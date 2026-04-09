България

Нападнаха и ограбиха жена в Радомир, двама са задържани

Непознат мъж ѝ отправил заплахи и ѝ нанесъл удари в гърба

9 април 2026, 13:05
Източник: БТА

Ж ена от Радомир е била нападната и ограбена, а полицията бързо е разкрила извършителите, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Жена на 34 години е подала в следобедните часове в сряда сигнал, че е станала жертва на грабеж. Тя съобщила, че на кръстовището на улиците „Велчо“ и „Янтра“ била пресрещната от непознат мъж. Той ѝ отправил заплахи и нанесъл удари в гърба, като по този начин ѝ отнел сумата от 50 евро.

Служители на Районното управление в Радомир и полицейския участък в град Батановци бързо открили и задържали двама мъже – на 27 години от Перник и на 24 години от Радомир.

На двамата е наложена полицейска мярка за задържане за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

През месец ноември миналата година полицаи от Първо районно управление в Перник успяха да разкрият извършителите на въоръжен грабеж за по-малко от 24 часа. Сигналът за инцидента е бил подаден час преди полунощ на 7 ноември от 52-годишен мъж. Той съобщил, че е бил нападнат от двама маскирани в района на жп спирка „Разпределителна“. Те били облечени в тъмни дрехи и го заплашили с пистолет, като произвели и няколко изстрела, нанесли му удар в лицето и му отнели мобилния телефон и 10 лв. 

Източник: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова    
Учени откриха неочаквана връзка между брака и рака

Мащабно проучване върху 100 милиона души показва, че несемейните мъже и жени са изложени на до 85% по-висок риск от рак. Учените откриват връзка между семейния статус и честотата на заболяването, особено при форми, които са напълно предотвратими

ЕС призова Израел да прекрати ударите срещу Ливан

Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран, заяви Кая Калас

Защо Зендая и Сидни Суини се избягваха на премиерата на „Еуфория“

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория“ заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

Кръв, глад и канибализъм: Ужасяващата истинска история зад „Хензел и Гретел“

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

Градският транспорт в София с удължено работно време за Великден

Това съобщават от Столичната община

Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, не за въздействие върху цените

Министърът на енергетиката обяви параметрите на помощта за бизнеса и коментира проверките на сметките за ток

Учени предупреждават, че капацитетът на планетата е изчерпан

Ново изследване разкрива, че човечеството е надхвърлило капацитета на Земята, а оптималното население е едва 2,5 млрд. души. Учените предупреждават, че зависимостта от изкопаеми горива само изкуствено отлага неизбежния сблъсък с ресурсите на планетата

Разкриха причината за смъртта на звездата от „Супермен“ Валери Перин

Актрисата от култовата поредица „Супермен“ е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

Спасиха над 250 кучета от жилище във Великобритания

Животните са били открити в тежки условия и вече се настаняват в спасителни центрове

БАБХ спря над 260 тона опасни храни и затвори 27 обекта, някои от които - свързани с лица с имунитет

Нови изненадващи обрати в “The Floor”

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

Българска делегация няма да отиде за Благодатния огън в Йерусалим и тази година

Решението е взето на заседание на Светия синод

Израел ликвидира племенника на лидера на "Хизбула" Наим Касем

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

Хирурзи извадиха 10-сантиметров червей от окото на пациентка

Италиански хирурги извадиха 10-сантиметров червей от окото на 62-годишна жена. Пациентката страдала от отоци, причинени от дирофилариоза – рядко паразитно заболяване, пренасяно от комари, чийто ареал се разширява заради промените в климата

Какво научи Петер Магяр от човека, който загуби срещу Виктор Орбан

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

