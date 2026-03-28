БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

О бект за преработка на месо в Монтана е затворен от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заради тежки нарушения на хигиенните изисквания, съобщават от институцията. В затворения обект се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси.

Съгласно новия подход на БАБХ за кръстосан модел на контрол, при който екипи от една област извършват проверки в друга, в обекта в Монтана са работили инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София град. Те са констатирали силно занижена хигиена във всички производствени помещения и прилежащите площи. Допълнително е отчетен ограничен достъп до съхраняваните храни и суровини в хладилните камери, което е възпрепятствало пълната им идентификация.

Сред най-сериозните нарушения е едновременното съхранение на суровини и готова продукция, както и на други животински храни и фуражи. Според контролните органи това създава сериозни рискове за безопасността на храните.

В резултат на констатациите ОДБХ – Монтана е издала заповед за незабавно спиране на дейността на обекта. Предприятието е запечатано със съответните обозначителни стикери, а информацията е вписана в официалния регистър. Контролът се осъществява със съдействието на полицията.

Работата по случая продължава. Предстои пълен опис на наличните храни, проверка на технологичната документация и проследяване на произхода на суровините. Ако се установят продукти с изтекъл срок на годност или без необходимите документи, те ще бъдат унищожени.

Взети са проби за лабораторни изследвания. Резултатите ще определят последващите действия на контролните органи.

Предприятието попада в категорията на обектите с висок риск и подлежи на засилен контрол. Възобновяване на дейността му ще бъде възможно едва след пълно привеждане в съответствие с хигиенните и технологични изисквания, с особен акцент върху помещенията за обработка и съхранение на храни, както и върху използваното оборудване, се посочва в съобщението.

В средата на месец март от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), БАБХ и МВР обявиха старта на съвместна акция "Чиста храна", припомня БТА. На пресконференция, проведена вчера в София, служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов обяви, че от началото на акцията са направени над 1000 проверки, като до момента има 67 тона реално спряно месо, ако се включат и спорните партиди, количеството става почти 100 тона.