Лавина падна в ски курорт, има затрупани хора

М ащабна спасителна операция е в ход на ледника Щубай в Тирол, след като няколко любители на зимните спортове бяха затрупани от лавина в четвъртък сутринта, съобщават Der Standard и Kurier, позовавайки се на полицията и Австрийската прес агенция (APA), пише The Local Austria.

Лавината е паднала около 9:25 ч. сутринта

в района на „Rote Piste 9“, близо до секцията Дауншарте на ски курорта над Нойщифт им Щубайтал (област Инсбрук-Ланд). Полицията съобщи на Kurier, че снежната плоча е достигнала маркираната ски писта и открития терен.

Според оператора на кабинковия лифт на ледника Щубай, лавината е била предизвикана от група скиори извън пистите.

Смята се, че няколко души са били в района, когато снежната маса се е отделила

Както полицията, така и операторът съобщиха, че някои от членовете на групата са били видени с активирани лавинни въздушни възглавници, а някои от затрупаните вече са били изкопани.

Към четвъртък сутринта продължава мащабна издирвателна операция,

в която участват множество планински спасителни екипи, няколко хеликоптера и кучета за търсене.

Спешните служби заявиха, че районът се претърсва интензивно, за да се открият евентуални други жертви. Броят на засегнатите хора и точните обстоятелства остават неясни.