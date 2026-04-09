Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

В ече е потвърдена официалната причина за смъртта на голямата холивудска звезда Валери Перин. Според смъртния акт, цитиран от PEOPLE, актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето). В документа се посочва още, че основната причина за фаталния изход е болестта на Паркинсон, с която тя бе диагностицирана през 2015 г.

Почина звездата от „Супермен“ и „Лени“ Валери Перин

Здравните власти в Лос Анджелис уточняват, че деменцията също е допринесла за влошаването на нейното състояние.

Стейси Саутър, близка приятелка на Перин, съобщи за кончината ѝ в понеделник, 23 март, чрез емоционална публикация във Facebook, споделена и на официалната страница на актрисата. Валери Перин си отиде на 82-годишна възраст.

„С дълбока тъга споделям сърцераздирателната новина, че Валери почина“, написа Саутър. „Тя се изправи срещу болестта на Паркинсон с невероятна смелост и състрадание, без нито веднъж да се оплака. Тя беше истинско вдъхновение, което живееше живота си пълноценно – и какъв великолепен живот беше това“, продължи тя, добавяйки: „Светът се усеща по-малко красив без нея в него. Обичам те, Валери. Ще се видим от другата страна. ❤️“

Саутър инициира и кампания в GoFundMe в помощ на погребението на актрисата. Тя сподели, че звездата е „починала мирно в дома си“, заобиколена от любов, точно както е желала.

„След повече от петнадесет години тиха и смела битка срещу Паркинсон и изтощителния есенциален тремор, тази сияйна и жизнерадостна жена най-накрая намери покой“, допълва Саутър.

Саутър е и режисьор на документалния филм „Валери“ (2022), който проследява бляскавата кариера на номинираната за „Оскар“ актриса и ежедневната ѝ борба с болестта.

„Валери ме вдъхнови“, сподели Саутър пред изданието Parkinson's Life през 2022 г. „Тя беше танцьорка в Лас Вегас през неговата златна ера и филмова звезда в Холивуд през 70-те години – последното десетилетие на истинския блясък, обаяние и излишък.“

„Този ​​филм е любовно писмо към нея“, обясни тя. „Не исках тя да бъде забравена. Исках животът и наследството ѝ да бъдат почетени и споделени със света.“

Освен емблематичната си роля като Ийв Тешмахер (приятелката на Лекс Лутор) в „Супермен“ (1978) и „Супермен II“ (1980), филмографията на Перин включва заглавия като „W.C. Fields and Me“, „Електрическият конник“, „Границата“, „Не можеш да спреш музиката“ и „Какво искат жените“. Актрисата получава най-високото признание от критиката с номинация за „Оскар“ за превъплъщението си във филма на Боб Фоси „Лени“.

Валери Перин бе позната на зрителите и от малкия екран с участието си в комедийния сериал „Лео и Лиз в Бевърли Хилс“ (1986), както и с гостуващи роли в хитови поредици като „Homicide: Life on the Street“, „The Practice“, „Уокър, тексаският рейнджър“ и „Трета смяна“.