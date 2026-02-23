България

Протести във Верона срещу Олимпиадата Милано - Кортина заради екологичните щети

23 февруари 2026, 07:08
Рязка промяна във времето: От слънчев понеделник към дъждовен вторник

Посланикът на Украйна: Искаме мир, не унижение

Братът на убитата Евгения: Усещането е като за второ убийство

Петокласници пострадаха след употреба на никотинови паучове в София

Важно за българите на Острова: Кой рискува да не бъде допуснат до полет?

След снеговалежите: Обрат във времето днес

10 см сняг в София, 81 снегопочистващи машини остават на терен

Кметът на Бистрица поиска охрана след палежа на имуществото му

С тотици излязоха по улиците на Верона в неделя вечерта, часове преди церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, за да демонстрират срещу скъпите жилища и екологичните проблеми, свързани с Олимпиадата в Италия, предаде Ройтерс.

Митингът под наслов „Олимпиада? Не, благодаря“ беше организиран от университетски групи и асоциации, които се противопоставят на провеждането на събитие, което според тях унищожава горите, залива с бетон земята и задълбочава социалното неравенство.

Тук сме за да се защитим от спекулативни повишения на цени и от невъзможните разходи за посещение на събитията, каза 76-годишната протестираща Джанина Дал Боско.

Билетите за церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри, която се състоя в неделя вечер в римския амфитеатър „Арена ди Верона“ във Верона, струваха от 950 евро (1120 долара) до 2900 евро.

На транспарант протестиращите във Верона бяха написали: „По-малко игри за малцина, повече домове за всички“.

Тридесет и четири годишната Франческа, която е пристигнала от Виченца, на около 60 км (40 мили) от Верона, заяви, че пейзажът е бил „обезобразен“ от новите олимпийски съоръжения.

„Построили са бетонни чудовища като пистата за бобслей, която няма да служи за нищо“, каза тя и добави: „Бяха изразходвани публични средства, които можеха да бъдат използвани за хидрогеоложка безопасност и жилищни планове“.

Някои от протестиращите развяваха палестински знамена, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА,     
