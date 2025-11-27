България

СОС отново не прие административната реформа на кмета Васил Терзиев

Той от своя страна обяви, че ще внесе доклада си в общината трети път

27 ноември 2025, 13:13
Източник: БТА

А дминистративната реформа на кмета Васил Терзиев и днес не беше приета от Столичния общински съвет. Аргументите му не бяха уважени от съветниците, които обявиха за незаконосъобразно предложението му за нова структура.

Столичният кмет обяви, че ще внесе доклада си за реформа в общината трети път.

Терзиев предлага нов зам.-кмет по Градско планиране и развитие

"На един кмет е нужно да му се даде подкрепа, когато той я поиска. В случая аз съм я поискал вече, ясен съм бил, че това не е някакъв политически акт, не е това, което те казват, че съм искал да се правя на жертва, защото структурата няма да мине. Нямаше тогава и да слушам внимателно, и да нанасям промени, и да я вкарвам, ще я вкарам вече за трети път, тоест целта ми е да имам инструмент да мога, да имам една по- ефективна община, с която със същия ресурс да мога да създавам повече блага за този град", коментира Васил Терзиев, цитиран от БНР.

Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

Докладът относно промяна в структурата и числеността на администрацията на Столична община с вносител кметът на София Васил Терзиев беше разгледан за втори път на редовно заседание на Столичния общински съвет (СОС) в четвъртък.

Ключова промяна, която предлага Терзиев, е създаването на позицията "заместник-кмет по градоустройство". Докладът предвижда още преразпределение на дирекции и отдели в администрацията и създаване на специализирани звена за ключови направления, сред които Дирекция "Вътрешен одит", Служител по сигурността на информацията, Отдел "Инспекторат за противодействие на корупцията", Дирекция "Стратегически комуникации и PR" и Дирекция "Кабинет на кмета".

Източник: БНР, БТА/София Господинова    
СОС Терзиев административна реформа
