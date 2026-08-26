Бюджет, ВСС и реформи: Какви са приоритетите на партиите за новия парламентарен сезон

П риемането на бюджета за 2027 г. и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) са сред основните приоритети за управляващи и опозиция през новата пленарна сесия. Това стана ясно от изказванията на парламентарните групи при официалното откриване на есенната сесия на 52-рото Народно събрание.

Депутатите се връщат на работа: ВСС и бюджетът за 2027 г. сред ключовите задачи

Заседанието беше открито от председателя на парламента Михаела Доцова.

„Откривам първото редовно пленарно заседание на Втората сесия на 52-рото Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа“, заяви тя.

След приемането на седмичната програма представителите на парламентарните групи представиха приоритетите си за новия политически сезон.

Управляващите: Нов ВСС и изпълнение на управленската програма

Петър Витанов от „Прогресивна България“ посочи избора на нов състав на ВСС като една от основните задачи пред парламента. По думите му трябва да бъде постигнат широк консенсус около избора на „почтен“ състав като първа стъпка към съдебна реформа.

Сред останалите приоритети на управляващите той посочи достъпното здравеопазване, ревизирането на размера на концесионните такси, както и намаляването на броя и възнагражденията на бордовете на държавните предприятия.

„Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона“, заяви Витанов.

Той увери, че „Прогресивна България“ няма да допуска „лобистки текстове“, представяни като мерки в обществен интерес или използвани за партийна пропаганда преди изборите.

ГЕРБ-СДС: От конструктивна към критична опозиция

От ГЕРБ-СДС заявиха, че ще засилят критиките си към правителството.

Тома Биков посочи, че през първите 100 дни от управлението партията е проявила политическа толерантност, но през новата сесия това вече няма да бъде възможно.

„Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим“, заяви той.

По думите му парламентарната група ще премине от режим на „конструктивна опозиция“ към „критична опозиция“, която ще посочва грешките на кабинета.

ДПС: Качество на живот и подкрепа за семействата

Айтен Сабри от ДПС заяви, че партията ще продължи да подкрепя решения, които са в интерес на гражданите и съответстват на досегашната геополитическа ориентация на България.

Сред приоритетите тя посочи повишаването на качеството на живот и жизнения стандарт, гарантирането на продоволствената сигурност, преодоляването на социалните и регионалните неравенства, както и подкрепата за младите хора, семействата и децата.

Сред останалите цели на партията са съхраняването на традициите и българската култура и подобряването на качеството на образованието.

ПП-ДБ: „Не виждаме големите реформи“

От „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ отправиха остри критики към управлението и заявиха, че през първите 100 дни не са били предприети очакваните реформи.

Надежда Йорданова от ДБ заяви, че този период е достатъчен, за да бъде оценена посоката на управление.

„Ключовият въпрос е: демонтира ли новата власт завладяната държава или се прегрупира в рамките на стария модел“, каза тя, цитирана от БНР.

Според Йорданова зад обещанията на управляващите се виждат „повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи“, както и кадрови промени вместо премахване на съществуващи зависимости.

Николай Денков от ПП също отправи критики към управляващите.

„Колеги от „Прогресивна България“, времето на лъжите и кухия оптимизъм свърши. Грозната истина е, че олигархията не е преборена, няма наказани престъпници, цените продължават да растат, а зимата наближава“, заяви Денков.

Той посочи, че управляващите носят „цялата власт и пълната отговорност“ и предупреди, че ако резултатите не са убедителни, „зимните месеци ще станат много, много горещи“.

„Възраждане“: България губи суверенитета си

Критики към управлението отправи и лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Според него управленската програма съдържа твърде много общи формулировки на фона на ситуацията в страната.

„Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която имаше обаче само много общи приказки, които са много притеснителни на фона на това, което виждаме като катастрофална ситуация в нашата държава“, заяви Костадинов.

Той допълни, че според него България „губи своя суверенитет постоянно и системно“ и че държавата „съществува по инерция“.

Новият парламентарен сезон се очертава да бъде белязан както от подготовката на бюджета за 2027 г., така и от предстоящите решения по съдебната реформа и избора на нов състав на ВСС, на фона на сериозно политическо противопоставяне между управляващи и опозиция.