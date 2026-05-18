МРРБ спира плащанията по "старата методика" за строителни проекти

М РРБ ще спре всякакви плащания за строителство по старата методика. Това обяви регионалният министър Иван Шишков в ефира на NOVA.

Той обясни, че на 15 декември 2025 г. тогавашното правителство е взело решение за нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията. „В един момент обаче се появява индексация на авансите. И онези пари, раздавани за „Хемус”, сега се бяха приготвили да ги индексират. Сумата беше около 1 милиард лева. Но това е само за „Хемус”. Имаме по същия начин аванс за пътя от Монтана към Видин. Там ситуацията е сходна. Отново няма път”, коментира Шишков.

Така по думите му МРРБ няма да даде парите, които е трябвало да бъдат дадени сега. „Спряхме ги и спираме всякакви плащания по тази методика. Когато даваш аванс и нямаш готовност да започнеш да строиш, е едно. Когато даваш аванс и имаш възможност да започнеш да строиш на другия ден - е съвсем различно”, коментира Шишков.

Той е наредил проверка на мястото на магистрала „Хемус”, където беше заснето наводнение. Видеото беше пуснато от бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна - Николай Попов.

Участъкът е пуснат в експлоатация в края на миналата година. „Това не е лошо техническо решение, а незаконосъобразно. Тази канавка не ѝ е мястото там. Не знам дали проектът е сгрешен, или имаме грешка в изпълнението, но не може по този начин”, каза Шишков. Мястото ще бъде коригирано, защото в момента е опасно.

Шишков обясни, че за 4 години са били предвидени около 4 млрд. лева за поддръжка на пътната мрежа. „В момента са похарчени почти всички пари. В рамките на 2 години”, каза Шишков. Обясни още, че има дисбаланс – голяма част от тези пари са дадени в определени райони. Анализът сочи, че най-лошите пътища са в Северозападна България, именно там били дадени и най-малко пари.

  • Какво предстои да се построи?

Шишков увери, че ще се работи по магистралите „Струма” и „Хемус”, по пътя от Монтана до Видин.

„Аз съм го казвал много пъти, а „Прогресивна България“ го има и в програмата - ще направим тунел под Петрохан. Ще дадем тласък да се строят включително магистрала „Черно море”, магистралата от Русе към Маказа, магистрала „Рила”, каза Шишков. 

„Част от тези магистрали, които в момента ги няма на картата, първо ще ги проектираме и после ще ги направим с публично-частно партньорство”, допълни Шишков.

Той обясни, че на пътя Пампорово-Смолян трябва да бъде изградено инженерно мостово съоръжение, защото свлачището е огромно. „Ако тръгнем да го укрепваме, тогава времето става изключително дълго, защото това означава подробни планове, отчуждаване, влизане в чужди територии. Мостът е най-бързото решение”, смята Шишков.

Източник: NOVA    
