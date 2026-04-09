Министерство на финансите публикува над 7 хиляди обществени поръчки на стойност 30 млрд. евро

"Целта е всички да имат достъп до тази информация по напълно прозрачен начин", посочи Георги Клисурски

Обновена преди 1 час / 9 април 2026, 11:25
Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен
Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените
БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет
Финансовият министър: Ако има понижение на цените на горивата, то също ще бъде сравнително плавно
Внимание, шофьори! Ограничения на движението за Великденските празници
Спор за цигара прерасна в жесток побой, млад мъж почина
Фирмите за пътна помощ излязоха на протест в София
Накратко: Пазарът на имоти в България се охлажда, продажбите в големите градове с драстичен спад

М инистерството на финансите осигури публичен достъп чрез своя сайт до всички над 7000 активни обществени поръчки в страната, които са на обща стойност над 30 млрд. евро, обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг в сградата на Министерството на финансите в София.

По думите му по този начин цялото общество ще има достъп до тази информация и ще може да осъществява граждански контрол и мониторинг над публичните разходи.

Клисурски уточни, че информацията по някои от обществените поръчки е обобщена, тъй като съществуват основания за ограничаването на нейната публичност, давайки пример с договори, свързани с отбраната на страната, НАТО и др.

По думите му по около 6000 обществени поръчки вече има сключени договори.

Служебният министър на финансите каза, че всички министри и ръководители на обществен ресурс са призовани да проверят тези обществени поръчки и при наличие на съмнения по тях договорите да бъдат прекратени.

"От общата стойност на обществените поръчки от над 30 млрд. евро, вече разплатените аванси възлизат на над 4,4 млрд. евро", съобщи той, добавяйки, че по-голямата част от тях са по договорите, свързани с доставката на самолетите F-16 и изграждането на автомагистрала "Хемус".

Клисурски обобщи, че има над 140 обществени поръчки, за които авансовото плащане надхвърля 50 на сто от стойността на целия договор и над 330, където то е над 20 на сто от стойността на договора.

Министърът подчерта, че предоставянето на публичния достъп до тези данни е в унисон с принципите на прозрачното управление и цели повишаване на доверието на гражданите и обществото в институциите.

Той уточни, че Агенцията по обществените поръчки принципно публикува тази информация, като Министерството на финансите прави достъпа до нея по-лесен.

Клисурски заяви, че по 62 обществени поръчки вече е разпоредил финансова инспекция.

По думите му анализ на публичните разходи с цел оптимизирането им би позволил при изготвянето на редовния бюджет за тази година да се спазят изискванията за ограничаване на дефицита в рамките на 3 на сто от брутния вътрешен продукт.

Клисурски призова следващия редовен парламент и министър на финансите да оптимизират разходите там, където има данни за раздути и ненужни харчове.

Той посочи, че служебното правителство ще предприеме мерки да спре необоснованото разходване на публични средства, но при вече разплатени средства по обществени поръчки съществува възможност тези средства да не могат да бъдат възстановени.

Служебният министър на финансите посочи в отговор на журналистически въпрос, че към днешна дата одобрените средства, необходими за финансиране на изборите, възлизат на 66 млн. евро.

Запитан дали се предвижда намаляване на ДДС или акцизи при горивата, той отговори, че тази мярка не е залегнала в плановете на служебния кабинет, тъй като не би намалила цените за крайните потребители. Възможно е да се разгледа в бъдеще мярка за намаляване на акцизните ставки за обществения транспорт, каза той, добавяйки че поставянето на таван на печалбата от търговия с горива също не е на дневен ред.

Понастоящем данните показват, че цените на едро на горивата растат с по-бързи темпове от цените на дребно, което свива маржовете на търговците на дребно. При евентуално бързо покачване на маржовете, служебният кабинет може и да предприеме мярка, свързана с таван на печалбите, стана известно от думите му.

Източник: Мартин Леков    
ВАС отказа да спре делото за освобождаването на Гюров от БНБ

„Огнено кълбо“: Мисия „Артемис II“ пред най-опасното си изпитание при завръщането си

Доналд Тръмп критикува НАТО след "откровена" среща с Рюте

„Черна Барби от 80-те“: Сиара Милър провокира с цепка и коментар за „откраднатото гадже“

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Мащабно проучване върху 100 милиона души показва, че несемейните мъже и жени са изложени на до 85% по-висок риск от рак. Учените откриват връзка между семейния статус и честотата на заболяването, особено при форми, които са напълно предотвратими

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран, заяви Кая Калас

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория“ заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

Задържаха българин и сириец с наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град"

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

Това съобщават от Столичната община

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Ново изследване разкрива, че човечеството е надхвърлило капацитета на Земята, а оптималното население е едва 2,5 млрд. души. Учените предупреждават, че зависимостта от изкопаеми горива само изкуствено отлага неизбежния сблъсък с ресурсите на планетата

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

Нови изненадващи обрати в “The Floor”

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

Решението е взето на заседание на Светия синод

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

Хирурзи извадиха 10-сантиметров червей от окото на пациентка

Италиански хирурги извадиха 10-сантиметров червей от окото на 62-годишна жена. Пациентката страдала от отоци, причинени от дирофилариоза – рядко паразитно заболяване, пренасяно от комари, чийто ареал се разширява заради промените в климата

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

