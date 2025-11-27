България

Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година

Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели

27 ноември 2025, 12:50
Българите пътуват ударно в чужбина: Ръст от 15% за година
Източник: iStock/GettyImages

П ътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2025 г. са 829.3 хил., или с 15.0% повече от октомври 2024 г. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Данните са на НСИ, цитирани от Агенция „Фокус“.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 233.6 хил., Гърция – 179.4 хил., Сърбия – 70 хил., Румъния – 69.4 хил., Германия – 58 хил., Република Северна Македония – 29 хил., Италия – 27.8 хил., Австрия – 25.3 хил., Обединено Кралство – 22.3 хил., Испания – 13.4 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия – 41%,

следвани от пътуванията с други цели – 40%, и тези със служебна цел – 19%.

През октомври 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 956.7 хил., или с 0.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията с цел почивка и екскурзия – с 3.4% и тези със служебна цел – с 2.0%, докато тези с други цели намаляват с 2.5%. Транзитните преминавания през страната са 32.2% (308.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54% от общия брой чужди граждани

и достига 516.3 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 36.3%, Гърция – 22%, и Германия – 13.3%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 361.9 хил., или 37.8% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция – 177.3 хил., или 49.0% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния – 187.5 хил., Турция – 177.3 хил., Гърция – 113.7 хил., Германия – 68.7 хил., Украйна – 67.2 хил., Сърбия – 56.8 хил., Република Северна Македония – 36.9 хил., Полша – 23.1 хил., Италия – 17.4 хил., Франция – 15.8 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели – 46.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 38.5%, и тези със служебна цел – 15.4%.

Източник: Агенция "Фокус"    
пътувания на българи в чужбина посещения на чужди граждани в България статистика на пътуванията октомври 2025 цели на пътуванията почивка и екскурзия служебни пътувания топ дестинации българи топ страни по произход България данни на НСИ
