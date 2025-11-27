Свят

Шон "Диди" Комбс и Луиджи Манджионе посрещат Деня на благодарността с празнична вечеря

Някои американски затвори предлагат специално меню за празниците - с предястия, гарнитури и десерти

27 ноември 2025, 13:23
Д енят на Благодарността е един от най-важните американски празници и дори затворниците участват в традиционната вечеря, а сред тях тази година са и Луиджи Манджионе, Шон "Диди" Комбс и Гилейн Максуел, дългогодишна партньорка на Джефри Епстийн, предаде New York Post.

Тримата прочути престъпници ще имат възможността да се насладят на празнична вечеря в четвъртък, 27 ноември, в три федерални затвора, които предлагат специално меню за Деня на Благодарността. 

Затворът "Метрополитен център за задържане" в Бруклин — където се намират Манджионе, Хауърд Рубин, осъден за изтезание на десетки модели, както и братята Тал и Орън Александър - ще сервира печено пуешко с картофено пюре и грейви, потвърдиха от съоръжението пред The Post.

Затворът "Федералното поправително заведение Форт Дикс" в Ню Джърси — където Шон „Диди“ Комбс излежава четиригодишна присъда за сексуален трафик- предлага печено пуешко, царевичен хляб, печен сладък картоф, картофено пюре, грейви, пълнозърнест хляб и плодове или празничен десерт.

"Федералният затворнически лагер Брайън" в Тексас — където се намират Максуел, мошеничката от „Истинските домакини на Солт Лейк Сити“ Джен Шах и измамничката от корпорацията Theranos Елизабет Холмс — предлага най-много възможности за Деня на Благодарността, включително царевичен хляб, печено пуешко,шунка, картофено пюре, зелен фасул, хлебчета, сос от боровинки, грейви и пайове.

Всички институции ще предлагат и вегетариански ястия, като зеленчуци на тиган, тофу и соево пиле със зеленчуци. 

Манджионе, на 27 години, очаква процес по федерални и държавни обвинения, свързани с убийството на здравния ръководител Брайън Томпсън в Манхатън на 4 декември. Той твърди, че е невинен и може да получи смъртно наказание, ако бъде осъден по федералните обвинения.

Затворът в Бруклин, в който е задържан той, е прочут с лошите си условия в миналото, като постоянни аварии на електрическото захранване и храна с червеи.

Комбс, на 56 години, излежава 50-месечна присъда, с планирано освобождаване на 4 юни 2028 година. Той беше осъден през юли за две обвинения за транспорт на проститутки, но беше оправдан за по-сериозните обвинения в трафик на хора по време на дългия му процес.  

Междувременно, Максуел е в затвор, който предлага много удобства, като кучета-помощници, фитнес, йога, музикални програми и социални и културни събития. 

През октомври Максуел, на 63 години, загуби опита си да накара Върховния съд да разгледа апела й за присъдата й. Тя е излежава 20-годишна присъда по обвинения за подготовка и сексуално малтретиране на млади жени по настояване на Епстийн. 

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
