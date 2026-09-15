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„Никой няма да ме убие“: Зловещият край на мафиотския бос Кармайн „Лило“ Галанте

Галанте се издига в семейство Бонано, превръща хероина в основа на мафиотската си империя и е застрелян в ресторант в Бруклин

15 септември 2026, 10:48
Мафия
Илюстративно изображение   
  • Кармайн „Лило“ Галанте се издига в семейство Бонано и се превръща в ключова фигура в трафика на хероин от Сицилия през Канада към САЩ, като разчита на сицилиански „Зипс“ за охрана и силови операции.
  • След освобождаването си от затвора през 1974 г. Галанте завзема контрола над семейство Бонано, разширява наркоимперията си и започва да се стреми към ролята на „бос на босовете“, предизвиквайки останалите мафиотски семейства.
  • На 12 юли 1979 г. 69-годишният Галанте е застрелян в ресторант в Бруклин заедно с двама свои приближени; убийството е свързвано с решението на мафиотската Комисия да го отстрани заради прекомерната му власт и амбиции.

Прочут със своята безмилостност, Кармайн „Лило“ Галанте става известен най-вече като организатор на търговията с хероин и заради зловещата гангстерска екзекуция, сложила край на властта му, пише All That's Interesting.

На 21 февруари 1910 г. в жилищна сграда в Източен Харлем се ражда един от най-известните гангстери на XX век. Кармайн Галанте е син на сицилиански имигранти от крайбрежното градче Кастеламаре дел Голфо. Съдбата му е да се превърне в легенда на мафията.

  • Кармайн Галанте: „Невропатична, психопатична личност“

Роден в Ню Йорк на 21 февруари 1910 г. под името Камило Кармайн Галанте, той проявява престъпни наклонности още от ранна възраст и на 10 години е изпратен в поправително училище. Като тийнейджър работи на различни места, включително в цветарски магазин, транспортна компания, както и на пристанището като докер и сортирач на риба.

Всичко това обаче е само прикритие за истинското му призвание - мафиот. Сред престъпленията, които му се приписват, са нелегална търговия с алкохол, нападения, грабежи, изнудване, хaзaрт и убийства.

Първото значимо убийство, за което Галанте е заподозрян, е извършено на 15 март 1930 г., когато полицай е убит по време на обир на пари за заплати. Галанте не е подведен под отговорност поради липса на доказателства. На Бъдни вечер същата година той и други членове на бандата се опитват да отвлекат камион, но попадат в престрелка с полицията. Галанте случайно ранява шестгодишно момиче.

Кармайн Галанте излежава присъда в затвора „Синг Синг“, където през 1931 г. е прегледан от психиатър. Според досието му във ФБР:

„Той има умствена възраст 14½ години и коефициент на интелигентност 90. Той… не познава актуални събития, обичайни празници или други общоизвестни неща. Диагностициран е като невропатична, психопатична личност, емоционално безразлична и апатична, с лоша прогноза.“

Психиатърът отбелязва също, че Галанте проявява ранни признаци на гонорея.

  • Наемен убиец за Мусолини

Кармайн Галанте е освободен условно през 1939 г. По това време започва да работи за престъпното семейство Бонано, чийто ръководител Джоузеф „Бананите“ Бонано също произхожда от Кастеламаре дел Голфо. Галанте остава лоялен на Бонано през цялата си кариера.

През 1943 г. Галанте извършва деянието, което го издига от обикновен гангстер до звезда на мафията.

По това време босът Вито Дженовезе бяга в Италия, за да избегне обвинения в убийство. Там Дженовезе се опитва да спечели благоразположението на италианския фашистки премиер Бенито Мусолини, като нарежда убийството на Карло Треска, издател на анархистки вестник в Ню Йорк, който остро критикува диктатора.

На 11 януари 1943 г. Галанте според твърденията извършва убийството, вероятно по нареждане на заместника на Бонано Франк Гарофало, който също е бил обиден от Треска. Галанте никога не е обвинен поради липса на доказателства. Полицията успява единствено да го свърже с изоставен автомобил, открит близо до мястото на убийството. Въпреки това ликвидирането на Треска затвърждава репутацията на Галанте като изключително жесток човек.

През 1945 г. Галанте се жени за Хелън Марули. По-късно двамата се разделят, но никога не се развеждат. По-късно Галанте заявява, че не се е развел с нея, защото е „добър католик“. В продължение на 20 години той живее с любовницата си Ан Аквавела, която му ражда две от петте му деца.

  • Кармайн Галанте става заместник-бос на семейство Бонано

До 1953 г. Кармайн Галанте се издига до заместник-бос на семейство Бонано. По това време получава прякорите „Пурата“ и „Лило“, като „Лило“ е сицилиански жаргон за пура. Той рядко е виждан без пура в устата.

Най-голямата му ценност за организацията на Бонано е трафикът на наркотици, особено хероин. Галанте говори различни италиански диалекти и владее свободно испански и френски. Той ръководи наркобизнеса на семейството в Монреал, откъдето се организира контрабандата на т.нар. хероин от „Френската връзка“ от Франция към Съединените щати.

