литва: Ще попаднете под прицела ни

Президентът на Финландия Александър Стуб отиде още по-далеч, обявявайки, че страната му се присъединява към френска инициатива, която може да стане причина Хелзинки да участва в учения с ядрените сили на Франция и временно да приема френски стратегически самолети на финландска земя.

Това не е добре за руския президент. Толкова дълго време неговото най-ценно ядрено оръжие беше онова, което стоеше тихо в шахтата си. То няма нужда да бъде използвано - самото знание, че може да бъде, позволяваше на Кремъл да убеждава, принуждава и откровено да тормози прозападно ориентираните правителства, за да ги тласне към бездействие.

Литва и Финландия показват, че думите на Путин може да губят своята сила. Какво ще направи той, когато думите спрат да действат?

Радиоактивният кладенец на Путин пресъхва

Освен Украйна, нито една страна не олицетворява промяната в отношението на Европа към руската ядрена заплаха по-добре от Литва.

Член 137 от нейната конституция, написан, докато страната излизаше от съветската окупация, забранява на Литва да разполага оръжия за масово унищожение или чужди военни бази на своя територия. Миналата седмица Комисията по правни въпроси към Сейма гласува със 7 на 2 гласа в подкрепа на изменение за премахването му, което очаква пълно одобрение от парламента.

Кремъл: Това е заплаха за Русия, ще отговорим

Обяснителната записка към изменението едва ли би могла да бъде по-ясна: руската инвазия в Украйна, ескалиращата ядрена реторика и натрупването на военна сила означават, че Литва вече не може да бъде възпрепятствана да се възползва от „пълния потенциал на възпиращата сила на НАТО“.

Кремъл отговори точно по график. В петък прессекретарят Дмитрий Песков предупреди, че разполагането на ядрени оръжия там би представлявало „много сериозна“ ескалация и каза, че Литва ще се озове „на прицела на руските ядрени оръжия“, ако там някога бъдат разположени западни оръжия.

Отговорът на Вилнюс бе основно: „И какво от това?“

В разговор с литовската обществена телевизия LRT министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас заявява с хладнокръвие: „Москва вероятно просто е забравила да спомене, че Литва, както всички останали държави от НАТО, вече е мишена на Русия“.

Той продължи, като отхвърли заплахата на Песков като „заплашване, което няма нищо общо с реалността“.

Подобен отговор би бил почти невъзможен за представяне непосредствено след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Преди четири години ядреният арсенал на Москва имаше огромна стойност, защото никой нямаше нужда да знае къде се намира истинският праг на Путин; западните правителства просто трябваше да се притесняват, че могат без да искат да пресекат линията.

Джо Байдън изключи изпращането на американски сили в Украйна почти веднага точно поради тази причина. „Директната конфронтация между НАТО и Русия е Трета световна война“, каза той през март 2022 г.

Финландия се включи във френския ядрен щит срещу заплахите от Русия

Междувременно руските сили успяха да консолидират позициите си, докато някои от най-важните оръжия за Украйна - танкове, изтребители F-16, тактически ракети, оръжия за далечен удар и системи за противовъздушна отбрана - бяха предавани на Киев на капки в продължение на няколко години, бавени от спорове за това какво би могло да провокира Москва.

Руският военен експерт Киър Джайлс го каза ясно в проучване на Chatham House от 2023 г.: „Русия постигна значителен успех в ограничаването на западната подкрепа за Украйна чрез ядрено застрашаване“.

Западните страхове от ескалация, твърди той, са показали на Москва, че ядрените заплахи могат да работят, дори когато са невероятни.

С други думи, тактиката на Русия проработи. Може би дори прекалено добре.

Западът спира да се тресе от страх

Заплахи за ядрен Армагедон бяха използвани от руски служители и медийни личности при всеки удобен случай, но последствията така и не настъпваха. Бавно, но сигурно, светът се научи, че не на всяко предупреждение трябва да се вярва.

Финландия е перфектен пример за това, пише Newsweek.

