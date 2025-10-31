Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

П арламентарната комисия по бюджет и финанси подкрепи предложението внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало" за ограничаване износа на дизел и авиационно гориво.

"Имаме гориво за много месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата, които ние в България съхраняваме", мотивира предложението председателят на комисията Делян Добрев.

В проекта на решение се дава възможност на директора на Агенция "Митници" да разрешава износа на определени продукти при конкретно посочени обстоятелства. Бюджетната комисия подкрепи и предложението на Цончо Ганев от "Възраждане" парламента да има възможност в 7-дневен срок да спира подобен износ.

Последваха реакции в кулоарите на парламента.

Асен Василев от "Продължаваме промяната" подчерта, че част от мотивите за решението са с гриф "секретно".

"Тази мярка е разумна при определени условия, които не знам дали съществуват, тъй като беше внесена в много спешен порядък и правителството не дойде да обясни. Второ, половината резерв на България се държи извън страната. Ние имахме законодателно предложение 100% да е в страната. След това ГЕРБ и ДПС го върнаха обратно - 50% от резерва само да е в страната и тук е много важно правителството да каже, че е говорил с другите държави-членки и че те няма да наложат ответни мерки. Тоест, ние ще можем да ползваме резерва в пълен обем, защото той ще трябва да дойде от чужбина в България", коментира той.

Ивайло Мирчев от ДБ обяви, че настояват за спешно изслушване по темата на закрито заседание на НС.

"И сега на пожар, без никаква подготовка, след като е станало ясно, че в последните дни има засилен износ на горива в България и след като цяла седмица ни уверяваха, че всичко е наред, в последния момент, в 12 без 5 извънредно се включва точка в работата на Народното събрание и се гласува тази забрана", каза той, цитиран от БНР.

С подобно предложение излязоха и от МЕЧ.

"Това нещо няма да спаси ситуацията, за това нещо политическа партия МЕЧ предупреди още преди 9 месеца и всички вие много добре сте запознати за нашето предложение за инвестиционно решение на Министерски съвет за придобиване на рафинерията в България. МЕЧ настоява за незабавно изслушване на председателя на ДАНС, на министър-председателя, на ресорните министри, защото ситуацията е изключително критична", аргументира предложението депутатът Красимир Манов.