От 1953 до 1956 г. Галанте прекарва времето си в Канада, организирайки операцията с наркотиците. Той е заподозрян за няколко убийства, включително на куриери на наркотици, които са действали твърде бавно. В крайна сметка Канада депортира Галанте обратно в Съединените щати.

  • Хероинът и „Зипс“

През 1957 г. Джоузеф Бонано и Кармайн Галанте организират среща на различни мафиотски босове и гангстерски лидери, сред тях и легендарният Лъки Лучано, в хотел „Гранд Хотел дез Палмс“ в Палермо, Сицилия. На срещата е постигнато споразумение сицилианската мафия да вкарва хероин в САЩ, а семейство Бонано да го разпространява.

Галанте набира сицилианци от родния си край, известни като „Зипс“, жаргонно название с неясен произход, които да изпълняват ролите на негови бодигардове, наемни убийци и силоваци. Галанте се доверява повече на „Зипс“, отколкото на родените в Америка гангстери, решение, което в крайна сметка ще му струва живота.

През 1958 г., а след това отново през 1960 г., Галанте е обвинен в трафик на наркотици. Първият процес срещу него през 1960 г. завършва с прекратяване на делото, след като председателят на съдебните заседатели мистериозно пада в изоставена сграда и си чупи гърба. „Нямаше никакво съмнение, че е бил бутнат“, заявява Уилям Тенди, бивш помощник на федералния прокурор на САЩ.

След втори процес през 1962 г. Галанте е признат за виновен и осъден на 20 години във федерален затвор. По това време той е на 52 години и изглежда, че кариерата му е приключила. Но Галанте започва да крои планове за грандиозно завръщане.

  • Завръщането на Кармайн Галанте

Докато Галанте е в затвора, босът на мафията Джо Бонано е принуден да се оттегли от Комисията, сенчестия орган, който определя правилата на американската мафия, заради заговор срещу останалите престъпни семейства.

Когато Галанте е освободен условно през 1974 г., той заварва начело на организацията Бонано само временен ръководител. Галанте завзема контрола над семейството с бърз преврат.

Кармайн Галанте разширява още повече търговията с наркотици, докато подготвя война срещу съперниците си. Той изпитва особено презрение към семейство Гамбино и неговия бос Карло Гамбино заради дългогодишното съперничество с Бонано, както и заради опитите им да навлязат в наркоимперията на семейство Бонано.

Според сведения Галанте печели милиони долари дневно, но е прекалено самоуверен и демонстративен. Той се разхожда по улиците на Малката Италия като аристократ и според твърденията нарежда убийствата на осем членове на семейство Гамбино, за да затвърди властта си над търговията с наркотици.

„От времето на Вито Дженовезе не е имало по-безмилостен и по-страховит човек“, заявява лейтенант Ремо Франческини, ръководител на отдела за разузнаване за организираната престъпност към полицията на Ню Йорк. „Останалите са мед; той е чиста стомана“, казва Франческини.

Останалите мафиотски семейства започват да се страхуват от стремежа му към власт. Става ясно каква е крайната цел на Галанте, когато той се хвали пред свой приближен, че се превръща в „боса на босовете“, с което отправя пряка заплаха към самата Комисия.

Дори след като през 1977 г. „Ню Йорк Таймс“ публикува разследване за възхода му като мафиотски бос и за интереса на ФБР към него, Галанте е толкова уверен във властта си, че не си прави труда да носи оръжие. Той казва на журналист: „Никой никога няма да ме убие, не биха посмели. Ако искат да ме наричат бос на босовете, добре.“

Комисията решава, че Галанте трябва да бъде отстранен, и нарежда убийството му. Дори се твърди, че Джо Бонано е дал съгласието си.

  • Обяд в „Джо и Мери“

В четвъртък, 12 юли 1979 г., Кармайн Галанте посещава „Joe & Mary’s“, италиански ресторант на авеню „Никърбокър“ в квартал Бушуик, Бруклин, собственост на неговия приятел Джузепе Турано. Той обядва с Турано в осветения от слънцето двор на ресторанта, без да се вижда оръжие.

Скоро към тях се присъединяват приятелят им 40-годишният Леонард Копола и двама „Зипс“, Балдесаре Амато и Чезаре Бонвентре. В 14:45 ч. в заведението влизат трима мъже със ски маски.

Само след секунди Галанте е „отхвърлен назад от силата на изстрел с пушка, който го улучва в горната част на гърдите, и от куршуми, които пронизват лявото му око и надупчват гърдите му“. По това време той е на 69 години.

Турано и Копола също са простреляни в главата и умират. Амато и Бонвентре остават невредими, смята се, че са помогнали за организирането на убийството.

„Ню Йорк Поуст“ публикува на първа страница зловеща снимка от местопрестъплението: мъртвият Кармайн Галанте лежи проснат, а последната му пура все още виси от устата му.

Над снимката има само една дума: „АЛЧНОСТ!“

Източник: All That's Interesting    
Кармайн Галант Мафия Семейство Бонано Трафик на хероин Организирана престъпност Гангстер Ню Йорк Комисията Зипс Убийство
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