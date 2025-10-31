България

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Предложението беше внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало"

31 октомври 2025, 14:00
Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България
Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка
ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ
Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим

Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим
Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост
Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"
Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив
Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

П арламентарната комисия по бюджет и финанси подкрепи предложението внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало" за ограничаване износа на дизел и авиационно гориво. 

"Имаме гориво за много месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата, които ние в България съхраняваме", мотивира предложението председателят на комисията  Делян Добрев.

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

В проекта на решение се дава възможност на директора на Агенция "Митници" да разрешава износа на определени продукти при конкретно посочени обстоятелства. Бюджетната комисия подкрепи и  предложението на Цончо Ганев от "Възраждане" парламента да има възможност в 7-дневен срок да спира подобен износ.

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Последваха реакции в кулоарите на парламента.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" подчерта, че част от мотивите за решението са с гриф "секретно".

"Тази мярка е разумна при определени условия, които не знам дали съществуват, тъй като беше внесена в много спешен порядък и правителството не дойде да обясни. Второ, половината резерв на България се държи извън страната. Ние имахме законодателно предложение 100% да е в страната. След това ГЕРБ и ДПС го върнаха обратно - 50% от резерва само да е в страната и тук е много важно правителството да каже, че е говорил с другите държави-членки и че те няма да наложат ответни мерки. Тоест, ние ще можем да ползваме резерва в пълен обем, защото той ще трябва да дойде от чужбина в България", коментира той.

Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че настояват за спешно изслушване по темата на закрито заседание на НС.

"И сега на пожар, без никаква подготовка, след като е станало ясно, че в последните дни има засилен износ на горива в България и след като цяла седмица ни уверяваха, че всичко е наред, в последния момент, в 12 без 5 извънредно се включва точка в работата на Народното събрание и се гласува тази забрана", каза той, цитиран от БНР.

С подобно предложение излязоха и от МЕЧ.

"Това нещо няма да спаси ситуацията, за това нещо политическа партия МЕЧ предупреди още преди 9 месеца и всички вие много добре сте запознати за нашето предложение за инвестиционно решение на Министерски съвет за придобиване на рафинерията в България. МЕЧ настоява за незабавно изслушване на председателя на ДАНС, на министър-председателя, на ресорните министри, защото ситуацията е изключително критична", аргументира предложението депутатът Красимир Манов. 

Източник: БНР    
дизел авиационно гориво износ бюджетна комисия
Последвайте ни
Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

"Пълзящ авторитаризъм": Тъмната страна на управлението на Зеленски

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Настроението на котките влияе ли се от времето

Настроението на котките влияе ли се от времето

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Свят Преди 22 минути

ФБР арестува множество лица в Мичиган

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 45 минути

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

Свят Преди 1 час

35-годишната принцеса Юджини беше заснета в Париж, а принцеса Беатрис,бе забелязана в Саудитска Арабия

<p>Секси, млад и хомосексуален:&nbsp;Кой е Роб Йетен</p>

Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия

Свят Преди 1 час

Политическият възход на 38-годишния лидер на D66 е забележителен - от петото място до върха на нидерландската политика за по-малко от две години

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Свят Преди 1 час

САЩ изпратиха толкова много военни кораби в Карибския басейн, че едва ли става дума само за борба срещу наркомафията

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Свят Преди 2 часа

Първата дама не се маскира, но добавя деликатен намек към популярния англосаксонски празник чрез гардероба си

Снимката е илюстративна

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Свят Преди 2 часа

Причината - ниско ниво на водите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

Любопитно Преди 2 часа

23-годишната поп звезда използва речта си при приемането на отличието „Музикален новатор“, за да призове милиардерите да поделят богатството си

Флагът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 2 часа

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

България Преди 2 часа

Лошата новина, по думите на бившия финансов министър, е, че лидерът на ГЕРБ "е учил урока само наполовина"

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Любопитно Преди 2 часа

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

Любопитно Преди 2 часа

Изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи отговори кратко: "Да, били сме на Луната преди... 6 пъти!"

Г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор

Това ли е дъното за г-н Андрю, доскоро известен като „принц“

Любопитно Преди 3 часа

Дворецът се надява най-накрая да сложи край на безкрайния нефтен разлив от лоши новини около Андрю

Снимката е илюстративна

Взрив в близост до бензиностанция в Германия, има тежко ранени

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия

Семейство Тръмп посрещна свои двойници в Белия дом

Семейство Тръмп посрещна свои двойници в Белия дом

Любопитно Преди 3 часа

Започва Black Friday на Flip.bg

Започва Black Friday на Flip.bg

Технологии Преди 3 часа

Кампанията ще продължи цял месец, с големи отстъпки на вече ниски цени и над 20 0000 продукта, включени в предложенията

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Енджи Касабие: Егоизъм е да искаш да имаш дете на всяка цена

Edna.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Байерн промотира още един голям талант, но първо трябва да го запази

Gong.bg

Илиян Филипов надъха Ботев за дербито: Това не е просто мач, а битката за Пловдив

Gong.bg

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Nova.bg

Предлагат България превантивно да спре износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg