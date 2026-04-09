Министерство на финансите публикува над 7 хиляди обществени поръчки на стойност 30 млрд. евро

М инистерството на финансите осигури публичен достъп чрез своя сайт до всички над 7000 активни обществени поръчки в страната, които са на обща стойност над 30 млрд. евро, обяви служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг в сградата на Министерството на финансите в София.

По думите му по този начин цялото общество ще има достъп до тази информация и ще може да осъществява граждански контрол и мониторинг над публичните разходи.

Клисурски уточни, че информацията по някои от обществените поръчки е обобщена, тъй като съществуват основания за ограничаването на нейната публичност, давайки пример с договори, свързани с отбраната на страната, НАТО и др.

По думите му по около 6000 обществени поръчки вече има сключени договори.

Служебният министър на финансите каза, че всички министри и ръководители на обществен ресурс са призовани да проверят тези обществени поръчки и при наличие на съмнения по тях договорите да бъдат прекратени.

"От общата стойност на обществените поръчки от над 30 млрд. евро, вече разплатените аванси възлизат на над 4,4 млрд. евро", съобщи той, добавяйки, че по-голямата част от тях са по договорите, свързани с доставката на самолетите F-16 и изграждането на автомагистрала "Хемус".

Клисурски обобщи, че има над 140 обществени поръчки, за които авансовото плащане надхвърля 50 на сто от стойността на целия договор и над 330, където то е над 20 на сто от стойността на договора.

Министърът подчерта, че предоставянето на публичния достъп до тези данни е в унисон с принципите на прозрачното управление и цели повишаване на доверието на гражданите и обществото в институциите.

Той уточни, че Агенцията по обществените поръчки принципно публикува тази информация, като Министерството на финансите прави достъпа до нея по-лесен.

Клисурски заяви, че по 62 обществени поръчки вече е разпоредил финансова инспекция.

По думите му анализ на публичните разходи с цел оптимизирането им би позволил при изготвянето на редовния бюджет за тази година да се спазят изискванията за ограничаване на дефицита в рамките на 3 на сто от брутния вътрешен продукт.

Клисурски призова следващия редовен парламент и министър на финансите да оптимизират разходите там, където има данни за раздути и ненужни харчове.

Той посочи, че служебното правителство ще предприеме мерки да спре необоснованото разходване на публични средства, но при вече разплатени средства по обществени поръчки съществува възможност тези средства да не могат да бъдат възстановени.

Служебният министър на финансите посочи в отговор на журналистически въпрос, че към днешна дата одобрените средства, необходими за финансиране на изборите, възлизат на 66 млн. евро.

Запитан дали се предвижда намаляване на ДДС или акцизи при горивата, той отговори, че тази мярка не е залегнала в плановете на служебния кабинет, тъй като не би намалила цените за крайните потребители. Възможно е да се разгледа в бъдеще мярка за намаляване на акцизните ставки за обществения транспорт, каза той, добавяйки че поставянето на таван на печалбата от търговия с горива също не е на дневен ред.

Понастоящем данните показват, че цените на едро на горивата растат с по-бързи темпове от цените на дребно, което свива маржовете на търговците на дребно. При евентуално бързо покачване на маржовете, служебният кабинет може и да предприеме мярка, свързана с таван на печалбите, стана известно от думите му.