Финландия отменя пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Малко страни имат по-задълбочено разбиране за руската военна заплаха. Финландия се бори срещу съветската инвазия Зимната война през 1939-1940 г. и въпреки че споделя граница с дължина 830 мили с Русия, тя прекара Студената война извън НАТО. Страната остана военно необвързана в продължение на три десетилетия след разпадането на Съветския съюз.

След това Путин нахлу в Украйна.

Финландия подаде молба за членство в НАТО в рамките на три месеца и се присъедини към алианса през април 2023 г. Но финландското законодателство остана необичайно рестриктивно по отношение на ядрените оръжия. Вносът на ядрено устройство, транзитирането му през Финландия, доставянето му или притежаването му в страната бяха строго забранени.

Вече не е така.

През юли Хелзинки завърши процеса, в който Литва току-що навлезе, и премахна всички правни бариери, пречещи ѝ да приема ядрени оръжия.

В понеделник Финландия се присъедини към инициативата на Франция за „предно възпиране“. Схемата позволява на партньорите да участват в ядрени учения и консултации и в най-широкия си обхват временно да съхраняват елементи от стратегическите ядрени сили на Франция. Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция, Дания, Норвегия и Великобритания вече работят с Париж.

Френският президент Еманюел Макрон стартира схемата за разширяване на френския ядрен чадър на 2 март, отчасти поради нарастващия страх, че Европа вече не може да приема за даденост, че САЩ - особено при Тръмп - винаги ще осигуряват ядрената подкрепа, която е в основата на европейската сигурност от Студената война насам.

Рюте: НАТО ще изтъква ядрените си способности срещу Русия

Но Путин прекара четири плюс години в демонстриране защо Европа може да се нуждае от повече защита. Сега той до такава степен злоупотреби с ядрената заплаха, че съседите му все повече намират смелост да отвърнат на блъфа му.

Нужно е само едно

През септември 2022 г. руските сили бяха разгромени около Харков и се намираха под сериозен натиск в Херсон. Путин предупреди, че Русия ще използва „всички налични оръжейни системи“, за да се защити.

„Това не е блъф“, заяви той. За един път това може и да не е било блъф.

Джордж Перкович, експерт по ядрено възпиране и старши сътрудник в Програмата за ядрена политика на Фондацията „Карнеги“ за международен мир, определя септември-октомври 2022 г. като единствения период от войната, в който ядрените предупреждения на Русия са представлявали реална, спешна заплаха.

Прихванати руски военни комуникации показаха, че висши офицери са обсъждали възможна употреба на ядрено оръжие, а американското разузнаване тайни предупреди Джо Байдън, че при екстремен сценарий, при който руските линии се сринат и контролът на Москва върху Крим бъде застрашен, вероятността Путин да прибегне до ядрено оръжие е била петдесет на петдесет.

Защитните бариери сега са по-тънки. Русия разшири ядрената си доктрина през ноември 2024 г., увеличавайки обстоятелствата, при които би могла да обмисли използването на бомбата. Нов СТАРТ - последният договор, налагащ правно обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на САЩ и Русия - изтече на 5 февруари. За първи път от повече от половин век двете страни действат без правно обвързващи ограничения върху тези арсенали.

Ако Путин стигне до извода, че заплашителните речи и острите изявления чрез медиите и други правителствени служители вече не са достатъчни да влияят на западните правителства, той може да реши, че се нуждае от по-силен сигнал.

Списъкът с потенциални ходове е дълъг: необичайно ядрено учение, повишени нива на тревога, явно прегрупиране на сили, способни да носят ядрено оръжие, или най-сериозното - бойни глави, които се изваждат от сигурни складове към техните носители. Това са видът физически подготовки, които трябва да накарат всеки да се замисли два пъти.

Но след повече от четири години пресичане на руски червени линии само за да гледат как Москва ги изтрива и чертае отново все по-назад, западните правителства стават все по-добри в това да разграничават ядрения театър на Путин от реалната ядрена заплаха.

Най-мощната ядрена бомба е тази, която Путин може да взриви във въображението на своя съперник. Поне вече никой не натиска въображаемия червен бутон вместо него.