Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора

Те ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол

27 ноември 2025, 14:16
Изграждат пет нови центъра за настаняване на възрастни хора
Източник: iStock photos/Getty images

В пет общини ще се изградят нови места за настаняване на възрастни хора. Това съобщи на брифинг социалният министър Борислав Гуцанов. Новите домове ще са в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол.

Гуцанов: Ремонтират се всички домове за възрастни хора в страната

До тази инициатива се стига след разкриването на нелегални домове в страната, посочи министърът. За разкриването на новите места са отпуснати 260 000 лв. Капацитетът е за над 100 души, каза министърът.

"Започнахме извеждането на хора от т.нар. домове на ужасите. Отнехме 18 лиценза, прекратихме 84 лиценза, закрихме 15 нелегални дома", обобщи Гуцанов.

Разкриха още един нелегален дом за възрастни хора, извеждат 25 души в тежко състояние

В България има 81 държавни дома за възрастни хора, в които се прави ремонт. Те са с общ капацитет от 5593 места. Има още 61 дома за хора със специфични нужди с капацитет за 4395 места, каза министърът. За да можем да осигурим нуждите на капацитет, изпратих писмо до всички общини, като 118 кметове се отзоваха с 238 предложения за сгради, които могат да се превърнат в домове за възрастни хора, припомни той.

„Домовете на ужасите”: Над 400 възрастни са изведени от тях за 2 месеца

Подборът на подходящите общини и сгради за извършването на конкретната социална услуга е направен от Агенцията за качество на социалните услуги .

По думите на министъра усилията са за това възрастните хора да има къде да изживеят спокойно старините си.

Заедно с министъра бяха и трима кметове и един зам.-кмет на избраните общини. Липсва само кметът на Дългопол, тъй като там трябва още малко ремонти да се извършат, преди да бъде откри домът, поясни Гуцанов.

Пореден "дом на ужасите": Откриха болни възрастни в тежко състояние

Кметът на община Ружинци Александър Александров каза, че ще бъде разкрита социална услуга за хора с деменция. Капацитетът на дома е за 15 души.

Кметът на община Николаево Константин Костов заяви, че след около 10 дни ще бъде открит център за възрастни лица в нетрудоспособна възраст без физически увреждания.

Изясняват чия собственост е новооткритият нелегален "дом на ужасите"

Кметът на Брегово Илиян Бърсанов посочи, че новата социална услуга ще е дом за стари хора без увреждания, като капацитетът е за 16 възрастни. Домът е основно ремонтиран и е готов да приеме първите потребители, посочи той.

Зам.-кметът на община Самуил – Сами Ариф Сами, каза, че домът ще е за хора с деменция и в него ще могат да се приемат 15 души.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска      
